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Nem akármilyen fotó akadt a kezünkbe: így nézett ki Presser Gábor fiatalon

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Különleges felvétel. Szinte rá sem lehet ismerni a húszas évei elején járó Presser Gáborra.
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fotóPresser GáborLGTretró

Presser Gábor a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakja: mind az Omega, mind az LGT tagjaként, mind szólóelőadóként és zeneszerzőként olyat tett le az asztalra, amiről csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni. A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművésznek ugyanakkor nem csak az énekhangja jellegzetes, de a fizimiskája is. Kétségtelen, hogy azonnal felismeri őt idős és fiatal egyaránt.

Presser Gábor a magyar könnyűzene ikonikus alakja. Pici bácsinak nem csak a hangja, de a megjelenése is beleégett több generációba
Presser Gábor a magyar könnyűzene ikonikus alakja. Pici bácsinak nem csak a hangja, de a megjelenése is beleégett több generációba
Fotó: YouTube

Épp ezért lehet érdekes az a pár fotó, amire a Fortepan archívumában bukkantunk rá: ezek a hatvanas évek legvégén, illetve a hetvenes években készültek a zenészről. Bizony ki kell jelentenünk: a húszas évei elején járó Pressert nem feltétlenül ismernénk fel azonnal!

Így nézett ki Presser Gábor fiatalon

Kóbor János és Presser Gábor (jobbra) a gyömrői művelődési házban, 1969-ben
Fotó: Fortepan
Presser Gábor 1970-ben, egy Vecsésen tartott koncerten
Fotó: Fortepan
Presser Gábor a Magyar Rádió legendás 8-as stúdiójában, 1976-ban. Itt már egyértelműen rá lehet ismerni
Fotó: Fortepan

 

 

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