Bemutatkoztak a TV2 megújuló hírműsorainak arcai

Pachmann Péter Szedmák Zitával vezeti a TV2 Híradó hétköznap esti kiadását, és a felkérés részleteiről a Mokkában beszélt. Az adásban Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter is bemutatta a visszatérő Aktív új felállását.
Tíz év után tér vissza a híradózáshoz Pachmann Péter
A TV2 több megújuló műsorának új arcai kezdték együtt a hétfő reggelt a Mokkában. A csatorna esti hírműsoráról és a hosszú szünet után visszatérő Aktívról is új részleteket árultak el.
Pachmann Péter tíz év után vezet ismét híradót, ezúttal Szedmák Zita oldalán. A műsorvezető azt mondta, úgy érzi, hazaérkezett, kollégája pedig óriási lehetőségként és komoly felelősségként tekint a felkérésre. A TV2 Híradó hétköznap esti kiadása augusztus 3-án, 18 órakor indul.
Az Aktív első adását Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter közösen vezeti. Később hétfőtől szombatig váltják majd egymást. Czippán Anett műsorvezetőként és riporterként is részt vesz a magazin munkájában, a három műsorvezető pedig saját kedvenc témáival készül ma a nézőknek – derül ki a TV2 sajtóközleményéből.
Megvan, mikor tér vissza az M1 és a Kossuth Rádió rendes adása
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap bejelentette, hogy augusztus második felében visszatér a teljes hírszolgáltatás az M1 képernyőjére és a digitális platformokra. A Kossuth Rádióban már újraindult a műsor- és hírszolgáltatás, valamint ismét hallható a déli harangszó is. Az MTVA közlése szerint a következő időszakban teljesen új struktúrában működik tovább a közmédia, amelynek célja az átláthatóbb működés és a költségek jelentős csökkentése.