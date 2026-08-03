Varga Viktor szemtanúja volt a tragédiának az Ozorán: „Nagyon sokan összetörtek”

Az Ozora Fesztivál nemcsak a magyar, de a külföldi fiataloknak is régóta közkedvelt eseménye. Mivel azonban korábban is több tragédia történt, a szervezők minden óvintézkedést megtettek, hogy idén haláleset nélkül térjenek haza az emberek. Azonban ez sajnos nem így lett, mivel egy nap alatt ketten is elhunytak. Varga Viktor idén is kilátogatott a helyszínre és szemtanúja volt az egyik szomorú esetnek.

Varga Viktor Ozora rendszeres látogatója, és ott volt, amikor valaki megölte magát (Fotó: MW Bulvár)

Varga Viktor lapunknak mesélt az ozorai tragédiáról

Én is hallottam a hírét, hogy valaki életét vesztette a nagy melegben. Annál viszont súlyosabb volt az öngyilkosság, amit végignéztem. Ott nagyon sokan összetörtek, akik ennek a szemtanúi voltak. Sajnos, ahol ennyi ember van, ott történnek tragédiák, mint a korábbi években is voltak halálesetek itt

– mondta lapunknak az énekes.

Az öngyilkosság mellett pedig egy másik tragédia is történt: egy magyar nő a hőség miatt rosszul lett, többször is újra kellett éleszteni, ám nem sikerült megmenteni az életét. „Óriási meleg volt a héten. Még én magam is bekerültem a mentősökhöz, mert kiszáradtam. Azt hittem, jól csinálom, mert sokat hidratáltam, de ezek szerint ez sem volt elég. Szóval az egyik este infúzióra kötöttek és két napig szenvedtem, de szerencsére utána már jobban is lettem” – jegyezte meg Varga Viktor.

Varga Viktor énekes elárulta, hogy csendben várták, hogy mi történik a férfivel (Fotó: Instagram)

Varga Viktor kiemelte, hogy nagyszerű munkát végeznek a szervezők

Nagyon profi a szervezés. Minden sarokban van egy mentőautó orvosokkal, meg folyamatosan járkálnak az emberek között, nehogy valaki rosszul legyen. Most két embert nem sikerült megmenteni, ám biztos, hogy több tíz-húsz-harminc embert viszont megmentettek. Úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, mert nagyon jó infrastruktúra van itt

– emelte ki lapunknak az énekes.

A tragédiák természetesen befolyásolták az emberek hangulatát:

„Egy óriási sírógörcs alakult ki az emberekben és mindenki próbálta feldolgozni, hogy pontosan mi is történt. Az elején még azt mondták, hogy nem halt meg, akkor mindenki megnyugodott, de később közölték, hogy nem tudták megmenteni, mert eltört a gerince. Ilyenkor lekapcsolják a zenét és mindenkiben gyászos hangulat alakult ki” – mesélte Varga Viktor.