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polgár tünde

Gasztronómiai élmények otthon, íme Polgár Tünde ötcsillagos fogásai

8 órája
Olvasási idő: 24 perc
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Nem kell étterembe mennünk ahhoz, hogy különleges ízélményben legyen részünk. Polgár Tünde elárulta titkát!
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polgár tündegasztronómiarecept

Polgár Tünde receptjeivel luxus hangulatot varázsolhatunk a saját konyhánkba is – kifinomult ízekkel, látványos tálalással és a vendéglátás igazi örömével - írja a Fanny magazin.

Polgár Tünde receptjeivel élménnyé varázsolja a konyhában töltött időt
Polgár Tünde receptjeivel élménnyé varázsolja a konyhában töltött időt / Fotó: MW Bulvár

Polgár Tünde receptjei

Zöldséges rizspalacsinta

  • Hozzávalók (3-4 személyre)
    1 cukkini
    ¼ lila káposzta
    2 sárgarépa
    1 petrezselyemgyökér
    2 szál újhagyma vagy 1 salotta hagyma

    bors
    1 ek. szójaszósz
    friss petrezselyem és bazsalikom (vagy koriander)
    1-1 kk. fekete szezámmag, szezámmag, lenmag
    2 kerek rizslap fejenként
    olívaolaj
    mézes, chilis olaj
    2 ek. avokádóolaj (vagy extra szűz olívaolaj)
    1 kk. méz
    1 gerezd aprított fokhagyma
    1 kk. szójaszósz
    ½ kk. reszelt gyömbér
    1 kk. almaecet
    chilipaprika vagy chilipehely ízlés szerint
    tormás szósz
    1 kis doboz tejföl
    4-5 dkg reszelt torma
    1 csipet bors
    1 kk. citromlé
  • Elkészítés:
    1. A zöldségeket megtisztítjuk, majd keverőedénybe reszeljük. Sózzuk, borsozzuk, a szójaszósszal meglocsoljuk. A fűszernövényeket felaprítjuk, és a magokkal együtt a zöldségekhez keverjük.
    2. A rizslapokat benedvesítjük. Egy serpenyőt felmelegítünk, olajjal megkenjük, és az első rizslapot belehelyezzük. Az elkészített zöldségkeveréket vékonyan rászórjuk, majd a második rizslappal lezárjük, és jól rányomkodjuk. Hagyjuk, hogy picit piruljon (1-2 perc), majd megfordítjuk, hogy a másik oldala is megpiruljon.
    3. Önmagában is finom, de ha szeretnénk valamivel feldobni, készítsük el a recepthez ajánlott öntetek valamelyikét. Ehhez a hozzávalókat egyszerűen keverjük össze, és tálaljuk a palacsinta mellé.

Rák sütőben sütve, ropogós zöldségekkel

  • Hozzávalók (4 személyre):
    20 dkg gomba
    15 dkg zsenge tök
    3 sárgarépa
    10 dkg cukkini
    30 dkg burgonya

    bors
    szerecsendió
    A rákhoz:
    40 dkg tisztított rák
    2 ek. aprított fokhagyma
    3 ek. olívaolaj

Az öntethez:
1 dl olívaolaj
2 ek. pirospaprika
2 ek. őrölt kömény
1 kk. chili
1 kk. fokhagymapor vagy 1 evőkanál aprított fokhagyma
1 kk. őrölt bors
1 ek. friss petrezselyem
1 citrom leve

  • Elkészítés:
    1. A zöldségeket megmossuk, feldaraboljuk, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A rákot a fokhagymával és az olívaolajjal kicsit bepácoljuk.
    2. Az öntet hozzávalóit üvegedényben összekeverjük. A zöldségeket sózzuk, borsozzuk, leheletnyi szerecsendióval fűszerezzük.
    3. Az öntet kétharmadával meglocsoljuk, 200 fokos sütőbe tesszük, és kb. 20 percig sütjük. Ekkor átkeverjük, és a rákot hozzáadjuk. További 5-10 perc alatt készre sütjük, és már lehet is tálalni. A megmaradt öntetet mellé kínáljuk.

Sült sajt sült gyümölcsökkel, céklacarpaccióval és zöld körettel

  • Hozzávalók (4 személyre):
    3-4 azonos méretű cékla
    2 alma
    1 kk. őrölt fahéj
    2 grillsajt személyenként
    4-5 őszibarack vagy füge
    2 ek. olívaolaj
    1 ek. vaj
    friss zöldfűszerek (pl. kakukkfű, rozmaring)

    bors
    15 dkg madársaláta
    5 dkg dió
    5 dkg tökmag
    chiliszálak (opcionális)
    A vinagrette-hez:
    5 ek. avokádó- vagy tökmagolaj
    4 ek. almaecet
    1 ek. méz vagy datolyaszirup
  • Elkészítés:
    1. A céklákat alaposan megmossuk, és héjastól egy fazék vízben feltesszük főni. Forrás után lefedjük, és közepes lángon kb. 30-35 percig főzzük, míg megpuhul. Ekkor hideg vízzel leöblítjük, majd a céklák héját lehúzzuk, és a mandolinnal szép vékony szeletekre vágjuk.
    2. Az almákat kis kockákra vágjuk, kevés fahéjjal megszórjuk. A sajtot és a félbevágott gyümölcsöket 1 evőkanál olajon és 1 evőkanál vajon a zöldfűszerekkel megsütjük, közben sózzuk, borsozzuk.
    3. A céklákat nagy tányéron elrendezzük, a megmosott madársalátát és az almakockákat elrendezzük rajta, a dióval és a tökmaggal (pirítva még jobb) megszórjuk, a bekevert vinaigrette-tel megöntözzük, végül a sajtokat és a gyümölcsöket a tetejére tesszük.

Sütőben sült fogas-/lazaccsónak

  • Hozzávalók (4 személyre):
    1 szelet halfilé személyenként

    bors
    30 dkg zöldbab/spárga
    15 dkg gomba
    1 kaliforniai paprika
    30 dkg színes koktélparadicsom
    2 salotta hagyma
    3 gerezd fokhagyma
    2 ek. kapribogyó
    2 ek. avokádó- vagy olívaolaj
    1 kk. méz
    1 kk. friss gyömbér
    1 citrom
    4 ek. vaj
    1 csokor friss kakukkfű, kapor, vagy rozmaring
    10 dkg pirított mandula
    10 dkg füstölt sajt
  • Elkészítés:
    1. A lazacot sózzuk, borsozzuk. Sütőpapírból akkora csónakot hajtogatunk, hogy személyenként 1 lazac és a köretek beleférjenek. A zöldségeket megtisztítjuk, a paprikát és a gombát felaprítjuk, a koktélparadicsomokat félbevágjuk. A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. A kapribogyót, az olajat, a mézet és a gyömbért a zöldségekhez adjuk, és alaposan összekeverjük.
    2. A zöldbabot/spárgát megtisztítjuk, és a csónak aljába helyezzük. Erre kerül a lazacszelet, köré a zöldségek. A lazac tetejére egy karika citromot, majd egy kocka vajat teszünk, és a zöldfűszereket
    ráfektetjük.
    3. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 percig sütjük. Ekkor a zöldfűszereket levesszük róla, a mandulával és a sajttal megszórjuk. Pár perc alatt rásül, és már lehet is tálalni.

Bazsalikomos málnakrémleves 

  • Hozzávalók:
    75 dkg friss málna
    8 ek. agavészirup vagy eritrit
    5-6 szegfűszeg
    2 dl növényi tejszín
    friss bazsalikom
  • Elkészítés:
    1. A málnát 1,5 liter vízben felfőzzük, az agavét és a szegfűszeget hozzáadjuk. Mikor a málna kezd szétfőni, a növényi tejszínt beleöntjük, és pár perc alatt összeforraljuk.
    2. A szegfűszegeket kivesszük, és ha krémes állagot szeretnénk, a levest leturmixoljuk, de a család azt is szereti, ha darabos marad.
    3. A levest hűtőbe tesszük, és alaposan lehűtjük, tálaláskor apróra vágott bazsalikomot szórunk rá.

