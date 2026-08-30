„Nehéz elviselni azt, hogy nincs többé” - Oszter Alexandra így próbálja feldolgozni édesanyja elvesztését

„Anyukám nagyon-nagyon gyenge, igazából most már fel sem tud kelni az ágyból. Nincs annyi ereje az izmaiban, hogy lábra álljon. Hétről hétre jön valami újabb probléma” — nyilatkozta a Borsnak pár hónappal ezelőtt édesanyja állapotáról Oszter Alexandra. Egy hosszú és küzdelmes időszak után végül egy héttel 80. születésnapja előtt hunyta le örökre szemeit a legendás művésznő. Születésnapja alkalmából lánya most egy megható videóval emlékezett vissza a nagyszerű zongoraművészre, és azt is elárulta Alexandra, hogy milyen gyászterápiával próbálkozik.

Oszter Sándor özvegye és lánya jó pár évig kettesben próbálták feldolgozták a színész elvesztését (Fotó: hot! magazin archív)

Oszter Alexandra megható sorokkal gyászolja édesanyját

Nem is tudom, mit mondhatnék, pár napja elment. Nagyon nehéz a levegő, nehéz elviselni azt, hogy nincs többé. Mi mást tennék, mint hogy festek és kiadom magamból mindazt, ami bennem van. Bennem ők élnek tovább, sok szépre és jóra megtanítottak. Olyan dolgokat kaphattam, amik tényleg kiváltságos helyzetbe helyeztek. Olyan művészek voltak, akik értékes nyomokat hagytak a Földön, én is erre törekszem. Aztán vagy sikerül, vagy nem sikerül

— mondta videójában a gyászoló színésznő.

Oszter Alexandra az Origónak mesélt először édesanyja elvesztése után, ahol elárulta, hogy naponta 5-6 órákat gyakorolt a zongorán Failoni Donatella, amíg csak ereje bírta. Alexandra elmondása szerint az utolsó pillanatig mellette volt.

Oszter Alexandra édesanyjának állapota borzasztóan leromlott az utolsó hónapokban (Fotó: MTI/Zih Zsolt)

Oszter Alexandra folytatni szeretné szülei örökségét

Az élet tengerein nekem kell most már hajóznom egyedül. Minden, amit kaptam, azt kamatoztatnom kell és kötelességem is. Ezt csak tiszta szívből lehetséges

— zárta videóját a színésznő.

Alexandra minden esetre nagy lelki erőt meríthet abból, hogy mennyien gyászolják jelenleg édesanyját, mivel a videó alatti hozzászólásokban mindenki együtt érez vele és részvétét nyilvánítja. „Büszke lehetsz a családodra, Édesanyádra és Édesapádra, magadra is, ahogy most megnyilatkozol, az megható . A festményed több mint figyelemre méltó. A Jövőben remélem többet hallunk felőled” — jelentette ki Alexandra egyik követője.