Pásztor Erzsi, Fodor Zsóka és Csongrádi Kata kitálalt: így védekeznek a kánikula ellen

Pásztor Erzsi, Fodor Zsóka és Csongrádi Kata példája tökéletesen mutatja, hogy nincs egyetlen üdvözítő recept a trópusi időjárás ellen, hiszen mindannyian máshogy küzdenek meg a kánikulával, amely ebben a rendkívüli időjárásban különösen az idősebb generáció szervezetét teszi ki komoly próbatételnek.

Pásztor Erzsi ilyenkor igyekszik el sem hagyni a lakást (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

A héten ismét tarol a borzasztó kánikula

Közkedvelt színésznők megosztották a tippjeiket a hőség ellen

Érdemes megfogadni a tanácsaikat, hiszen ezekkel a praktikákkal sokkal könnyebben átvészelhetőek a legforróbb órák

Pásztor Erzsi: „Folyamatosan kortyolgatom a vizet”

Mindenkit megvisel a kánikula, ám az idősebbeknek különösen vigyázniuk kell magukra. A művésznő szerint a túlélés kulcsa a bőséges folyadékpótlás és az, hogy ki sem mozdul a hűvös lakásból.

Elég nehezen viselem a hőséget, ráadásul a lakásom fekvése miatt a szobáimat egész nap éri a nap. Ez télen pompás, ám most kész katasztrófa, így délelőtt a lányommal teljesen leeresztjük a redőnyöket. Van légkondink, viszont sajnos bántja a szememet, így inkább egy csendes mennyezeti ventilátort csináltattam a hálószobába. A legfőbb praktikám az, hogy ilyenkor el sem hagyom a lakást: kilencvenéves vagyok, az egészségemre vigyázni kell, úgyhogy délben biztosan nem merészkedem ki a tűző napra. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor végig az árnyékos oldalon sétálok, és folyamatosan kortyolgatom a vizet. Alig várom az éjszakát, hogy végre friss levegő jöjjön be. Eddig akkora forróság volt, hogy még ilyenkor sem nyitottam ablakot, és csak ventilátorral aludtam, most viszont már azonnal kitárok mindent.

– mesélte a hot! magazinnak.

Fodor Zsókának nem a nyár a kedvenc évszaka (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Fodor Zsóka :„Nem szeretem a nyarat”

Sokan alig várják a nyári hőséget, ám vannak, akik szívük szerint átugranák a legmelegebb hónapokat. A színésznő sem a kánikula szerelmese, pláne most, hogy a forró napok nem a pihenésről, hanem a költözésről szólnak.