Dani kedvenc tortája rizsfagylalttal

  • Hozzávalók:
    6 tojás
    6 ek. kristálycukor
    1 vaníliarúd
    3 ek. süteményliszt
    3 ek. rétesliszt
     A krémhez
    1 csomag Bourbon vaníliás puding
    3-5 ek. kristálycukor
    1 csomag vaníliás cukor
    5 dl tej
    1 doboz (25 dkg) mascarpone
    1 marék friss málna
    1 marék friss eper

A csokoládémázhoz és a díszítéshez
30-40 dkg friss eper, málna, áfonya vegyesen
20 dkg 54 %-os étcsokoládé
1,8 dl habtejszínt1 kiskanál vaj

  • Elkészítés:
    1. A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral és a vanília kikapart belsejével együtt robotgéppel krémesre keverjük. A fehérjéből kemény habot verünk. A sárgájából készült krémet
    a kétféle liszttel összekeverjük, a fehérjét óvatosan beleforgatjuk, vigyázva, hogy ne essen össze.
    2. A masszát kivajazott, és sütőpapírral bélelt tortaformába töltjük, és 180 fokos sütőben megsütjük. Körülbelül 30–35 perc alatt készül el. Óvatosan, pici rést nyitva a sütőn egy hosszú tűvel ellenőrizzük, hogy átsült-e (ha már nem ragad a tűre a tészta, akkor készen van). Ekkor a sütőt lekapcsoljuk, és az ajtaját egy fakanállal megtámasztva kevés levegőt engedünk be, hogy a torta lassan hűljön le, nem vesszük ki hirtelen. Bő 5 percig hagyjuk így pihenni, ezután kiemeljük, a formából kiszedjük, és szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni.
    3. A krémhez a vaníliapudingot a cukorral, vaníliás cukorral és a tejjel megfőzzük, de nem hagyjuk besűrűsödni. Mikor kihűlt, a mascarponét és a gyümölcsöket belekeverjük.
    4. A kihűlt tortát kettévágjuk, az alját visszatesszük a tortaformába, a krémet rásimítjuk, majd a tetejét ráhelyezzük.
    5. A díszítéshez az epreket vékony szeletekre vágjuk, és a tortán körberakjuk. A csokoládét vízgőz felett a tejszínnel és a vajjal összeolvasztjuk, majd szép egyenletesen a tortára öntjük úgy, hogy az oldalán is lefolyjon. A torta tetejét a többi gyümölccsel díszítjük, és kész is!

Grillen sült barack túróval és mascarponéval töltve, barackfagylalttal

  • Hozzávalók:
    6 nagyon kemény nektarin vagy őszibarack
    1 dl agavészirup
    ½ citrom
    1 kis üveg baracklekvár
    1 csokor friss citromfűlevél
    25 dkg túró (laktózmentes)
    15 dkg mascarpone (laktózmentes)
    2 dl habtejszín
    1 csipetnyi vanília
    1 kis üveg rumaroma
    őrölt fahéj
    reszelt szerecsendió
    A tálaláshoz:
    bogyós gyümölcsök (málna, ribizli, áfonya)
  • Elkészítés:
    1. A barackokat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk. Félreteszünk 6 szép fél barackot a grillezéshez, a többit meghámozzuk és felaprítjuk.

2. Az agavét fél liter vízzel összeforraljuk, az apróra vágott barackot beledobjuk, és a citrom levét belecsavarjuk. Ha nem elég édes, egy kevés baracklekvárral édesítjük, és 5-6 citromfűlevelet is
beleaprítunk. Fagyasztóba vagy fagylaltgépbe helyezzük, és hagyjuk összefagyni.
3. A túrót villával összetörjük, a mascarpone felét, a tejszín harmadát, és 3-4 evőkanál baracklekvárt belekeverünk. Vaníliával ízesítjük, és ha nem elég édes, adunk még hozzá lekvárt.
4. A mártáshoz a maradék habtejszínt és mascarponét összekeverjük. Az aromából is adunk hozzá, közben kóstolgatjuk, hogy ne legyen túl erős. A fahéjjal és a szerecsendióval fűszerezzük.
5. A félretett barackokat grillrácson megsütjük, a túróval megtöltjük, majd a mártással és a fagylalttal kínáljuk, a bogyós gyümölcsökkel díszítjük.

