Gasztronómiai élmények otthon, íme Polgár Tünde ötcsillagos fogásai

Polgár Tünde receptjeivel luxus hangulatot varázsolhatunk a saját konyhánkba is – kifinomult ízekkel, látványos tálalással és a vendéglátás igazi örömével - írja a Fanny magazin.

Polgár Tünde receptjeivel élménnyé varázsolja a konyhában töltött időt / Fotó: MW Bulvár

Polgár Tünde receptjei

Zöldséges rizspalacsinta

Hozzávalók (3-4 személyre)

1 cukkini

¼ lila káposzta

2 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

2 szál újhagyma vagy 1 salotta hagyma

só

bors

1 ek. szójaszósz

friss petrezselyem és bazsalikom (vagy koriander)

1-1 kk. fekete szezámmag, szezámmag, lenmag

2 kerek rizslap fejenként

olívaolaj

mézes, chilis olaj

2 ek. avokádóolaj (vagy extra szűz olívaolaj)

1 kk. méz

1 gerezd aprított fokhagyma

1 kk. szójaszósz

½ kk. reszelt gyömbér

1 kk. almaecet

chilipaprika vagy chilipehely ízlés szerint

tormás szósz

1 kis doboz tejföl

4-5 dkg reszelt torma

1 csipet bors

1 kk. citromlé

(3-4 személyre) 1 cukkini ¼ lila káposzta 2 sárgarépa 1 petrezselyemgyökér 2 szál újhagyma vagy 1 salotta hagyma só bors 1 ek. szójaszósz friss petrezselyem és bazsalikom (vagy koriander) 1-1 kk. fekete szezámmag, szezámmag, lenmag 2 kerek rizslap fejenként olívaolaj mézes, chilis olaj 2 ek. avokádóolaj (vagy extra szűz olívaolaj) 1 kk. méz 1 gerezd aprított fokhagyma 1 kk. szójaszósz ½ kk. reszelt gyömbér 1 kk. almaecet chilipaprika vagy chilipehely ízlés szerint tormás szósz 1 kis doboz tejföl 4-5 dkg reszelt torma 1 csipet bors 1 kk. citromlé Elkészítés:

1. A zöldségeket megtisztítjuk, majd keverőedénybe reszeljük. Sózzuk, borsozzuk, a szójaszósszal meglocsoljuk. A fűszernövényeket felaprítjuk, és a magokkal együtt a zöldségekhez keverjük.

2. A rizslapokat benedvesítjük. Egy serpenyőt felmelegítünk, olajjal megkenjük, és az első rizslapot belehelyezzük. Az elkészített zöldségkeveréket vékonyan rászórjuk, majd a második rizslappal lezárjük, és jól rányomkodjuk. Hagyjuk, hogy picit piruljon (1-2 perc), majd megfordítjuk, hogy a másik oldala is megpiruljon.

3. Önmagában is finom, de ha szeretnénk valamivel feldobni, készítsük el a recepthez ajánlott öntetek valamelyikét. Ehhez a hozzávalókat egyszerűen keverjük össze, és tálaljuk a palacsinta mellé.

Rák sütőben sütve, ropogós zöldségekkel

Hozzávalók (4 személyre):

20 dkg gomba

15 dkg zsenge tök

3 sárgarépa

10 dkg cukkini

30 dkg burgonya

só

bors

szerecsendió

A rákhoz:

40 dkg tisztított rák

2 ek. aprított fokhagyma

3 ek. olívaolaj

Az öntethez:

1 dl olívaolaj

2 ek. pirospaprika

2 ek. őrölt kömény

1 kk. chili

1 kk. fokhagymapor vagy 1 evőkanál aprított fokhagyma

1 kk. őrölt bors

1 ek. friss petrezselyem

1 citrom leve

só

Elkészítés:

1. A zöldségeket megmossuk, feldaraboljuk, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A rákot a fokhagymával és az olívaolajjal kicsit bepácoljuk.

2. Az öntet hozzávalóit üvegedényben összekeverjük. A zöldségeket sózzuk, borsozzuk, leheletnyi szerecsendióval fűszerezzük.

3. Az öntet kétharmadával meglocsoljuk, 200 fokos sütőbe tesszük, és kb. 20 percig sütjük. Ekkor átkeverjük, és a rákot hozzáadjuk. További 5-10 perc alatt készre sütjük, és már lehet is tálalni. A megmaradt öntetet mellé kínáljuk.

