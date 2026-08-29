Parádé Remember: Náksi Attila a kollektív amnézia évtizedéről mesél

Hidegrázós a Budapest Parádé egykori plakátja. Világklasszisok sora pakolta a lemezeket (Fotó: Náksi Attila)

Origo: Közben viszont a szórakozási szokások teljesen megváltoztak. A klubok nagy része eltűnt, a fesztiválok pedig átvették a helyüket. Mi történt a közönséggel?

N.A.: A magyarországi szórakozási szokások folyamatosan fejlődtek és változtak. Az újabb és újabb generációknak már mások az igényei, és jelenleg a társadalomnak is teljesen más a szórakozási kultúrája, mint a kilencvenes vagy a kétezres évek elején. Gyakorlatilag a klubok mint olyanok megszűntek, és átvették a helyüket a fesztiválok és a nagy rendezvények. Minél nagyobb, minél színesebb, minél látványosabb, minél több fellépőt bemutató szórakozási lehetőségeket keresnek az emberek. Ehhez jött az internet, a mobiltelefon és a közösségi média. Felgyorsult a világ, és az emberek fogyasztási kultúrája is összehasonlíthatatlanul gyorsabb és szerteágazóbb lett. Amikor sokan azt mondják, hogy „bezártak a klubok, milyen jó is volt, amikor szombaton elmentünk diszkóba”, mindig felteszem a kérdést: miről szólt valójában egy klub?

Ha nem voltál ott azon a szombaton a város vagy a környék legjobb diszkójában, akkor kimaradtál valamiből. Ott voltak a haverjaid. Ott lehetett ismerkedni, új zenét hallgatni, összeveszni, szakítani, berúgni, verekedni.

Ott beszélted meg, mi történt a héten, ott nézted meg, ki milyen új ruhában jelent meg. Mindent ott csináltál. Ma ennek nagy része a telefonodon van. És az emberek már nem feltétlenül akarnak ugyanazon a helyszínen, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokra a zenékre hétről hétre négy fal között szórakozni. Ez sokak számára egyszerűen unalmassá vált.

Origo: Akkor tulajdonképpen nem eltűnt a közösségi élmény, csak más helyre költözött?

N.A.: Pontosan. Ma is ugyanolyan falunapok vannak, mint régen, csak lehet, hogy most borfesztiválnak, palacsintafesztiválnak vagy csülökfesztiválnak hívják őket. Ott van mindenki, sokkal szélesebb tömegek jelennek meg, sokkal több ingert kapsz, és több lehetőséged van enni, inni, szórakozni, több színpadon zenét hallgatni. Vagy elmehetsz egy sportcsarnokos bulira, egy nagy koncertre, egy fesztiválra, ahol három napon keresztül kapsz élményt. Ezzel pedig már nem tud versenyezni az, hogy minden szombaton elmész ugyanabba a klubba.

A Parádé Remember visszakísér a 2000-es évekbe

Origo: Szombaton ismét lesz egy rendezvény, amely éppen a hőskorszakot próbálja felidézni. Nyilván soha nem lehet ugyanaz, mint amikor az Andrássy úton és a Hősök terén kamionok között százezrek buliztak. Mit tud mégis a Parádé Remember?

N.A.: Azt a szabadságérzetet, amit az Andrássy úton és a Hősök terén éltünk át, soha semmi más nem tudja visszaadni. Aki annak idején megélte a Budapest Parádét, annak ez elsősorban nosztalgia. Újra hallhatja azokat a zenéket, de természetesen van és marad is az emberben egy kis hiányérzet is. Azzal ugyanis nem lehet versenyezni, ami miatt a Budapest Parádé Budapest Parádé volt. Az az érzés, hogy a város kellős közepén egyszer csak tiéd lesz a tér.

Ott táncolunk az Andrássy úton, ahol máskor autók járnak, rendőrök állítják meg a forgalmat, vagy valaki éppen a kutyáját sétáltatja. Mi pedig szabadon végigtáncolhatunk rajta, boldogok vagyunk, büszkék arra, hogy a mi zenéink szólnak, a mi DJ-ink játszanak, és a barátainkkal együtt ott vagyunk.

Ebből egy kis nosztalgikus élményt most is vissza lehet hozni elsősorban zeneileg. A Budapest Park ráadásul nagyon jó koncerthelyszín, technikailag is kiváló. A zenék, a fellépők és annak a kornak a világa egy kicsit visszaköszön...

Origo: Te milyen szerepben leszel jelen a szombati rendezvényen?

N.A.: Fellépőként veszek részt, ugyanúgy, ahogy annak idején a Parádén is. Háromnegyed tíztől tíz óráig lesz egy show, amelyben megszólalnak a Parádé-himnuszok, aztán egyórás szettet is játszom a nagyszínpadon. A program már kora délután elkezdődik és egészen hajnalig tart.

A nagyszínpad körülbelül éjfélig vagy egy óráig pörög, utána pedig a Park több helyszínén folytatódik a buli hajnalig. Ez annak idején is így volt. Körülbelül tíz órakor véget ért a Parádé a Hősök terén, és utána mindenki elindult az afterekre a város különböző pontjaira.

Én is próbálom hozni a saját kedvenceimet és persze felcsendülnek a nagy, közönségkedvencek is. Reméljük, mindenki jól fogja érezni magát, és az idő is kegyes lesz hozzánk. Egyébként tény, hogy a Budapest Parádé történetében egyszer sem esett az eső azokon a szombatokon, amikor megrendezték. Mindig napsütés volt. Augusztus végén ez azért elég nagy szó… És talán nem is véletlen, hiszen... Csak egy nap van, ami más mint a többi… Táncolj Budapest Parádé!

Náksi és Brunner nem „csupán” egy himnuszt írtak a Budapest Parádéra: