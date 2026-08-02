Pásztor Erzsi, Fodor Zsóka és Csongrádi Kata kitálalt: így védekeznek a kánikula ellen

Pásztor Erzsi, Fodor Zsóka és Csongrádi Kata példája tökéletesen mutatja, hogy nincs egyetlen üdvözítő recept a trópusi időjárás ellen, hiszen mindannyian máshogy küzdenek meg a kánikulával, amely ebben a rendkívüli időjárásban különösen az idősebb generáció szervezetét teszi ki komoly próbatételnek.
- A héten ismét tarol a borzasztó kánikula
- Közkedvelt színésznők megosztották a tippjeiket a hőség ellen
- Érdemes megfogadni a tanácsaikat, hiszen ezekkel a praktikákkal sokkal könnyebben átvészelhetőek a legforróbb órák
Pásztor Erzsi: „Folyamatosan kortyolgatom a vizet”
Mindenkit megvisel a kánikula, ám az idősebbeknek különösen vigyázniuk kell magukra. A művésznő szerint a túlélés kulcsa a bőséges folyadékpótlás és az, hogy ki sem mozdul a hűvös lakásból.
Elég nehezen viselem a hőséget, ráadásul a lakásom fekvése miatt a szobáimat egész nap éri a nap. Ez télen pompás, ám most kész katasztrófa, így délelőtt a lányommal teljesen leeresztjük a redőnyöket. Van légkondink, viszont sajnos bántja a szememet, így inkább egy csendes mennyezeti ventilátort csináltattam a hálószobába. A legfőbb praktikám az, hogy ilyenkor el sem hagyom a lakást: kilencvenéves vagyok, az egészségemre vigyázni kell, úgyhogy délben biztosan nem merészkedem ki a tűző napra. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor végig az árnyékos oldalon sétálok, és folyamatosan kortyolgatom a vizet. Alig várom az éjszakát, hogy végre friss levegő jöjjön be. Eddig akkora forróság volt, hogy még ilyenkor sem nyitottam ablakot, és csak ventilátorral aludtam, most viszont már azonnal kitárok mindent.
– mesélte a hot! magazinnak.
Fodor Zsóka :„Nem szeretem a nyarat”
Sokan alig várják a nyári hőséget, ám vannak, akik szívük szerint átugranák a legmelegebb hónapokat. A színésznő sem a kánikula szerelmese, pláne most, hogy a forró napok nem a pihenésről, hanem a költözésről szólnak.
Én nem szeretem a nyarat. Azon kevesek közé tartozom, akik nehezebben viselik a meleget, hiszen a hideg ellen fel tudok öltözni, befűteni a lakást, a klímát viszont nem lehet ész nélkül használni. Az idei nyaram ráadásul költözéssel, szortírozással és új darabok próbáival telik. A praktikám az, hogy igyekszem tudomást sem venni a melegről: ugyanúgy élem az életemet és intézem a dolgaimat, mint máskor. A hőség a színpadon egyáltalán nem terhel meg, hiszen ebben az időszakban jóval kevesebb előadásom van. Ez kifejezetten jól jön, hisz végre gőzerővel pakolhatok, és szortírozhatom az elmúlt 15 évben összegyűlt dolgaimat.
Csongrádi Kata: „Remekül bírom a meleget"
A mindig mosolygós művésznő a rá jellemző optimizmussal vág vissza a forró napoknak: szentül hiszi, hogy a kánikulát is lehet élvezni, ám ehhez az egyik legfontosabb lépés a tudatos fényvédelem.
Remekül bírom a meleget, ugyanis az elmúlt hetekben folyamatosan egy hűvös, légkondicionált stúdióban vagyok, ahol a Dobál a Sors! című új lemezem dalait éneklem fel. A másik nagy segítségem egy saját recept: kitaláltam egy áfonyás gyümölcsteát, amit mindenkinek szívből ajánlok. Sok áfonyát teszek a zöld teába, felengedem forró vízzel, majd jól lehűtöm, így nagyon jól oltja a szomjat. A vásárlást igyekszem elkerülni a legnagyobb hőségben, ezért általában délután négy-öt óra körül indulok el. Mindig használok legalább ötvenes faktorszámú naptejet, valamilyen kalapot vagy fejfedőt, hogy védjem magam. A vízparton sokkal jobban bírja az ember, így amint leteszem a lemezanyagot, én is szeretnék elutazni.