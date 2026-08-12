"Gyenge vagyok, húsz kilót fogytam" - négyórás műtéten esett át Pásztor Erzsi

Márciusban a színpadon lett rosszul lett Pásztor Erzsi, ami miatt az előadást is félbe kellett szakítani. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő azóta is odahaza lábadozik: a művésznő saját bevallása szerint is nagyon beteg volt, mialatt átesett egy komoly, négyórás műtéten és rendszeresen jár kezelésekre, de szerencsére most már sokkal jobban van.

Nehéz időszakon van túl Pásztor Erzsi / Fotó: Játékszín / Facebook

Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, de szerencsére sokkal jobban vagyok. Azt mondtam, szerencsére, és valóban, a betegségem legyőzésében és a gyógyulásomban nagyon nagy szükségem volt a szerencsére. Az egyik ilyen szerencsém például egy színházi estem volt: a Fergeteges látogatás című előadást a Honvédkórház nővérei és ápolási igazgatója is megnézték, nem ismertem őket, és akkor még nem tudtam, mekkora segítségemre lesznek majd ezek a csodálatos emberek

- mondta el Pásztor Erzsi, akit a lánya segít és támogat mindenben. Heni évtizedekig Olaszországban élt a családjával, a férje tragikus halála után azonban úgy döntött, hazaköltözik Magyarországra, miután a gyermekei már felnőttek és a maguk útját járják.

Heni ott maradt egyedül, hisz’ a két gyermeke, az unokáim akkor már nagyok voltak, élték a maguk életét. Ezért döntött úgy Henike, hogy elhagyja Olaszországot, ahol évtizedek óta élt a családjával, és hazaköltözik Magyarországra, hogy mellettem, a közelemben lehessen. Akkor még teljesen jól voltam, dolgoztam, nem szorultam segítségre, álmomban sem gondoltam, hogy egyszer majd minden megváltozik, beteg leszek, segítségre szorulok. A lányom itt lakik a közelemben, sőt, most együtt is lakunk, és őszintén megmondom: nélküle élni sem tudnék már! Vásárol, főz, és miután egy éve már nem vezetek, menni is nehezen tudok, gyenge vagyok, húsz kilót fogytam, elvesztettem a stabilitásomat, elestem az utcán, mindenben az ő segítségére szorulok. Ő pedig szó nélkül a segítségemre van. Hálás vagyok ezért neki, és nem tudom elégszer megköszönni

- árulta el a Best magazinnak a művésznő.

Pásztor Erzsi egyébként fájó szívvel intett búcsút egy időre a hivatásának a betegsége miatt, az viszont nagy örömmel töltötte el, hogy a közelgő, 90. születésnapja alkalmából megjelent egy róla szóló önéletrajzi könyv.