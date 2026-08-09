Gasztronómiai élmények otthon, íme Polgár Tünde ötcsillagos fogásai

Polgár Tünde receptjeivel luxus hangulatot varázsolhatunk a saját konyhánkba is – kifinomult ízekkel, látványos tálalással és a vendéglátás igazi örömével - írja a Fanny magazin.
Polgár Tünde receptjei
Zöldséges rizspalacsinta
- Hozzávalók (3-4 személyre)
1 cukkini
¼ lila káposzta
2 sárgarépa
1 petrezselyemgyökér
2 szál újhagyma vagy 1 salotta hagyma
só
bors
1 ek. szójaszósz
friss petrezselyem és bazsalikom (vagy koriander)
1-1 kk. fekete szezámmag, szezámmag, lenmag
2 kerek rizslap fejenként
olívaolaj
mézes, chilis olaj
2 ek. avokádóolaj (vagy extra szűz olívaolaj)
1 kk. méz
1 gerezd aprított fokhagyma
1 kk. szójaszósz
½ kk. reszelt gyömbér
1 kk. almaecet
chilipaprika vagy chilipehely ízlés szerint
tormás szósz
1 kis doboz tejföl
4-5 dkg reszelt torma
1 csipet bors
1 kk. citromlé
- Elkészítés:
1. A zöldségeket megtisztítjuk, majd keverőedénybe reszeljük. Sózzuk, borsozzuk, a szójaszósszal meglocsoljuk. A fűszernövényeket felaprítjuk, és a magokkal együtt a zöldségekhez keverjük.
2. A rizslapokat benedvesítjük. Egy serpenyőt felmelegítünk, olajjal megkenjük, és az első rizslapot belehelyezzük. Az elkészített zöldségkeveréket vékonyan rászórjuk, majd a második rizslappal lezárjük, és jól rányomkodjuk. Hagyjuk, hogy picit piruljon (1-2 perc), majd megfordítjuk, hogy a másik oldala is megpiruljon.
3. Önmagában is finom, de ha szeretnénk valamivel feldobni, készítsük el a recepthez ajánlott öntetek valamelyikét. Ehhez a hozzávalókat egyszerűen keverjük össze, és tálaljuk a palacsinta mellé.
Rák sütőben sütve, ropogós zöldségekkel
- Hozzávalók (4 személyre):
20 dkg gomba
15 dkg zsenge tök
3 sárgarépa
10 dkg cukkini
30 dkg burgonya
só
bors
szerecsendió
A rákhoz:
40 dkg tisztított rák
2 ek. aprított fokhagyma
3 ek. olívaolaj
Az öntethez:
1 dl olívaolaj
2 ek. pirospaprika
2 ek. őrölt kömény
1 kk. chili
1 kk. fokhagymapor vagy 1 evőkanál aprított fokhagyma
1 kk. őrölt bors
1 ek. friss petrezselyem
1 citrom leve
só
- Elkészítés:
1. A zöldségeket megmossuk, feldaraboljuk, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A rákot a fokhagymával és az olívaolajjal kicsit bepácoljuk.
2. Az öntet hozzávalóit üvegedényben összekeverjük. A zöldségeket sózzuk, borsozzuk, leheletnyi szerecsendióval fűszerezzük.
3. Az öntet kétharmadával meglocsoljuk, 200 fokos sütőbe tesszük, és kb. 20 percig sütjük. Ekkor átkeverjük, és a rákot hozzáadjuk. További 5-10 perc alatt készre sütjük, és már lehet is tálalni. A megmaradt öntetet mellé kínáljuk.
Sült sajt sült gyümölcsökkel, céklacarpaccióval és zöld körettel
- Hozzávalók (4 személyre):
3-4 azonos méretű cékla
2 alma
1 kk. őrölt fahéj
2 grillsajt személyenként
4-5 őszibarack vagy füge
2 ek. olívaolaj
1 ek. vaj
friss zöldfűszerek (pl. kakukkfű, rozmaring)
só
bors
15 dkg madársaláta
5 dkg dió
5 dkg tökmag
chiliszálak (opcionális)
A vinagrette-hez:
5 ek. avokádó- vagy tökmagolaj
4 ek. almaecet
1 ek. méz vagy datolyaszirup
- Elkészítés:
1. A céklákat alaposan megmossuk, és héjastól egy fazék vízben feltesszük főni. Forrás után lefedjük, és közepes lángon kb. 30-35 percig főzzük, míg megpuhul. Ekkor hideg vízzel leöblítjük, majd a céklák héját lehúzzuk, és a mandolinnal szép vékony szeletekre vágjuk.
