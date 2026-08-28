66 év után végleg visszavonul Pásztor Erzsi – Megrázó dolog áll a döntése mögött

Mélyen megrázó interjúban jelentette be visszavonulását a magyar színházi élet legendás alakja, Pásztor Erzsi. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész hatvanhat évnyi karrier után kényszerül búcsút inteni a színpadnak. A TV2 Aktívnak adott exkluzív interjúban a súlyos betegséggel küzdő színésznő elárulta, egy négyórás életmentő műtéten esett át, drasztikusan lefogyott, és emiatt kellett meghoznia a fájdalmas döntést. Bár szellemileg ma is kiváló formában van, a teste már nem bírja a színházi jelenléttel járó fizikai megpróbáltatásokat.

Pásztor Erzsi visszavonulása mögött megalapozott indok áll (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi betegsége miatt erős gyógyszert szedett

A drámai fordulat még tavasz elején, márciusban kezdődött, amikor a művésznő rosszul lett a színpadon, így az előadást félbe kellett szakítani. Pásztor Erzsi akkor azt sem tudta, mi történik vele vagy melyik darabot játssza. A közönség reakciója azonban örökre beégett a szívébe:

Abban a pillanatban felállt a teljes nézőtér és olyan vastapsot produkáltak, ami nem az előadásnak szól, hanem nekem, mert velem éreztek. Tudták, hogy ez nagy baj...

– árulta el. Kiderült, hogy vastagbélrákkal operálták – abban a betegségben szenvedett, amelyben az édesapja is meghalt. A megrázó időszakról egy életrajzi könyvet is írt. 3 hetente kőkemény infúzióadagot kapott. A kezelések felemésztették az erejét: „30 kilót fogytam, nem huszat, hanem harmincat, és most még hozzá legalább tizet.” Állapotát egy utcai esés tette végleg labilissá: „Az tette be, mikor elestem az utcán és a térdeim teljesen szétestek, attól kezdve lettem labilis. Csak úgy tudok menni, hogy karolok a lányomba.”