Gyümölcsös tápióka üvegben

  • Hozzávalók (1 bögre űrtartalma 2,5 dl):
    2 bögre tápiókagyöngy (én az apróbb szeműt kedvelem)
    1 l kókusztej
    5 ek. agavészirup vagy bármilyen édesítő
    6 ek. kókuszchips vagy kókuszreszelék
    50 dkg friss málna
    1 kis üveg málnadzsem
    A tetejére:
    50 dkg vegyes gyümölcs
    6 ek. mandula
  • Elkészítés:
    1. A tápiókát forralóedénybe tesszük, a kókusztejjel felöntjük és 10 percig állni hagyjuk. Közben többször átkeverjük és hagyjuk, hogy a tápiókagyöngy magába szívja a kókusztejet. Ezután lassú tűzön, gyakran kevergetve megfőzzük. Akkor kész, amikor a gyöngyök üvegesek, kocsonyásak lesznek. Amikor meghűl, az agavét és a kókuszt belekeverjük. (Ha szép, márványos hatást szeretnénk, a dzsemet keverjük finoman a tápiókába.)
    2. Egy üveg aljára 2-3 evőkanál megmosott, apróra vágott málnát szórunk, 1 evőkanál dzsemet rátesszük, majd a tápiókát rákanalazzuk.
    3. A tetejére friss gyümölcsöt teszünk, és az aprított mandulát rászórjuk.

Rozé kacsamell vaníliás zöldséggyöngyökkel és bormártással

  • Hozzávalók:

6 bőrös pecsenye kacsamell

A gyöngyökhöz:
3 közepes cékla
4 közepes sárgarépa
3 petrezselyemgyökér
1 karalábé
3 közepes sárga burgonya
10 dkg zöldborsó (fagyasztott)
20 dkg vaj
1 vaníliarúd
1-1 csokor friss kakukkfű, rozmaring és metélőhagyma
őrölt bors

  • Elkészítés:
    1. A kacsamell bőrét beirdaljuk, megsózzuk, majd egy serpenyőben kisütjük a zsírt a bőréből, azután kérgesítjük, azaz körös-körül megpirítjuk. A mellet ezután 130 fokos sütőben megsütjük (ha hústűvel megszúrjuk, és nem folyik a zsírja, elkészült), majd egy picit pihentetjük.
    2. A zöldséggyöngyökhöz először a céklát héjastól megfőzzük, a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a karalábét és a burgonyát apró gyöngyökre formáljuk egy karalábévájó segítségével. A burgonyagyöngyöket a kacsa zsírjában ropogósra sütjük.
    3. A répát, a petrezselyemgyökeret és a karalábét vajon a kikapart vaníliával és egy csokor zöldfűszerrel roppanósra pároljuk, sózzuk, borsozzuk. A megfőtt céklából is gyöngyöket gyártunk, a vaníliában párolt zöldségekbe keverjük, a burgonyát és a borsót is hozzáadjuk, összemelegítjük, ha kell, még fűszerezzük.

