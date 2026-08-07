Kirabolták Pindroch Csabáékat az esküvőjük előtt – Több súlyos csapás érte őket egyetlen hónap alatt

Pindroch Csaba és Verebes Linda kapcsolata immár két évtizede tart, a színész pedig a porcelánlakodalom alkalmából egy rendkívül személyes bejegyzésben tekintett vissza közösségi oldalán arra az útra, amelyet együtt jártak be. A legtöbben talán azt gondolnák, hogy az esküvő előtti időszak a boldog készülődésről szólt, ám a valóság egészen más volt esetükben. A színész elárulta, hogy az esküvőt megelőző egyetlen hónap alatt négyszer is kirabolták őket.

Pindroch Csaba felesége, Verebes Linda szintén színészettel foglalkozik (Fotó: Nógrád Megyei Hírlap)

Pindroch Csaba őszinte vallomása

A Jászai Mari-díjas színművész Facebook-oldalán mesélt életük egyik legmeghatározóbb eseményéről feleségével.

20 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon (bár akkor csütörtök volt, szerelemcsütörtök!) mondtuk ki egymásnak a jóban, rosszban, betegségben, egészségben, gazdagságban, szegénységben, holtomiglan-holtodiglant… Az azt megelőző hónapban négyszer raboltak ki minket; ellopták a motoromat, ellopták a papírjainkat, ellopták a mobiltelefonomat és az esküvő napján kilopták a kocsimból a tolmácsgépemet (..)

– írta. Pindroch Csaba szerint utólag minden kellemetlen élménynek megvolt a maga tanulsága.