Elhunyt a legendás színésznő, aki Orson Welles-szel és Alfred Hitchcockkal is együtt dolgozott

100 éves korában elhunyt Peggy Webber, a színésznő, aki közel hét évtizeden át tartó pályafutása során olyan legendás rendezőkkel dolgozott együtt, mint Orson Welles és Alfred Hitchcock. A sztár fia, Rob Sinskey megerősítette, hogy Peggy Webber szombaton, augusztus 15-én halt meg természetes okokból egy kaliforniai otthonban.

Henry Fonda és Peggy Webber, A tévedés áldozata című Hitchcock filmben / Fotó: WARNER BROS / Collection ChristopheL via AFP

Elhunyt a legendás Peggy Webber

Peggy gyerekkorában az édesanyjával költözött Hollywoodba, miután az édesapja elhunyt, majd 12 évesen debütált a rádióban a San Antonió-i WOAI rádióállomáson. 1942-ben leérettségizett, négy évvel később pedig, 1946-ban a Time magazinban kiemelték a hangterjedelmét, hozzátéve, alig három év leforgása alatt 150 különböző karaktert szólaltatott meg, nagyjából 2500 adásban.

Ugyanebben az évben debütált a filmvásznon a Her Adventurous Night című filmben, amivel sikeresen felkeltette a filmóriás Orson Welles figyelmét, aki nekiadta Lady Macduff szerepét az 1948-as Macbeth adaptációjában. Híres szerepei közé tartozik Miss Dennerlyé a valós eseményen alapuló, 1958-as A tévedés áldozata című filmben, amelyet Alfred Hitchcock rendezett és amiben Henry Fonda oldalán játszott. Ő alakította továbbá Mrs. Alice Rice-t az 1952-es Submarine Command című filmben, valamint a főszerepet az 1958-as horrorban, A sikító koponyában. A színésznő a filmes sikerei mellett több ezer rádióműsor epizódjánál is közreműködött.

A legkedvesebb ember ebben a szakmában. Egy IGAZI tehetség és klasszis, aki örökre a szívünkben marad. Imádunk, Peggy Webber, és már most hiányzol

- tisztelgett a színésznő emléke előtt egy rajongó a közösségi médiában, a Daily Star beszámolója szerint.