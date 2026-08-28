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Pásztor Erzsi

66 év után végleg visszavonul Pásztor Erzsi – Megrázó dolog áll a döntése mögött

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Hatvanhat évnyi felejthetetlen karrier után, súlyos betegsége miatt kényszerül végleg visszavonulni a színpadtól a közönség kedvence. A Jászai Mari-díjas Pásztor Erzsi megrázó interjúban árulta el, miért tud már csak a lánya segítségével közlekedni.
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Pásztor Erzsibetegségvisszavonulásvastagbélrák

Mélyen megrázó interjúban jelentette be visszavonulását a magyar színházi élet legendás alakja, Pásztor Erzsi. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész hatvanhat évnyi karrier után kényszerül búcsút inteni a színpadnak. A TV2 Aktívnak adott exkluzív interjúban a súlyos betegséggel küzdő színésznő elárulta, egy négyórás életmentő műtéten esett át, drasztikusan lefogyott, és emiatt kellett meghoznia a fájdalmas döntést. Bár szellemileg ma is kiváló formában van, a teste már nem bírja a színházi jelenléttel járó fizikai megpróbáltatásokat.

Pásztor Erzsi elbúcsúzott a közönségtől.
Pásztor Erzsi visszavonulása mögött megalapozott indok áll (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi betegsége miatt erős gyógyszert szedett

A drámai fordulat még tavasz elején, márciusban kezdődött, amikor a művésznő rosszul lett a színpadon, így az előadást félbe kellett szakítani. Pásztor Erzsi akkor azt sem tudta, mi történik vele vagy melyik darabot játssza. A közönség reakciója azonban örökre beégett a szívébe: 

Abban a pillanatban felállt a teljes nézőtér és olyan vastapsot produkáltak, ami nem az előadásnak szól, hanem nekem, mert velem éreztek. Tudták, hogy ez nagy baj...

– árulta el. Kiderült, hogy vastagbélrákkal operálták – abban a betegségben szenvedett, amelyben az édesapja is meghalt. A megrázó időszakról egy életrajzi könyvet is írt. 3 hetente kőkemény infúzióadagot kapott. A kezelések felemésztették az erejét: „30 kilót fogytam, nem huszat, hanem harmincat, és most még hozzá legalább tizet.” Állapotát egy utcai esés tette végleg labilissá: „Az tette be, mikor elestem az utcán és a térdeim teljesen szétestek, attól kezdve lettem labilis. Csak úgy tudok menni, hogy karolok a lányomba.”

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Pásztor Erzsi állapota az utóbbi időben jobbra fordult (Fotó: Origo)

Szinetár Miklós szavait sosem feledi

Bár lába feladta, szellemi frissessége a régi. Felidézte egykori osztályfőnöke, Szinetár Miklós szavait: 

Azt mondta, hogy addig leszek a színpadon, amíg a fejem és a lábam bírja. Hát a lábam már kidőlt, a fejem még jó

–  szögezte le. Emiatt döntött a búcsú mellett: „Vége, befejeztem, mert fizikálisan nem tudom produkálni azt, amit szeretnék". Pásztor Erzsi 66 év szórakoztatás után panasz nélkül köszönt el a közönségtől.

 

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