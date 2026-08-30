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Pásztor Erzsi

Nem csak a Szomszédok sztárja: ezekben a tévésorozatokban nyújtott felejthetetlen alakítást Pásztor Erzsi

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A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő a színház mellett több ikonikus tévés szerepet is tudhat maga mögött. Pásztor Erzsi 66 év után egészségi állapota miatt végleg visszavonult, mi pedig most összeszedtük felejthetetlen tévés alakításait!
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Pásztor Erzsiszerepektévésorozat

Hatvanhat év a pályán nem múlik el nyomtalanul. Pásztor Erzsi most súlyos betegsége miatt visszavonul a színpadtól, de a magyar tévénézőknek nem kell búcsút venniük tőle. A színésznő számtalan emlékezetes szerepet tudhat maga mögött, és több olyan televíziós sorozatban is feltűnt, amelynek karaktereit ma is azonnal felismerjük.

Pásztor Erzsi mosolyogva, narancssárga ingben hátrakulcsolt kézzel néz felfelé.
Pásztor Erzsi betegsége miatt döntött a visszavonulás mellett (Fotó: Szabolcs László)

Szomszédok – Pásztor Erzsi Janka nénivé vált

Ha Pásztor Erzsi nevét halljuk, talán elsőként mindenkinek Janka néni jut eszébe. A színésznő a Szomszédok egyik legemlékezetesebb karakterét alakította, az idős, meglehetősen undok asszonyt, akinek jelenetein generációk nőttek fel. A szerep annyira összeforrt Pásztor Erzsi nevével, hogy még évekkel később is rendszeresen ezzel azonosították. A színésznő később viccelődve azt mondta: az emberek azért szeretik az ilyen karaktereket, mert sokszor találkoznak velük a hétköznapokban.

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Szeress most! – egy újabb sorozatszerep

Ugyan Pásztor Erzsi neve sokaknak egyet jelent a Szomszédok korszakával, ám a művésznő a későbbi generációk kedvenc produkcióiból sem hiányozhatott. Jó példa erre a Szeress most!, ahol epizódszereplőként mutatta meg zsenialitását. A sorozatban az ő karaktere egy nyugdíjas néni volt, akihez az egyik főszereplő költözött be albérlőnek. Ez a széria már egy új tévés korszakot és egy fiatalabb nézőközönséget célzott meg, Pásztor Erzsi jelenléte pedig bizonyította: a valódi tehetség és a képernyős karizma generációkon átível, és a modernebb hangvételű történetekben is helytálló.

Pásztor Erzsi elegáns fekete ruhában ül egy fehér kanapén.
Pásztor Erzsi műtétje egy négyórás komoly beavatkozás volt (Fotó: Szabolcs László)

Munkaügyek – amikor a humor is jól állt neki

A Munkaügyek egészen más világot képviselt: a munkahelyi abszurditásokat kifigurázó sorozatban Pásztor Erzsi is megmutathatta komikusi oldalát. Editke, a helyettes államtitkár szerepében a művésznő másodpercek alatt felvette a széria sajátos tempóját. És ez nem is meglepő, hiszen a színésznő pályájának egyik nagy erőssége éppen az, hogy a drámai és a humoros szerepekben is otthonosan mozog.

Pásztor Erzsi jelente a Munkaügyek című sorozatban.
A sorozatban Pásztor Erzsi megmutatta komikus oldalát is (Fotó: Facebook)

Jóban Rosszban – Terikeként is megmaradt

A TV2 hosszú éveken át futó Jóban Rosszban soroztában szintén egy emlékezetes, karakán asszonyt, Terikét alakította. Érdekesség, hogy itt is, ahogy a Szomszédokban, egy meglehetősen „undok” karakter alakított, amiről így nyilatkozott a produkció felkérése után:

Számomra kellemes ka­rakter bőrébe kellett bújnom, jellemvonásaiban nagyon emlékeztetett egy régi teleregényben alakított ellenszenves szerepemre, Jankára. Ez is kellemetlenkedő figura, és az mindig nagyon hálás feladat. Legalábbis én mindig nagyon szeretem azokat a szerepeket, amelyekben nem magamat játszom, hanem egy tőlem teljesen távol álló valakit. Na, hát ez is olyan: egy un­dok perszóna. Ez leszek én

 – újságolta a színésznő. Fontos megemlíteni Pásztor Erzsi pályája jóval több néhány televíziós sorozatnál, de ezek a szerepek jól mutatják, milyen sokféle karakterben tudott emlékezeteset alkotni.

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