Sült sajt sült gyümölcsökkel, céklacarpaccióval és zöld körettel

Hozzávalók (4 személyre):

3-4 azonos méretű cékla

2 alma

1 kk. őrölt fahéj

2 grillsajt személyenként

4-5 őszibarack vagy füge

2 ek. olívaolaj

1 ek. vaj

friss zöldfűszerek (pl. kakukkfű, rozmaring)

só

bors

15 dkg madársaláta

5 dkg dió

5 dkg tökmag

chiliszálak (opcionális)

A vinagrette-hez:

5 ek. avokádó- vagy tökmagolaj

4 ek. almaecet

1 ek. méz vagy datolyaszirup

(4 személyre): 3-4 azonos méretű cékla 2 alma 1 kk. őrölt fahéj 2 grillsajt személyenként 4-5 őszibarack vagy füge 2 ek. olívaolaj 1 ek. vaj friss zöldfűszerek (pl. kakukkfű, rozmaring) só bors 15 dkg madársaláta 5 dkg dió 5 dkg tökmag chiliszálak (opcionális) A vinagrette-hez: 5 ek. avokádó- vagy tökmagolaj 4 ek. almaecet 1 ek. méz vagy datolyaszirup Elkészítés:

1. A céklákat alaposan megmossuk, és héjastól egy fazék vízben feltesszük főni. Forrás után lefedjük, és közepes lángon kb. 30-35 percig főzzük, míg megpuhul. Ekkor hideg vízzel leöblítjük, majd a céklák héját lehúzzuk, és a mandolinnal szép vékony szeletekre vágjuk.

2. Az almákat kis kockákra vágjuk, kevés fahéjjal megszórjuk. A sajtot és a félbevágott gyümölcsöket 1 evőkanál olajon és 1 evőkanál vajon a zöldfűszerekkel megsütjük, közben sózzuk, borsozzuk.

3. A céklákat nagy tányéron elrendezzük, a megmosott madársalátát és az almakockákat elrendezzük rajta, a dióval és a tökmaggal (pirítva még jobb) megszórjuk, a bekevert vinaigrette-tel megöntözzük, végül a sajtokat és a gyümölcsöket a tetejére tesszük.

Sütőben sült fogas-/lazaccsónak

Hozzávalók (4 személyre):

1 szelet halfilé személyenként

só

bors

30 dkg zöldbab/spárga

15 dkg gomba

1 kaliforniai paprika

30 dkg színes koktélparadicsom

2 salotta hagyma

3 gerezd fokhagyma

2 ek. kapribogyó

2 ek. avokádó- vagy olívaolaj

1 kk. méz

1 kk. friss gyömbér

1 citrom

4 ek. vaj

1 csokor friss kakukkfű, kapor, vagy rozmaring

10 dkg pirított mandula

10 dkg füstölt sajt

(4 személyre): 1 szelet halfilé személyenként só bors 30 dkg zöldbab/spárga 15 dkg gomba 1 kaliforniai paprika 30 dkg színes koktélparadicsom 2 salotta hagyma 3 gerezd fokhagyma 2 ek. kapribogyó 2 ek. avokádó- vagy olívaolaj 1 kk. méz 1 kk. friss gyömbér 1 citrom 4 ek. vaj 1 csokor friss kakukkfű, kapor, vagy rozmaring 10 dkg pirított mandula 10 dkg füstölt sajt Elkészítés:

1. A lazacot sózzuk, borsozzuk. Sütőpapírból akkora csónakot hajtogatunk, hogy személyenként 1 lazac és a köretek beleférjenek. A zöldségeket megtisztítjuk, a paprikát és a gombát felaprítjuk, a koktélparadicsomokat félbevágjuk. A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. A kapribogyót, az olajat, a mézet és a gyömbért a zöldségekhez adjuk, és alaposan összekeverjük.

2. A zöldbabot/spárgát megtisztítjuk, és a csónak aljába helyezzük. Erre kerül a lazacszelet, köré a zöldségek. A lazac tetejére egy karika citromot, majd egy kocka vajat teszünk, és a zöldfűszereket

ráfektetjük.

3. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 percig sütjük. Ekkor a zöldfűszereket levesszük róla, a mandulával és a sajttal megszórjuk. Pár perc alatt rásül, és már lehet is tálalni.

Bazsalikomos málnakrémleves

Hozzávalók :

75 dkg friss málna

8 ek. agavészirup vagy eritrit

5-6 szegfűszeg

2 dl növényi tejszín

friss bazsalikom

: 75 dkg friss málna 8 ek. agavészirup vagy eritrit 5-6 szegfűszeg 2 dl növényi tejszín friss bazsalikom Elkészítés:

1. A málnát 1,5 liter vízben felfőzzük, az agavét és a szegfűszeget hozzáadjuk. Mikor a málna kezd szétfőni, a növényi tejszínt beleöntjük, és pár perc alatt összeforraljuk.

2. A szegfűszegeket kivesszük, és ha krémes állagot szeretnénk, a levest leturmixoljuk, de a család azt is szereti, ha darabos marad.