2. Az almákat kis kockákra vágjuk, kevés fahéjjal megszórjuk. A sajtot és a félbevágott gyümölcsöket 1 evőkanál olajon és 1 evőkanál vajon a zöldfűszerekkel megsütjük, közben sózzuk, borsozzuk.
3. A céklákat nagy tányéron elrendezzük, a megmosott madársalátát és az almakockákat elrendezzük rajta, a dióval és a tökmaggal (pirítva még jobb) megszórjuk, a bekevert vinaigrette-tel megöntözzük, végül a sajtokat és a gyümölcsöket a tetejére tesszük.
Sütőben sült fogas-/lazaccsónak
- Hozzávalók (4 személyre):
1 szelet halfilé személyenként
só
bors
30 dkg zöldbab/spárga
15 dkg gomba
1 kaliforniai paprika
30 dkg színes koktélparadicsom
2 salotta hagyma
3 gerezd fokhagyma
2 ek. kapribogyó
2 ek. avokádó- vagy olívaolaj
1 kk. méz
1 kk. friss gyömbér
1 citrom
4 ek. vaj
1 csokor friss kakukkfű, kapor, vagy rozmaring
10 dkg pirított mandula
10 dkg füstölt sajt
- Elkészítés:
1. A lazacot sózzuk, borsozzuk. Sütőpapírból akkora csónakot hajtogatunk, hogy személyenként 1 lazac és a köretek beleférjenek. A zöldségeket megtisztítjuk, a paprikát és a gombát felaprítjuk, a koktélparadicsomokat félbevágjuk. A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. A kapribogyót, az olajat, a mézet és a gyömbért a zöldségekhez adjuk, és alaposan összekeverjük.
2. A zöldbabot/spárgát megtisztítjuk, és a csónak aljába helyezzük. Erre kerül a lazacszelet, köré a zöldségek. A lazac tetejére egy karika citromot, majd egy kocka vajat teszünk, és a zöldfűszereket
ráfektetjük.
3. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 percig sütjük. Ekkor a zöldfűszereket levesszük róla, a mandulával és a sajttal megszórjuk. Pár perc alatt rásül, és már lehet is tálalni.
Bazsalikomos málnakrémleves
- Hozzávalók:
75 dkg friss málna
8 ek. agavészirup vagy eritrit
5-6 szegfűszeg
2 dl növényi tejszín
friss bazsalikom
- Elkészítés:
1. A málnát 1,5 liter vízben felfőzzük, az agavét és a szegfűszeget hozzáadjuk. Mikor a málna kezd szétfőni, a növényi tejszínt beleöntjük, és pár perc alatt összeforraljuk.
2. A szegfűszegeket kivesszük, és ha krémes állagot szeretnénk, a levest leturmixoljuk, de a család azt is szereti, ha darabos marad.
3. A levest hűtőbe tesszük, és alaposan lehűtjük, tálaláskor apróra vágott bazsalikomot szórunk rá.
Dani kedvenc tortája rizsfagylalttal
- Hozzávalók:
6 tojás
6 ek. kristálycukor
1 vaníliarúd
3 ek. süteményliszt
3 ek. rétesliszt
A krémhez
1 csomag Bourbon vaníliás puding
3-5 ek. kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
5 dl tej
1 doboz (25 dkg) mascarpone
1 marék friss málna
1 marék friss eper
A csokoládémázhoz és a díszítéshez
30-40 dkg friss eper, málna, áfonya vegyesen
20 dkg 54 %-os étcsokoládé
1,8 dl habtejszínt1 kiskanál vaj
- Elkészítés:
1. A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral és a vanília kikapart belsejével együtt robotgéppel krémesre keverjük. A fehérjéből kemény habot verünk. A sárgájából készült krémet
a kétféle liszttel összekeverjük, a fehérjét óvatosan beleforgatjuk, vigyázva, hogy ne essen össze.
2. A masszát kivajazott, és sütőpapírral bélelt tortaformába töltjük, és 180 fokos sütőben megsütjük. Körülbelül 30–35 perc alatt készül el. Óvatosan, pici rést nyitva a sütőn egy hosszú tűvel ellenőrizzük, hogy átsült-e (ha már nem ragad a tűre a tészta, akkor készen van). Ekkor a sütőt lekapcsoljuk, és az ajtaját egy fakanállal megtámasztva kevés levegőt engedünk be, hogy a torta lassan hűljön le, nem vesszük ki hirtelen. Bő 5 percig hagyjuk így pihenni, ezután kiemeljük, a formából kiszedjük, és szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni.
3. A krémhez a vaníliapudingot a cukorral, vaníliás cukorral és a tejjel megfőzzük, de nem hagyjuk besűrűsödni. Mikor kihűlt, a mascarponét és a gyümölcsöket belekeverjük.
