Titokban megszülethetett Palvin Barbara kislánya? Árulkodó fotók

Palvin Barbara férje teljes mértében támogatja szerelmét (Fotó: DANIELE CIFALA)

Ám nem ez az egyetlen szenzáció! A képen láthatjuk Palvin Barbara édesanyját is. Az, hogy a leendő nagymama már átrepülte az Óceánt és a kaliforniai metropoliszban tartózkodik, az utolsó hiányzó mozaikdarab a képben. Köztudott, milyen szoros a kapcsolat Barbi és a családja között, így nyilvánvaló volt, hogy az édesanyja nem hagyná ki kisebbik lánya életének legfontosabb pillanatát. A jelenléte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a finisbe értek, és a teljes család kint várakozik az új családtag érkezésére.

Cannes-ban jelentették be a nagy hírt

Palvin Barbara és Dylan Sprouse korábban a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén tette hivatalossá a terhességet, azóta pedig az egész világ elragadtatással követte, hogyan ragyog a magyar modell kismamaként. A világhírű modell az elmúlt hónapokban sem vonult el teljesen a külvilág elől, büszkén mutatta meg formálódó testét crop topokban, sportos szettekben, és nyíltan beszélt a terhesség fizikai és lelki kihívásairól is.

A rajongók most lélegzetvisszafojtva várják a hivatalos bejelentést a babáról. A legfrissebb augusztus 26-i képek alapján azonban biztos: a Sprouse-Palvin család napokon – vagy órákon – belül háromtagúra bővül!