Pachmann Péter élete legszörnyűbb riportjáról vallott: Azt a napot szívesen kitörölném az emlékezetemből

Pachmann Péter a maga nemében egyfajta televíziós matuzsálem, már ami a tapasztalatát és a képernyőn töltött idejét illeti, hiszen már három évtizeden óta van jelen a mindennapjainkban, mint szerkesztő, tudósító, majd pedig híradós, mielőtt egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy hátat fordít a televíziózásnak. Döntése akkor véglegesnek és visszavonhatatlannak tűnt, és ő maga is úgy gondolta, lezárja életének ezt a szakaszát és többé vissza sem néz. Ezért is kaptuk fel a fejünket, amikor Péter és a TV2 egy időben jelentették be, hogy ő lesz a csatorna megújuló híradójának egyik új híradósa. Az Origo ennek kapcsán beszélgetett a szakemberrel.

Pachmann Péter hétfőn este visszatért a TV2 képernyőjére, mint a Híradó műsorvezetője (Fotó: TV2)

Pachmann Péter: Ettől a kérdéstől valami át, vagy inkább visszakattant bennem

Origo: Amikor tavaly elköszönt, sokan azt gondolták, hogy a búcsú végleges. Mi volt az a telefonhívás, vagy mondat, ami miatt mégis azt mondta: „Rendben, visszamegyek”?

Pachmann Péter: Amikor nagyjából egy évvel ezelőtt, közel három évtized után otthagytam a televíziózást, az egy tagadhatatlanul fájdalmas pillanata volt az életemnek, de ez talán tükröződött is az akkori posztjaimból. Ugyanakkor egyfajta megkönnyebbülést is jelentett, hiszen a távozásom fő oka az volt, hogy szerettem volna a gyermekeimmel több időt tölteni, amire így lehetőségem is nyílt. Aztán nem is túl régen, érkezett egy telefonhívás Adler Lászlótól, aki most összefogja a TV2 hírszerkesztőségét.

Csak egyetlen kérdést tett fel: Nincs kedved egy kicsit beszélgetni…?

Egészen addig a pillanatig nem gondoltam arra, hogy az én tévés karrierem újraindítható lenne és nem is voltak ilyen irányú ambícióim. De ettől a kérdéstől valami át, vagy inkább visszakattant bennem.