Bemutatkoztak a TV2 megújuló hírműsorainak arcai

Pachmann Péter Szedmák Zitával vezeti a TV2 Híradó hétköznap esti kiadását, és a felkérés részleteiről a Mokkában beszélt. Az adásban Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter is bemutatta a visszatérő Aktív új felállását.

Pachmann Péter és Szedmák Zita a TV2 Híradóról, az Aktív műsorvezetői pedig a visszatérő magazin indulásáról beszéltek a Mokkában

Tíz év után tér vissza a híradózáshoz Pachmann Péter

A TV2 több megújuló műsorának új arcai kezdték együtt a hétfő reggelt a Mokkában. A csatorna esti hírműsoráról és a hosszú szünet után visszatérő Aktívról is új részleteket árultak el.

Pachmann Péter tíz év után vezet ismét híradót, ezúttal Szedmák Zita oldalán. A műsorvezető azt mondta, úgy érzi, hazaérkezett, kollégája pedig óriási lehetőségként és komoly felelősségként tekint a felkérésre. A TV2 Híradó hétköznap esti kiadása augusztus 3-án, 18 órakor indul.

Az Aktív első adását Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter közösen vezeti.

Az Aktív első adását Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter közösen vezeti. Később hétfőtől szombatig váltják majd egymást. Czippán Anett műsorvezetőként és riporterként is részt vesz a magazin munkájában, a három műsorvezető pedig saját kedvenc témáival készül ma a nézőknek – derül ki a TV2 sajtóközleményéből.

Megvan, mikor tér vissza az M1 és a Kossuth Rádió rendes adása

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap bejelentette, hogy augusztus második felében visszatér a teljes hírszolgáltatás az M1 képernyőjére és a digitális platformokra. A Kossuth Rádióban már újraindult a műsor- és hírszolgáltatás, valamint ismét hallható a déli harangszó is. Az MTVA közlése szerint a következő időszakban teljesen új struktúrában működik tovább a közmédia, amelynek célja az átláthatóbb működés és a költségek jelentős csökkentése.