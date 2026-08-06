Oscar-díjas világsztár bukkant fel Tatán, fotó is készült róla

Újabb világsztár látogatott Tatára. A Platán Bisztró közösségi oldalán számolt be arról, hogy vendégül látta Eddie Redmayne Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas brit színészt – tudta meg a Kemma.

Az Oscar-díjas Eddie Redmayne Tatán éhezett meg.

Fotó: Wierl Ádám / MW

A bejegyzéshez közös fotó is készült, amely alapján úgy tűnik, a színész jó hangulatban töltött el egy kis időt az Öreg-tó partján. Arról nem közöltek részleteket, hogy a világsztár milyen fogásokat kóstolt meg, magyarországi látogatásának oka pedig egyelőre nem ismert. Az Origo korábban azt írta tavasszal, hogy a A sakál napja című SkyShowtime-sorozat második évadát forgatja Magyarországon.

Eddie Redmayne 2015-ben elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Stephen Hawking megformálásáért A mindenség elmélete (The Theory of Everything) című filmben.

A híres színész emellett olyan filmekből ismert, mint A dán lány és a Legendás állatok filmsorozat.

Nem először jár világsztár a tatai étteremben

A Platán már korábban is fogadott ismert színészeket. Tavaly Kit Harington, a Trónok harca Havas Jonja is az étteremben vacsorázott, ahol a rajongók közös fotót és autogramot is kérhettek tőle.

Bár a két Michelin-csillagos Platán Gourmet Étterem július végén végleg bezárt Pesti István távozását követően, a Platán Bisztró továbbra is működik – és úgy tűnik, továbbra is kedvelt megállóhely a világsztárok számára.