Kigyulladt a magyar milliárdos otthona: "Meghalhattunk volna"

Kis híján tragédiával ért véget Polgár Árpád és Polgár Tünde romantikus kiruccanása. A milliárdos házaspár tihanyi nyaralójába vonult el kettesben, ahol a hangulat fokozása érdekében éjszakára begyújtottak a kandallóba. Mint kiderült, ez nagy hibának bizonyult, miután Tünde észrevette, hogy a faborításból, ami volt régen, füst jön ki.

Kigyulladt Polgár Árpád és Polgár Tünde nyaralója / Fotó: Czerkl Gábor

Kigyulladt Polgár Árpád és Polgár Tünde nyaralója

Egy régi gerenda volt benne, aminek aztán nekiestem. Le kellett bontanom, mert nem mertük itt hagyni, mert belülről izzott a fa… Hihetetlen szituáció volt, és éjjel volt. Éjfél után döntöttünk úgy, hogy nem tudunk mit csinálni, szét kell szedni. És azért ez nagyon jól meg volt építve, feszítővassal meg fűrésszel mentem neki

– mondta el Árpád a Youtube-csatornájukon közétett videóban.

A házaspár szerint a kandalló régóta a faborítással üzemelt, amivel addig nem volt baj, amíg rendesen el volt választva a tűztértől, valahol azonban egy repedés keletkezhetett, amin át a külső rész is lángra kapott. A pár eleinte nem hitte, hogy nagy a baj, utána azonban mihamarabb cselekedni akartak, ezért nem vártak a tűzoltókra.

Talán a mi példánk is megmutatja nektek, hogy ilyen apróságból nagyon nagy baj lehet. Itt vannak a könyvek, a bútorok, tehát ha mi lefekszünk, és nem foglalkozunk vele, mert majd szépen leég az a tűz, akkor lehet, hogy ma már nem élünk

- mondta el Tünde, amihez Árpád hozzáfűzte:

Igen, meg azért füst is volt, tehát akár füstmérgezésben is meghalhattunk volna.

A házaspár végül közös erővel eloltotta a kandallót, utólag pedig szerencsésnek érzik magukat, amiért ép bőrrel megúszták az incidenst.

Majdnem leégett a ház. Ne játsszatok a tűzzel

- figyelmeztette a követőiket Árpád.