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elhunyt

Elhunyt a közkedvelt színész, aki egykor Sean Connery oldalán is játszott

14 órája
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82 éves korában elhunyt egy közkedvelt holland színész. Peter Faber a karrierje során számos filmben és sorozatban szerepelt, többek közt Sean Conneryvel közösen is. A hírek szerint a sztár július elején került kórházba, mielőtt a napokban elhunyt.
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elhunytpeter faberszínész

82 éves korában elhunyt Peter Faber, holland színész, aki egykor Sean Connery oldalán is játszott. A sztár augusztus 6-án, csütörtökön vesztette életét, miután július elején kórházba került gyógyíthatatlan szívproblémákkal összefüggő légzési nehézségek miatt.

AMSTERDAM - Peter Faber on the carpet before the premiere of crime comedy Bad Slippers at Vue Amsterdam. The film is Ruben van der Meer's directorial debut. DINGENA MOL / ANP netherlands out - belgium out (Photo by Dingena Mol / ANP MAG / ANP via AFP)
82 éves korában elhunyt Peter Faber / Fotó: DINGENA MOL / ANP MAG

Elhunyt a holland színész, Peter Faber

A színész öt gyermeke, Jasper, Jesse, Daan, Danja és Sam egy megható Facebook-bejegyzésben tisztelgett az édesapjuk emléke előtt, a halál pontos okát azonban nem hozták nyilvánosságra.

Tegnap végső búcsút vettünk édesapánktól. Az elmúlt hetek intenzívek és szomorúak voltak, de egyben különlegesek is, miután annyi időt tölthettünk vele. Az utolsó pillanatokig önmaga maradt. Peter imádta az életet: optimista volt, kíváncsi, aki mindent meg akart érteni, és folyamatosan rácsodálkozott mindenre. Még akkor is, amikor a teste már cserbenhagyta, figyelt a körülötte lévő emberekre: az ápolókra, az orvosokra, a betegtársaira és ránk

- írták a posztban, majd köszönetüket fejezték ki a kórháznak, ahol szeretetteljesen gondoskodtak az apjukról.

Egy édesapát, nagyapát, barátot és sokoldalú művészt veszítettünk el. Nyugodj békében, drága apa!

- zárták a megemlékezést.

Peter Faber karrierje az Egy holland Jáva szigetén című filmmel kezdődött 1970-ben, majd néhány évvel később szerepet kapott az 1977-es, A híd túl messze van című háborús drámában a legendás Sean Connery oldalán. A későbbiekben a Futás az életért című filmben, továbbá számos sorozatban is felbukkant - írja a Daily Star.

 

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