4. A kihűlt tortát kettévágjuk, az alját visszatesszük a tortaformába, a krémet rásimítjuk, majd a tetejét ráhelyezzük.
5. A díszítéshez az epreket vékony szeletekre vágjuk, és a tortán körberakjuk. A csokoládét vízgőz felett a tejszínnel és a vajjal összeolvasztjuk, majd szép egyenletesen a tortára öntjük úgy, hogy az oldalán is lefolyjon. A torta tetejét a többi gyümölccsel díszítjük, és kész is!
Grillen sült barack túróval és mascarponéval töltve, barackfagylalttal
- Hozzávalók:
6 nagyon kemény nektarin vagy őszibarack
1 dl agavészirup
½ citrom
1 kis üveg baracklekvár
1 csokor friss citromfűlevél
25 dkg túró (laktózmentes)
15 dkg mascarpone (laktózmentes)
2 dl habtejszín
1 csipetnyi vanília
1 kis üveg rumaroma
őrölt fahéj
reszelt szerecsendió
A tálaláshoz:
bogyós gyümölcsök (málna, ribizli, áfonya)
- Elkészítés:
1. A barackokat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk. Félreteszünk 6 szép fél barackot a grillezéshez, a többit meghámozzuk és felaprítjuk.
2. Az agavét fél liter vízzel összeforraljuk, az apróra vágott barackot beledobjuk, és a citrom levét belecsavarjuk. Ha nem elég édes, egy kevés baracklekvárral édesítjük, és 5-6 citromfűlevelet is
beleaprítunk. Fagyasztóba vagy fagylaltgépbe helyezzük, és hagyjuk összefagyni.
3. A túrót villával összetörjük, a mascarpone felét, a tejszín harmadát, és 3-4 evőkanál baracklekvárt belekeverünk. Vaníliával ízesítjük, és ha nem elég édes, adunk még hozzá lekvárt.
4. A mártáshoz a maradék habtejszínt és mascarponét összekeverjük. Az aromából is adunk hozzá, közben kóstolgatjuk, hogy ne legyen túl erős. A fahéjjal és a szerecsendióval fűszerezzük.
5. A félretett barackokat grillrácson megsütjük, a túróval megtöltjük, majd a mártással és a fagylalttal kínáljuk, a bogyós gyümölcsökkel díszítjük.
Gyümölcsös tápióka üvegben
- Hozzávalók (1 bögre űrtartalma 2,5 dl):
2 bögre tápiókagyöngy (én az apróbb szeműt kedvelem)
1 l kókusztej
5 ek. agavészirup vagy bármilyen édesítő
6 ek. kókuszchips vagy kókuszreszelék
50 dkg friss málna
1 kis üveg málnadzsem
A tetejére:
50 dkg vegyes gyümölcs
6 ek. mandula
- Elkészítés:
1. A tápiókát forralóedénybe tesszük, a kókusztejjel felöntjük és 10 percig állni hagyjuk. Közben többször átkeverjük és hagyjuk, hogy a tápiókagyöngy magába szívja a kókusztejet. Ezután lassú tűzön, gyakran kevergetve megfőzzük. Akkor kész, amikor a gyöngyök üvegesek, kocsonyásak lesznek. Amikor meghűl, az agavét és a kókuszt belekeverjük. (Ha szép, márványos hatást szeretnénk, a dzsemet keverjük finoman a tápiókába.)
2. Egy üveg aljára 2-3 evőkanál megmosott, apróra vágott málnát szórunk, 1 evőkanál dzsemet rátesszük, majd a tápiókát rákanalazzuk.
3. A tetejére friss gyümölcsöt teszünk, és az aprított mandulát rászórjuk.
Rozé kacsamell vaníliás zöldséggyöngyökkel és bormártással
- Hozzávalók:
6 bőrös pecsenye kacsamell
só
A gyöngyökhöz:
3 közepes cékla
4 közepes sárgarépa
3 petrezselyemgyökér
1 karalábé
3 közepes sárga burgonya
10 dkg zöldborsó (fagyasztott)
20 dkg vaj
1 vaníliarúd
1-1 csokor friss kakukkfű, rozmaring és metélőhagyma
őrölt bors
- Elkészítés:
1. A kacsamell bőrét beirdaljuk, megsózzuk, majd egy serpenyőben kisütjük a zsírt a bőréből, azután kérgesítjük, azaz körös-körül megpirítjuk. A mellet ezután 130 fokos sütőben megsütjük (ha hústűvel megszúrjuk, és nem folyik a zsírja, elkészült), majd egy picit pihentetjük.
2. A zöldséggyöngyökhöz először a céklát héjastól megfőzzük, a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a karalábét és a burgonyát apró gyöngyökre formáljuk egy karalábévájó segítségével. A burgonyagyöngyöket a kacsa zsírjában ropogósra sütjük.
