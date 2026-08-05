Pokorny Lia éveken át magát okolta a családi tragédia miatt: „A nagymamám azonnal meghalt…”

Sváby András hatalmas meglepetéseket és kemény pillanatokat okozott a színésznőnek

Pokorny Lia a hatvani ház kertjében beszélt először titkáról

A színésznő csak a családi békéért imádkozott

"Éjjel jön a rendőrség"

Éveken át tartott az önvád

Pokorny Lia alaposan meglepte Sváby Andrást és a saját rokonát is

„Képzeljétek el…! Ezt te sem tudod…” - fordult régen látott rokonához Pokorny Lia, majd belekezdett egy történetbe, aminek lelki terhét kislányként sokáig, túl sokáig hordozta magában. „Nekem nagyon sokáig iszonyú lelkifurdalásom volt. Mert a nagymama odaköltözött hozzánk Dömösre, egy nagyon pici házba. A nagymama az anyukámmal és az öcsémmel is nagyon, nagyon szigorú volt. Emiatt pedig olyan feszültség generálódott abban a pici térben… Emlékszem, elmentem egy énekkari táborba, ahol bementem egy templomba. Nem voltam templomba járó, bár van egy mély hitem...”

Emlékszem, hogy aznap eltöltöttem odabent nagyon sok időt és imádkoztam, hogy történjen végre valami, hogy ez a feszültség megszűnjön a családunkban és megint valahogy nyugalom legyen

- kezdett bele az eleinte ártatlannak tetsző történetbe Pokorny Lia, aki néhány nappal később már azt kívánta, bár sose kérte volna Istent, hogy lépjen közbe és hozzon békét a családjába. „Hazamentem a táborból... Akkoriban édesapám nem messze Esztergomtól egy éttermet vezetett. Egyik nap a nagymama még ottmaradt segíteni. Egy felszolgálófiú hozta őt haza. Apukám már otthon volt. A nagymamámék pedig a Dömös előtti utolsó faluban autóbalesetet szenvedtek. A nagymamám azonnal meghalt…” - mondta maga elé nézve Lia, aki kitárulkozásával alaposan meglepte Sváby Andrást és persze a régen látott rokont is.