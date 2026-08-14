Szandi nővére megmutatta a kisebbik lányát: elképesztően gyönyörű nő lett - fotó

Pintácsi Alexandra, azaz Szandi és nővére, Pintácsi Viki már mindketten túl vannak az 50-en, de ez egyikükön sem látszik, sőt bombasztikus formában vannak. Mindkét énekesnő három-három gyermek édesanyja, akik ma már mind felnőttek. És bár Szandi gyerekei gyakran szerepelnek a nyilvánosság előtt, Pintácsi Viki fiát és két lányát ritkán láthatjuk. Most viszont kivételt tett, és megmutatta egyiküket.

Pintácsi Viki és Szandi mindketten csodásan néznek ki most is, eszünkbe sem jutna, hogy elmúltak 50 évesek (Fotó: Facebook)

Pintácsi Viki és ritkán látott lánya

Pintácsi Viki lányai között csaknem 10 év van, így 28 éves lánya, Anna Kata már önálló életet él, de persze le sem tagadhatná édesanyját, hiszen szinte megszólalásig hasonlít rá. Ezzel szemben legkisebb gyermeke, Zolna édesanyjától és nővérétől eltérően egy igazi szőke szépség, akit édesanyja most meg is mutatott Facebook-oldalán.

„Legkisebb Kincsemmel” – írta a fotóhoz a büszke édesanya, bár persze Zolna egyáltalán nem kicsi, hiszen már ő is kirepült a családi fészekből, amiről Viki korábban már többször mesélt. Az énekesnő persze folyamatosan tartja a kapcsolatot vele, ahogy Annával és fiával, Viktorral szintén, sőt gyakran csinálnak közös programokat is.

Pintácsi Viki családjában elképesztő a genetika

Ahogy Viki és Szandi hihetetlenül hasonlítanak egymásra, úgy a gyerekeik is rájuk. Szandi lánya, Bogdán Blanka például minden vonásában a gyönyörű édesanyját idézi. De Pintácsi Viki gyerekei is kifejezetten hasonlítanak rá, különösen átható kék szemük és gyermekien bájos arcvonásaik. Emellett a lányoknak a jövőre nézve sem kell aggódniuk, hiszen Szandi és Pintácsi Viki korát meghazudtoló formában van. Valószínűleg sok húszéves megirigyelné az 50 és 55 éves énekesnők alakját és fittségét. Emellett akárcsak a nővérek, a gyerekeik is nagyon tehetséges művészek. Míg Viki két idősebb gyermeke szintén a zenében találta meg magát, addig Szandi fia például a divatszakma felé kacsintgat, sőt tervezett és készített már ruhát anyukájának is korábban. Így hát könnyen lehet, hogy fogunk még hallani a jövőben a család ifjabb generációjáról.