Pokorny Lia vallomása: „Iszonyúan féltem egyedül lenni”

Pokorny Lia őszintén beszélt az egyedüllétről, a magányról és azokról a veszteségekről, amelyek az elmúlt években alapjaiban változtatták meg a gondolkodását. A színésznő Sváby András Útközben elmeséled című műsorában beszélt arról, hogy korábban kifejezetten rettegett attól, hogy egyedül marad, ma azonban már egészen másként tekint erre az élethelyzetre.
Pokorny Lia fiatalon nem akart egyedül lenni
Lia számára a magány sokáig egyet jelentett a félelemmel. Bár hosszú ideje nincs párkapcsolata, nem érzi úgy, hogy mindenáron szüksége lenne valakire maga mellett. Sőt, éppen az elmúlt évek tapasztalatai tanították meg arra, hogy az egyedüllét nem feltétlenül jelent boldogtalanságot.
Én nagyon megszerettem ezt a szót, a magányt. Nekem ez volt az egyik legijesztőbb szó a Földön. Valahogy ez a magány, meg a halál, ez két brutál erős szó volt, a legijesztőbbek. Valahogy úgy alakult az életem, hogy nagyon régóta egyedül élek. Szerintem négy és fél éve már nincsen párkapcsolatom. Olyan, minthogyha döntés kérdése lenne ez, de inkább azt mondom, hogy azt döntöttem el, hogy mindenáron nem akarok valakit
– mondta Pokorny Lia a műsorban.
A színésznő számára ez komoly belső változást jelent, hiszen korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy egyedül éljen. Sokáig inkább a kapcsolat biztonságába kapaszkodott, még akkor is, ha az nem feltétlenül volt jó neki. Az elmúlt évek azonban arra tanították, hogy önmagában is képes teljes életet élni.
Én addig nem tudtam egyedül lenni. Iszonyúan féltem egyedül lenni. Csak azért, hogy legyen valaki, az már nem érdekel. Sok fájdalmon keresztül jöttem erre rá. Az elengedések, azok mind erre jók, hogy egyszer csak már értékelni tudom azt, ami van.
Pokorny Lia Babicsek Bernát elvesztését nehezen viselte
Ebben a felismerésben a veszteségeknek is fontos szerepük volt. Az elmúlt időszakban nem csupán egy számára fontos szerelmet kellett elengednie, hanem egy olyan embert is elveszített, aki szakmailag és emberileg egyaránt közel állt hozzá.
Babicsek Bernát halála különösen mély nyomot hagyott benne. A színész és zenész nemcsak kollégája, hanem jó barátja is volt, így az ő elvesztése egy olyan gyászfolyamatot indított el Liában, amely az élethez és a kapcsolataihoz való viszonyát is átformálta. Egy korábbi szerelmének elvesztése szintén hozzájárult ahhoz, hogy más szemmel nézzen az elengedésre.
A két fájdalmas veszteség után fokozatosan megtanulta értékelni azokat az embereket és pillanatokat, amelyek még jelen vannak az életében. Ma már nem azért szeretne társat, hogy ne legyen egyedül, hanem csak akkor, ha valóban olyan kapcsolat érkezik az életébe, amely hozzáad ahhoz, amit önállóan is felépített.