3. A répát, a petrezselyemgyökeret és a karalábét vajon a kikapart vaníliával és egy csokor zöldfűszerrel roppanósra pároljuk, sózzuk, borsozzuk. A megfőtt céklából is gyöngyöket gyártunk, a vaníliában párolt zöldségekbe keverjük, a burgonyát és a borsót is hozzáadjuk, összemelegítjük, ha kell, még fűszerezzük.
Vörösborban párolt, fűszeres, karamellás-csokoládés körte
- Hozzávalók:
6 keményebb körte
7 dl száraz vörösbor
4-5 ek. méz
1 vaníliarúd
2 fahéjrúd
1 csillagánizs
diónyi friss gyömbér
A karamellöntethez:
2 dl tej
15 dkg kristálycukor
1 ek. vaj
A csokoládéöntethez:
10 dkg 54%-os csokoládé
1 dl habtejszín
0,5 dl rumaroma vagy whiskey
- Elkészítés:
1. A körtéket megmossuk, megtisztítjuk, a magházukat kiszedjük, és az aljukat egyenesre vágjuk. A vörösbort a mézzel, a vaníliával, a fahéjjal, a csillagánizzsal és a megtisztított, felszeletelt gyömbérrel egy forraló edénybe tesszük, majd a körtéket beleállítjuk. Ha kell, egy kevés vizet öntünk még bele, hogy a körtéket ellepje. Közepes lángon fél óráig forraljuk, majd levesszük a tűzről és legalább 1 órát állni hagyjuk.
2. A karamellhez a tejet felmelegítjük. A cukrot egy magas falú lábasban lassan, türelmesen felolvasztjuk, mikor aranybarna, a meleg tejet folyamatos kevergetés közben apránként beleöntjük, majd végül a vajat is belerakjuk, és addig forraljuk, amíg elég sűrű nem lesz. Akkor jó, ha egy pohár hideg vízbe cseppentve gyöngyként érkezik a víz aljára.
3. A csokoládéöntethez a csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, a lángról levesszük, és a tejszínt a rumaromával együtt belekeverjük. Ha csak felnőtteknek kínáljuk a desszertet, az aroma helyett whiskey-t teszünk bele. Szép, sűrű krém lesz, ami gyorsan dermed, ezért ezt készítjük utoljára.
4. Tálaláskor a tányér közepére állítunk egy körtét, majd határozott mozdulatokkal, egy kanállal vagy fakanállal körbe-körbe csurgatjuk a karamellel, majd a csokoládéval. Nyugodtan engedjük szabadon a fantáziánkat, vagy engedjük, hogy a gyerek csurgassa a csokit és a félig meghűlt karamellt.
Szaftos csirkemell zöldborsórizottóval
- Hozzávalók:
6 csirkemellfilé
só
3 ek. dijoni mustár
olívaolaj
friss zöldfűszerkeverék (petrezselyem, bazsalikom, kakukkfű stb.)
3 gerezd fokhagyma
2 dl fehérbor
2 dl tejföl
1 kk. őrölt pirospaprika
A rizottóhoz:
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
3 ek. vaj
40 dkg rizottórizs
1 l zöldségalaplé vagy
2 db zöldségleveskocka
só
rózsabors
30 dkg zöldborsó (tökéletes a fagyasztott is)
10 dkg parmezán
- Elkészítés:
1. A csirkemelleket megtisztítjuk, besózzuk. A mustárból, 2 evőkanál olívaolajból és a zöldfűszerekből pácot készítünk, és a csirkemelleket beleforgatjuk, majd minimum fél órára állni hagyjuk.
2. Az apróra vágott fokhagymát 2 evőkanál olíván megfuttatjuk, majd a csirkemelleket is a serpenyőbe rakjuk, és mindkét oldalukat megpirítjuk. A csirkéket pár percre kiemeljük, a lángot kisebbre vesszük, és a fehérbort a hagymás alapba öntjük. Hagyjuk, hogy az alkohol elpárologjon, majd a tejfölt belekeverjük, a pirospaprikával fűszerezzök, és a csirkemelleket a mártásba visszatesszük. Közepes lángon, lefedve 15–20 perc alatt készre főzzük.
3. A rizottóhoz a hagymát és a fokhagymát felaprítjuk, és 2 evőkanál vajon megpirítjuk. A megmosott rizst beleszórjuk, az alaplével felöntjük, sózzuk, borsozzuk, és alacsony lángon megpároljuk. Közben a zöldborsót sós vízben (vagy tejben) puhára főzzük, és krémesre turmixoljuk.
4. Mikor a rizs készen van, a borsópürét belekeverjük, a parmezánt ráreszeljük, elkeverjük, hogy beleolvadjon, és 1 evőkanál vajjal lazítjuk.