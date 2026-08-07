Kirabolták Pindroch Csabáékat az esküvőjük előtt – Több súlyos csapás érte őket egyetlen hónap alatt

Pindroch Csaba és Verebes Linda kapcsolata immár két évtizede tart, a színész pedig a porcelánlakodalom alkalmából egy rendkívül személyes bejegyzésben tekintett vissza közösségi oldalán arra az útra, amelyet együtt jártak be. A legtöbben talán azt gondolnák, hogy az esküvő előtti időszak a boldog készülődésről szólt, ám a valóság egészen más volt esetükben. A színész elárulta, hogy az esküvőt megelőző egyetlen hónap alatt négyszer is kirabolták őket.
Pindroch Csaba őszinte vallomása
A Jászai Mari-díjas színművész Facebook-oldalán mesélt életük egyik legmeghatározóbb eseményéről feleségével.
20 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon (bár akkor csütörtök volt, szerelemcsütörtök!) mondtuk ki egymásnak a jóban, rosszban, betegségben, egészségben, gazdagságban, szegénységben, holtomiglan-holtodiglant… Az azt megelőző hónapban négyszer raboltak ki minket; ellopták a motoromat, ellopták a papírjainkat, ellopták a mobiltelefonomat és az esküvő napján kilopták a kocsimból a tolmácsgépemet (..)
– írta. Pindroch Csaba szerint utólag minden kellemetlen élménynek megvolt a maga tanulsága.
Mindegyik gazemberség tanított minket valamire; megtanított arra, hogy majd mire ügyeljünk. A motor ellopása arra, hogy vége az esztelen száguldozásnak, és hogy nem kell játszani a tűzzel, a papírjaink ellopása arra, hogy most új lappal indulunk, a telefonom ellopása arra, hogy ez a készülék az, ami a legtöbb időt, figyelmet veszi majd el a másiktól, a tolmácsgép ellopása arra, hogy lesz a házasságban olyan, amit úgysem lehet értelmezni, lefordítani (..)
– fogalmazott. A színész azt is kiemelte, hogy a húszéves évforduló a porcelánlakodalom, amely egyszerre jelképezi az értéket és a törékenységet.
Hálásak vagyunk érte, és mivel ez a forduló az ún. porcelánlakodalom – ami, amilyen értékes, olyan törékeny is lehet –, nagyon vigyázunk rá!! Remélem még 20 évig együtt és tovább (..)
– zárta gondolatait. A történet jól mutatja, hogy bár a házaspár kapcsolatának kezdete korántsem volt problémamentes, semmi sem tudta megingatni őket. Két évtizeddel később pedig úgy tűnik, Pindroch Csaba és Verebes Linda valóban betartotta azt az esküt, amelyet húsz évvel ezelőtt egymásnak tettek.