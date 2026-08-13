Ismét eladóvá vált Oszter Sándor lenyűgöző panorámás villája: így néz ki most a színész imádott háza

Oszter Sándor és Failoni Donatella imádták a Balatonrendesen fekvő házat, ahol mindig lányukkal hármasban töltötték a nyarakat, ám sajnos az özvegy tavaly kénytelen volt túladni a csodás villán. Oszter Sándor halála után az egykori zongoraművész és lányuk, Oszter Alexandra még jó ideig használták a birtokot, de tavaly be kellett látniuk, itt az ideje megválni a panorámás otthontól. Most pedig úgy tűnik, ismét gazdát cserél, ráadásul a hirdetés alapján felújításra is szorul.

Oszter Sándor legendás birtokát megint árulják, Failoni Donatella állapota miatt kellet eladni tavaly (Fotó: Origo)

Oszter Sándor özvegye, Failoni Donatella 4 éven át minden nyarat Balatonrendesen töltött, ahogy korábban férjével tették, de miután tavaly nyáron súlyos balesetet szenvedett, el kellett ismernie, képtelen egyedül fenntartani a Balatonra és a környező szőlőhegyekre néző házat. Így meghozta a súlyos döntést, hogy eladja a család legszebb pillanatait őrző birtokot. Végül túl is adott a 8094 négyzetméteren fekvő, 110 négyzetméteres ingatlanon, de úgy tűnik, új tulajdonosa nem lelte benne akkora örömét, mint Oszter Sándor családja, ugyanis újra felkerült az ingatlan.com-ra a hirdetés – szúrta ki a story.hu. Ráadásul a jelek szerint a már-már legendássá vált ház állapota sem a régi.

Oszter Sándor háza a hirdetés szerint teljes egészében korszerűsítésre szorul (Fotó: ingatlan.com)

Oszter Sándor birtoka 139 millióért eladó

A híres Oszter-villáért jelenleg 139 millió forintot kér a tulajdonosa, ugyanis bár a helység egyik legkülönlegesebb ingatlanjáról van szó, szerkezetileg már nem a régi fényében tündököl, így a következő lakónak feltehetően lesz vele munkája bőven.

A belső tereket több mint 100 éves gerenda födém ékesíti, ellenben a ház egésze korszerűsítésre szorul, így az új tulajdonos saját elképzelései szerint formálhatja tovább ezt az egyedi adottságokkal rendelkező ingatlant. Kiváló lehetőséget kínál exkluzív nyaraló, állandó lakóhely vagy akár értékálló befektetés megvalósítására. A kivételes elhelyezkedés, a lélegzetelállító panoráma és a házhoz kapcsolódó kulturális örökség együttese ritka alkalmat teremt a Balaton-felvidéken

– áll többek között az ingatlan.com hirdetésében.

A témával kapcsolatban Oszter Sándor lányát, Alexandrát is kerestük, ám ő nem kívánt nyilatkozni.