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Palvin Barbara

Titokban megszülethetett Palvin Barbara kislánya? Árulkodó fotók

46 perce
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Sokatmondó lesifotók érkeztek Los Angelesből, ahová már a leendő nagymama is megérkezett. A néhány napos képek alapján Palvin Barbara mindenórás volt, és akár már meg is érkezhetett a pici azóta.
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Palvin Barbaraterheslos angelesDylan Sprouse

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse hamarosan szülői örömök elé néznek – sőt, könnyen lehet, hogy a pici már meg is érkezett! Az elmúlt napokban napvilágot látott legfrissebb, augusztus 26-án készült Los Angeles-i lesifotók legalábbis egyértelműen arról árulkodnak, hogy a várva várt pillanat elérkezett.

Palvin Barbara terhes pocakot villantott.
 Palvin Barbara terhessége az utolsó fázisához érkezett, sőt talán már ki is bújt a kicsi (Fotó: Profimedia)

Palvin Barbara édesanyja már kiutazott segíteni

A két napja készült, friss felvételeken a modell egy laza, mégis sikkes nyári szettben sétál Los Angeles utcáin, ám a rajongók és a sztárvilág figyelmét nem a ruhaválasztása, hanem egy sokkal szembetűnőbb részlet keltette fel. Palvin Barbara pocakja ugyanis láthatóan megváltozott, a baba egyértelműen befordult, ami ugyebár a szülés legvégső, közvetlen előjele. A modell alakján jól látszik, hogy a szervezete teljes mértékben készen áll a nagy eseményre, sokak szerint a fotók készítésének pillanatában már akármelyik percben megindulhatott a szülés. Vagyis akár már világra is jöhetett az első Sprouse-Palvin baba.

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Palvin Barbara férje mindenben segíti a modellt terhességét.
Palvin Barbara férje teljes mértében támogatja szerelmét (Fotó: DANIELE CIFALA)

Ám nem ez az egyetlen szenzáció! A képen láthatjuk Palvin Barbara édesanyját is. Az, hogy a leendő nagymama már átrepülte az Óceánt és a kaliforniai metropoliszban tartózkodik, az utolsó hiányzó mozaikdarab a képben. Köztudott, milyen szoros a kapcsolat Barbi és a családja között, így nyilvánvaló volt, hogy az édesanyja nem hagyná ki kisebbik lánya életének legfontosabb pillanatát. A jelenléte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a finisbe értek, és a teljes család kint várakozik az új családtag érkezésére.

Cannes-ban jelentették be a nagy hírt

Palvin Barbara és Dylan Sprouse korábban a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén tette hivatalossá a terhességet, azóta pedig az egész világ elragadtatással követte, hogyan ragyog a magyar modell kismamaként. A világhírű modell az elmúlt hónapokban sem vonult el teljesen a külvilág elől, büszkén mutatta meg formálódó testét crop topokban, sportos szettekben, és nyíltan beszélt a terhesség fizikai és lelki kihívásairól is.

A rajongók most lélegzetvisszafojtva várják a hivatalos bejelentést a babáról. A legfrissebb augusztus 26-i képek alapján azonban biztos: a Sprouse-Palvin család napokon – vagy órákon – belül háromtagúra bővül!

 

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