Vörösborban párolt, fűszeres, karamellás-csokoládés körte 

  • Hozzávalók:
    6 keményebb körte
    7 dl száraz vörösbor
    4-5 ek. méz
    1 vaníliarúd
    2 fahéjrúd
    1 csillagánizs
    diónyi friss gyömbér
    A karamellöntethez:
    2 dl tej
    15 dkg kristálycukor
    1 ek. vaj
    A csokoládéöntethez:
    10 dkg 54%-os csokoládé
    1 dl habtejszín
    0,5 dl rumaroma vagy whiskey
  • Elkészítés:
    1. A körtéket megmossuk, megtisztítjuk, a magházukat kiszedjük, és az aljukat egyenesre vágjuk. A vörösbort a mézzel, a vaníliával, a fahéjjal, a csillagánizzsal és a megtisztított, felszeletelt gyömbérrel egy forraló edénybe tesszük, majd a körtéket beleállítjuk. Ha kell, egy kevés vizet öntünk még bele, hogy a körtéket ellepje. Közepes lángon fél óráig forraljuk, majd levesszük a tűzről és legalább 1 órát állni hagyjuk.
    2. A karamellhez a tejet felmelegítjük. A cukrot egy magas falú lábasban lassan, türelmesen felolvasztjuk, mikor aranybarna, a meleg tejet folyamatos kevergetés közben apránként beleöntjük, majd végül a vajat is belerakjuk, és addig forraljuk, amíg elég sűrű nem lesz. Akkor jó, ha egy pohár hideg vízbe cseppentve gyöngyként érkezik a víz aljára.
    3. A csokoládéöntethez a csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, a lángról levesszük, és a tejszínt a rumaromával együtt belekeverjük. Ha csak felnőtteknek kínáljuk a desszertet, az aroma helyett whiskey-t teszünk bele. Szép, sűrű krém lesz, ami gyorsan dermed, ezért ezt készítjük utoljára.
    4. Tálaláskor a tányér közepére állítunk egy körtét, majd határozott mozdulatokkal, egy kanállal vagy fakanállal körbe-körbe csurgatjuk a karamellel, majd a csokoládéval. Nyugodtan engedjük szabadon a fantáziánkat, vagy engedjük, hogy a gyerek csurgassa a csokit és a félig meghűlt karamellt.

Szaftos csirkemell zöldborsórizottóval 

  • Hozzávalók:
    6 csirkemellfilé

    3 ek. dijoni mustár
    olívaolaj
    friss zöldfűszerkeverék (petrezselyem, bazsalikom, kakukkfű stb.)
    3 gerezd fokhagyma
    2 dl fehérbor
    2 dl tejföl
    1 kk. őrölt pirospaprika
    A rizottóhoz:
    1 fej vöröshagyma
    2 gerezd fokhagyma
    3 ek. vaj
    40 dkg rizottórizs
    1 l zöldségalaplé vagy
    2 db zöldségleveskocka

    rózsabors
    30 dkg zöldborsó (tökéletes a fagyasztott is)
    10 dkg parmezán
  • Elkészítés:
    1. A csirkemelleket megtisztítjuk, besózzuk. A mustárból, 2 evőkanál olívaolajból és a zöldfűszerekből pácot készítünk, és a csirkemelleket beleforgatjuk, majd minimum fél órára állni hagyjuk.
    2. Az apróra vágott fokhagymát 2 evőkanál olíván megfuttatjuk, majd a csirkemelleket is a serpenyőbe rakjuk, és mindkét oldalukat megpirítjuk. A csirkéket pár percre kiemeljük, a lángot kisebbre vesszük, és a fehérbort a hagymás alapba öntjük. Hagyjuk, hogy az alkohol elpárologjon, majd a tejfölt belekeverjük, a pirospaprikával fűszerezzök, és a csirkemelleket a mártásba visszatesszük. Közepes lángon, lefedve 15–20 perc alatt készre főzzük.
    3. A rizottóhoz a hagymát és a fokhagymát felaprítjuk, és 2 evőkanál vajon megpirítjuk. A megmosott rizst beleszórjuk, az alaplével felöntjük, sózzuk, borsozzuk, és alacsony lángon megpároljuk. Közben a zöldborsót sós vízben (vagy tejben) puhára főzzük, és krémesre turmixoljuk.
    4. Mikor a rizs készen van, a borsópürét belekeverjük, a parmezánt ráreszeljük, elkeverjük, hogy beleolvadjon, és 1 evőkanál vajjal lazítjuk.

 

 

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