3. A levest hűtőbe tesszük, és alaposan lehűtjük, tálaláskor apróra vágott bazsalikomot szórunk rá.

Dani kedvenc tortája rizsfagylalttal

Hozzávalók:

6 tojás

6 ek. kristálycukor

1 vaníliarúd

3 ek. süteményliszt

3 ek. rétesliszt

A krémhez

1 csomag Bourbon vaníliás puding

3-5 ek. kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor

5 dl tej

1 doboz (25 dkg) mascarpone

1 marék friss málna

1 marék friss eper

A csokoládémázhoz és a díszítéshez

30-40 dkg friss eper, málna, áfonya vegyesen

20 dkg 54 %-os étcsokoládé

1,8 dl habtejszínt1 kiskanál vaj

Elkészítés:

1. A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral és a vanília kikapart belsejével együtt robotgéppel krémesre keverjük. A fehérjéből kemény habot verünk. A sárgájából készült krémet

a kétféle liszttel összekeverjük, a fehérjét óvatosan beleforgatjuk, vigyázva, hogy ne essen össze.

2. A masszát kivajazott, és sütőpapírral bélelt tortaformába töltjük, és 180 fokos sütőben megsütjük. Körülbelül 30–35 perc alatt készül el. Óvatosan, pici rést nyitva a sütőn egy hosszú tűvel ellenőrizzük, hogy átsült-e (ha már nem ragad a tűre a tészta, akkor készen van). Ekkor a sütőt lekapcsoljuk, és az ajtaját egy fakanállal megtámasztva kevés levegőt engedünk be, hogy a torta lassan hűljön le, nem vesszük ki hirtelen. Bő 5 percig hagyjuk így pihenni, ezután kiemeljük, a formából kiszedjük, és szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni.

3. A krémhez a vaníliapudingot a cukorral, vaníliás cukorral és a tejjel megfőzzük, de nem hagyjuk besűrűsödni. Mikor kihűlt, a mascarponét és a gyümölcsöket belekeverjük.

4. A kihűlt tortát kettévágjuk, az alját visszatesszük a tortaformába, a krémet rásimítjuk, majd a tetejét ráhelyezzük.

5. A díszítéshez az epreket vékony szeletekre vágjuk, és a tortán körberakjuk. A csokoládét vízgőz felett a tejszínnel és a vajjal összeolvasztjuk, majd szép egyenletesen a tortára öntjük úgy, hogy az oldalán is lefolyjon. A torta tetejét a többi gyümölccsel díszítjük, és kész is!

Grillen sült barack túróval és mascarponéval töltve, barackfagylalttal

Hozzávalók :

6 nagyon kemény nektarin vagy őszibarack

1 dl agavészirup

½ citrom

1 kis üveg baracklekvár

1 csokor friss citromfűlevél

25 dkg túró (laktózmentes)

15 dkg mascarpone (laktózmentes)

2 dl habtejszín

1 csipetnyi vanília

1 kis üveg rumaroma

őrölt fahéj

reszelt szerecsendió

A tálaláshoz:

bogyós gyümölcsök (málna, ribizli, áfonya)

: 6 nagyon kemény nektarin vagy őszibarack 1 dl agavészirup ½ citrom 1 kis üveg baracklekvár 1 csokor friss citromfűlevél 25 dkg túró (laktózmentes) 15 dkg mascarpone (laktózmentes) 2 dl habtejszín 1 csipetnyi vanília 1 kis üveg rumaroma őrölt fahéj reszelt szerecsendió bogyós gyümölcsök (málna, ribizli, áfonya) Elkészítés:

1. A barackokat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk. Félreteszünk 6 szép fél barackot a grillezéshez, a többit meghámozzuk és felaprítjuk.

2. Az agavét fél liter vízzel összeforraljuk, az apróra vágott barackot beledobjuk, és a citrom levét belecsavarjuk. Ha nem elég édes, egy kevés baracklekvárral édesítjük, és 5-6 citromfűlevelet is

beleaprítunk. Fagyasztóba vagy fagylaltgépbe helyezzük, és hagyjuk összefagyni.

3. A túrót villával összetörjük, a mascarpone felét, a tejszín harmadát, és 3-4 evőkanál baracklekvárt belekeverünk. Vaníliával ízesítjük, és ha nem elég édes, adunk még hozzá lekvárt.

4. A mártáshoz a maradék habtejszínt és mascarponét összekeverjük. Az aromából is adunk hozzá, közben kóstolgatjuk, hogy ne legyen túl erős. A fahéjjal és a szerecsendióval fűszerezzük.

5. A félretett barackokat grillrácson megsütjük, a túróval megtöltjük, majd a mártással és a fagylalttal kínáljuk, a bogyós gyümölcsökkel díszítjük.