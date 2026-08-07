Kiakadtak a BMW-tulajdonosok: a Sony most túl messzire ment a Pókemberrel

Hat nap alatt lépte át az egymilliárd dolláros álomhatárt az új Pókember-film, ami nem csak az Egyesült Államokban, de világszerte mindenütt igencsak jól teljesít a mozikban. Hogy a teljes képet lássuk, azt is tudnunk kell: igen komoly kampányt kapott a Brand New Day alcímű epizód. Sajnos azonban úgy tűnik, ennek a kampánynak nem sült el minden eleme úgy, ahogy azt a készítők szerették volna. Egész konkrétan a BMW-tulajdonosokat sikerült kiakasztani.

A Pókember-film BMW-kben megjelenő reklámja túl sok a sofőrök szerint

Fotó: YouTube

A problémát az okozta, hogy a Pókember-filmet gyártó Sony Pictures és a Marvel, illetve a marketingeseik jó ötletnek gondolták, hogy a 2020 júliusa után gyártott BMW-kben, amelyek megfelelő infotainment rendszerrel rendelkeznek, egy olyan üzenet fogadja bekapcsoláskor a sofőröket, hogy „Meglepetés! Pókember megérkezett a BMW-jébe!” Ha a vezető rákoppint, egy teljes képernyős animáció indul el zenével, egyes modellekben pedig még a hangulatvilágítás is a filmhez igazodik.

Mellélőttek a Pókember-reklámmal

A promóció több mint 70 országban érhető el, sok tulajdonos azonban kiakadt, mondván: egy (átszámítva) 32 millió forintos, prémium kategóriás autóban ne fogadja őket kéretlen reklám! Ráadásul épp a BMW vezetői voltak azok, akik azt hangsúlyozták: az autó utastere a vezető „utolsó privát tere”, ezért nem szeretnék azt reklámfelületté alakítani. Most azzal védekeznek (nem túl sikeresen), hogy ez nem is reklám, hanem a fedélzeti rendszer úgynevezett „Festive App” funkciójának része, amely különféle ünnepi vagy tematikus animációkat jelenít meg, a sofőr pedig egyzerűen dönthet úgy, hogy nem kattint rá - írja a HVG.

Nem jöttek be a reklámok a Pókembernek

A Pókember: Vadonatúj nap rajongóit nem először sikerül kiakasztani egy reklámmal. A közelmúltban írtunk arról, hogy sokak szerint picikét túltolta a stúdió a termékelhelyezést is.