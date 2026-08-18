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elhunyt

Elhunyt a legendás színésznő, aki Orson Welles-szel és Alfred Hitchcockkal is együtt dolgozott

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Legendás rendezőkkel dolgozott együtt a karrierje során Peggy Webber. A színésznő a közelmúltban, 100 éves korában elhunyt, a hírek szerint természetes okokból. A szomorú hír mélyen megrázta a rajongókat, hiszen Hollywood aranykorának egy hamisítatlan tehetsége távozott.
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elhunythollywoodszínésznőAlfred Hitchcock

100 éves korában elhunyt Peggy Webber, a színésznő, aki közel hét évtizeden át tartó pályafutása során olyan legendás rendezőkkel dolgozott együtt, mint Orson Welles és Alfred Hitchcock. A sztár fia, Rob Sinskey megerősítette, hogy Peggy Webber szombaton, augusztus 15-én halt meg természetes okokból egy kaliforniai otthonban.

Le faux coupable The Wrong Man 1957 Real Alfred Hitchcock Henry Fonda Peggy Webber. Collection Christophel © Warner Bros (Photo by WARNER BROS / Collection ChristopheL via AFP)
Henry Fonda és Peggy Webber, A tévedés áldozata című Hitchcock filmben / Fotó: WARNER BROS / Collection ChristopheL via AFP

Elhunyt a legendás Peggy Webber

Peggy gyerekkorában az édesanyjával költözött Hollywoodba, miután az édesapja elhunyt, majd 12 évesen debütált a rádióban a San Antonió-i WOAI rádióállomáson. 1942-ben leérettségizett, négy évvel később pedig, 1946-ban a Time magazinban kiemelték a hangterjedelmét, hozzátéve, alig három év leforgása alatt 150 különböző karaktert szólaltatott meg, nagyjából 2500 adásban.

Ugyanebben az évben debütált a filmvásznon a Her Adventurous Night című filmben, amivel sikeresen felkeltette a filmóriás Orson Welles figyelmét, aki nekiadta Lady Macduff szerepét az 1948-as Macbeth adaptációjában. Híres szerepei közé tartozik Miss Dennerlyé a valós eseményen alapuló, 1958-as A tévedés áldozata című filmben, amelyet Alfred Hitchcock rendezett és amiben Henry Fonda oldalán játszott. Ő alakította továbbá Mrs. Alice Rice-t az 1952-es Submarine Command című filmben, valamint a főszerepet az 1958-as horrorban, A sikító koponyában. A színésznő a filmes sikerei mellett több ezer rádióműsor epizódjánál is közreműködött.

A legkedvesebb ember ebben a  szakmában. Egy IGAZI tehetség és klasszis, aki örökre a szívünkben marad. Imádunk, Peggy Webber, és már most hiányzol

- tisztelgett a színésznő emléke előtt egy rajongó a közösségi médiában, a Daily Star beszámolója szerint.

 

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