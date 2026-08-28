Titokban megszülethetett Palvin Barbara kislánya? Árulkodó fotók

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse hamarosan szülői örömök elé néznek – sőt, könnyen lehet, hogy a pici már meg is érkezett! Az elmúlt napokban napvilágot látott legfrissebb, augusztus 26-án készült Los Angeles-i lesifotók legalábbis egyértelműen arról árulkodnak, hogy a várva várt pillanat elérkezett.
Palvin Barbara édesanyja már kiutazott segíteni
A két napja készült, friss felvételeken a modell egy laza, mégis sikkes nyári szettben sétál Los Angeles utcáin, ám a rajongók és a sztárvilág figyelmét nem a ruhaválasztása, hanem egy sokkal szembetűnőbb részlet keltette fel. Palvin Barbara pocakja ugyanis láthatóan megváltozott, a baba egyértelműen befordult, ami ugyebár a szülés legvégső, közvetlen előjele. A modell alakján jól látszik, hogy a szervezete teljes mértékben készen áll a nagy eseményre, sokak szerint a fotók készítésének pillanatában már akármelyik percben megindulhatott a szülés. Vagyis akár már világra is jöhetett az első Sprouse-Palvin baba.
Ám nem ez az egyetlen szenzáció! A képen láthatjuk Palvin Barbara édesanyját is. Az, hogy a leendő nagymama már átrepülte az Óceánt és a kaliforniai metropoliszban tartózkodik, az utolsó hiányzó mozaikdarab a képben. Köztudott, milyen szoros a kapcsolat Barbi és a családja között, így nyilvánvaló volt, hogy az édesanyja nem hagyná ki kisebbik lánya életének legfontosabb pillanatát. A jelenléte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a finisbe értek, és a teljes család kint várakozik az új családtag érkezésére.
Cannes-ban jelentették be a nagy hírt
Palvin Barbara és Dylan Sprouse korábban a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén tette hivatalossá a terhességet, azóta pedig az egész világ elragadtatással követte, hogyan ragyog a magyar modell kismamaként. A világhírű modell az elmúlt hónapokban sem vonult el teljesen a külvilág elől, büszkén mutatta meg formálódó testét crop topokban, sportos szettekben, és nyíltan beszélt a terhesség fizikai és lelki kihívásairól is.
A rajongók most lélegzetvisszafojtva várják a hivatalos bejelentést a babáról. A legfrissebb augusztus 26-i képek alapján azonban biztos: a Sprouse-Palvin család napokon – vagy órákon – belül háromtagúra bővül!