Így néztek ki gyerekként korunk legnagyobb színészei – Felismered őket? Galéria!

A korábban felsorolt nevek közül már mindannyian túl vannak a 80 éves koron. Sokan meglepődnek, hogy Koltai Róbert a maga 82 évével a legfiatalabb közülük, míg a legidősebb Bodrogi Gyula tíz évvel idősebb nála. A két legendás színésznő, Pásztor Erzsi és Esztergályos Cecília éppen kettőjük közé esik, 89 és 83 évükkel. A magyar emberek nagy része felismerné őket jelenleg, ám gyerekkori képeikről már ez nem olyan egyszerű.

Pásztor Erzsi lánya gondoskodik jelenleg a sokat betegeskedő színésznőről (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi nagyszerű karriert tudhat maga mögött

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő nehéz évet tudhat maga mögött, mivel egymást követték a rosszabbnál rosszabb balesetek. Ennek ellenére Pásztor Erzsi az utolsó információink szerint jobban érzi magát és várja a színház újraindulását. Már egészen fiatalkora óta jelen van a színházban, így nehezen tudja elengedni a közönség jelenlétét. Szakmájában kevesen vannak, akik ennyi idősen is kiállnak a színpadra és szórakoztatják a közönséget. Pásztor Erzsi már nem csak egy színésznő, hanem egy jelenség is.

Nincs ez másképp Bodrogi Gyulánál sem, aki idén áprilisban ünnepelte 92. születésnapját. Egészen 1957 óta aktívan szerepel a színházban és a filmvásznakon is, ahonnan sokan ikonikus hangjára emlékeznek a Süsü, a sárkány című mesesorozatból. A Nemzet Színésze 1978 óta él élettársával, Vass Angélával, ám Voith Ágival – a művésznő év elején hunyt el – kötött házasságából fia is született, Bodrogi Ádám.

Esztergályos Cecília hatszor házasodott élete során (Fotó: Szabolcs László)

Esztergályos Cecília 17 éves kora óta színészkedik

A Família Kft. Ágicája nem akármilyen karriert tudhat maga mögött, mivel szinte nincs olyan kitüntetés, amit nem tudhat a magáénak a színésznő. Esztergályos Cecília a mai napig szerepel a színházban és egyhamar nem gondolkodik a visszavonuláson.

A 83 éves színésznő élete során hatszor házasodott, ám hatodjára sikerült megtalálnia élete párját, Fonyódi Pétert, akivel 1985 óta élnek együtt. Közös gyermekük nem született, míg férjének korábbi kapcsolatból van egy lánya.

Koltai Róbert, vagy ahogy sokan ismerik: Csocsó bácsi most mondhatni, hogy csak 82 éves, őt is számtalan elismeréssel jutalmazták az elmúlt évtizedekben. A legendás színész a 2000-es évek előtt meghatározta a magyar filmipart. A színházban már 1966 óta szerepel és a mai napig aktívan játszik.