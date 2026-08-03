„Nem éltünk átlagos életet” – rejtélyes részleteket árult el Oszter Alexandra a zárt ajtók mögötti világról

Oszter Alexandra gyermekkora minden volt, csak nem hétköznapi, a színésznőnek sajátos módszereket kellett bevetnie a normális életminták eltanulására. Nem könnyű feladat egy olyan háztartásban felnőni, ahol a szülők maguk is a kulturális élet kiemelkedő, szenvedélyes alakjai. A Valódi Nők című műsor vendége volt, ahol a házigazdával, Balázs Andival beszélgetett a múltjáról, a művészcsaládok különleges mindennapjairól és a belső egyensúly kereséséről.
Oszter Alexandra elárulta: ügyvédi vagy orvosi pályát szántak neki
A beszélgetésnek különleges apropót adott, hogy Balázs Andi pályája elején, 2003-ban a Karinthy Színház Szeressük egymást című darabjában éppen Oszter Alexandra édesapjával, a felejthetetlen Oszter Sándorral léphetett először színpadra. A színésznő a mai napig rendkívül kedves emlékekkel tekint vissza a közös munkára, és hálás, amiért az elhunyt színészóriás már akkor felkészítette őt a színészi lét gyötrelmeire és nehézségeire.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszter Sándor és a neves zongoraművész, Failoni Donatella lányaként Oszter Alexandra egyáltalán nem átlagos körülmények között nevelkedett. A műsorban kendőzetlen őszinteséggel mesélt a gyermekkoráról:
Azt szerettük volna édesanyáddal, ha orvos lennél vagy ügyvéd – mondták a szüleim, én pedig hangosan felröhögtem. Mondom, ebben a családban ez azért nagyon vicces lesz. Egyáltalán nem éltünk átlagos életet. Nagyon sokat aludtam a barátaimnál, osztálytársaimnál csak azért, hogy megtudjam, a normális emberek hogyan élnek
– fejtette ki.
Nagy tivornyák voltak a házban
Felidézte a hektikus éjszakákat is, amelyek teljesen felborították a megszokott ritmust: „Hazajön édesapám a színésztársaival, és az van, hogy hajnali egyig talán tudsz aludni, de utána reggel hatig, barátom, ott esélyed sincsen a pihenésre. Ez rendszeresen így zajlott.” A megszokottól eltérő életvitel miatt korán feltámadt benne a vágy a kiszámíthatóság és a minták keresése iránt.
Kíváncsi voltam, hogy ha mégis normális ember akarok lenni, az miként néz ki, mert valahonnan mintát kell gyűjtenem. Szerintem ahhoz, hogy az embernek valahogy sikerüljön ezt az életet menedzselnie, belül nagyon stabilnak kell lennie. A művészeket ugyanis az érzelmek és a szituációk faltól falig csapkodják, ami nem annyira szerencsés, mert rengeteg energiaveszteséggel jár
– árulta el. A színésznő hozzátette, hogy a művészvilágra jellemző mélységek és magasságok megélése helyett ő maga tudatosan a stabilitást tűzte ki célul az életében. „Tudtam, hogy ehhez nagyon sok mintát kell látnom, amit le tudok másolni. Csapongva ugyanis nem lehet élni, sem érzelmileg, sem fizikálisan.”
Bár az évek során a családban előfordultak hullámvölgyek és mosolyszünetek, a szeretet és az örökség tisztelete mindig megmaradt. A 2021-ben elhunyt Oszter Sándor emléke és szellemi hagyatéka ma is él, Oszter Alexandra jelenleg is nagy erőkkel azon dolgozik, hogy édesapja imádott diósjenői birtokát egy virágzó kulturális és művészeti központtá, valamint a színészóriás munkássága előtt tisztelgő emlékhellyé alakítsa át.
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