„Nem éltünk átlagos életet” – rejtélyes részleteket árult el Oszter Alexandra a zárt ajtók mögötti világról

Oszter Alexandra gyermekkora minden volt, csak nem hétköznapi, a színésznőnek sajátos módszereket kellett bevetnie a normális életminták eltanulására. Nem könnyű feladat egy olyan háztartásban felnőni, ahol a szülők maguk is a kulturális élet kiemelkedő, szenvedélyes alakjai. A Valódi Nők című műsor vendége volt, ahol a házigazdával, Balázs Andival beszélgetett a múltjáról, a művészcsaládok különleges mindennapjairól és a belső egyensúly kereséséről.

Oszter Alexandra művészcsaládban nőtt fel (Fotó: MTI/Zih Zsolt)

Oszter Alexandra elárulta: ügyvédi vagy orvosi pályát szántak neki

A beszélgetésnek különleges apropót adott, hogy Balázs Andi pályája elején, 2003-ban a Karinthy Színház Szeressük egymást című darabjában éppen Oszter Alexandra édesapjával, a felejthetetlen Oszter Sándorral léphetett először színpadra. A színésznő a mai napig rendkívül kedves emlékekkel tekint vissza a közös munkára, és hálás, amiért az elhunyt színészóriás már akkor felkészítette őt a színészi lét gyötrelmeire és nehézségeire.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszter Sándor és a neves zongoraművész, Failoni Donatella lányaként Oszter Alexandra egyáltalán nem átlagos körülmények között nevelkedett. A műsorban kendőzetlen őszinteséggel mesélt a gyermekkoráról:

Azt szerettük volna édesanyáddal, ha orvos lennél vagy ügyvéd – mondták a szüleim, én pedig hangosan felröhögtem. Mondom, ebben a családban ez azért nagyon vicces lesz. Egyáltalán nem éltünk átlagos életet. Nagyon sokat aludtam a barátaimnál, osztálytársaimnál csak azért, hogy megtudjam, a normális emberek hogyan élnek

– fejtette ki.