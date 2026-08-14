Pokorny Lia vallomása: „Iszonyúan féltem egyedül lenni”

Pokorny Lia őszintén beszélt az egyedüllétről, a magányról és azokról a veszteségekről, amelyek az elmúlt években alapjaiban változtatták meg a gondolkodását. A színésznő Sváby András Útközben elmeséled című műsorában beszélt arról, hogy korábban kifejezetten rettegett attól, hogy egyedül marad, ma azonban már egészen másként tekint erre az élethelyzetre.

Pokorny Lia sokáig félt a magány szótól (Fotó: KUNOS ATTILA)

Pokorny Lia fiatalon nem akart egyedül lenni

Lia számára a magány sokáig egyet jelentett a félelemmel. Bár hosszú ideje nincs párkapcsolata, nem érzi úgy, hogy mindenáron szüksége lenne valakire maga mellett. Sőt, éppen az elmúlt évek tapasztalatai tanították meg arra, hogy az egyedüllét nem feltétlenül jelent boldogtalanságot.

Én nagyon megszerettem ezt a szót, a magányt. Nekem ez volt az egyik legijesztőbb szó a Földön. Valahogy ez a magány, meg a halál, ez két brutál erős szó volt, a legijesztőbbek. Valahogy úgy alakult az életem, hogy nagyon régóta egyedül élek. Szerintem négy és fél éve már nincsen párkapcsolatom. Olyan, minthogyha döntés kérdése lenne ez, de inkább azt mondom, hogy azt döntöttem el, hogy mindenáron nem akarok valakit

– mondta Pokorny Lia a műsorban.

A színésznő számára ez komoly belső változást jelent, hiszen korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy egyedül éljen. Sokáig inkább a kapcsolat biztonságába kapaszkodott, még akkor is, ha az nem feltétlenül volt jó neki. Az elmúlt évek azonban arra tanították, hogy önmagában is képes teljes életet élni.