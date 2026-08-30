Nem csak a Szomszédok sztárja: ezekben a tévésorozatokban nyújtott felejthetetlen alakítást Pásztor Erzsi

Szeress most! – egy újabb sorozatszerep

Ugyan Pásztor Erzsi neve sokaknak egyet jelent a Szomszédok korszakával, ám a művésznő a későbbi generációk kedvenc produkcióiból sem hiányozhatott. Jó példa erre a Szeress most!, ahol epizódszereplőként mutatta meg zsenialitását. A sorozatban az ő karaktere egy nyugdíjas néni volt, akihez az egyik főszereplő költözött be albérlőnek. Ez a széria már egy új tévés korszakot és egy fiatalabb nézőközönséget célzott meg, Pásztor Erzsi jelenléte pedig bizonyította: a valódi tehetség és a képernyős karizma generációkon átível, és a modernebb hangvételű történetekben is helytálló.

Pásztor Erzsi műtétje egy négyórás komoly beavatkozás volt (Fotó: Szabolcs László)

Munkaügyek – amikor a humor is jól állt neki

A Munkaügyek egészen más világot képviselt: a munkahelyi abszurditásokat kifigurázó sorozatban Pásztor Erzsi is megmutathatta komikusi oldalát. Editke, a helyettes államtitkár szerepében a művésznő másodpercek alatt felvette a széria sajátos tempóját. És ez nem is meglepő, hiszen a színésznő pályájának egyik nagy erőssége éppen az, hogy a drámai és a humoros szerepekben is otthonosan mozog.

A sorozatban Pásztor Erzsi megmutatta komikus oldalát is (Fotó: Facebook)

Jóban Rosszban – Terikeként is megmaradt

A TV2 hosszú éveken át futó Jóban Rosszban soroztában szintén egy emlékezetes, karakán asszonyt, Terikét alakította. Érdekesség, hogy itt is, ahogy a Szomszédokban, egy meglehetősen „undok” karakter alakított, amiről így nyilatkozott a produkció felkérése után:

Számomra kellemes ka­rakter bőrébe kellett bújnom, jellemvonásaiban nagyon emlékeztetett egy régi teleregényben alakított ellenszenves szerepemre, Jankára. Ez is kellemetlenkedő figura, és az mindig nagyon hálás feladat. Legalábbis én mindig nagyon szeretem azokat a szerepeket, amelyekben nem magamat játszom, hanem egy tőlem teljesen távol álló valakit. Na, hát ez is olyan: egy un­dok perszóna. Ez leszek én

– újságolta a színésznő. Fontos megemlíteni Pásztor Erzsi pályája jóval több néhány televíziós sorozatnál, de ezek a szerepek jól mutatják, milyen sokféle karakterben tudott emlékezeteset alkotni.