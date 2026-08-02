Nem akármilyen fotó akadt a kezünkbe: így nézett ki Presser Gábor fiatalon

Különleges felvétel. Szinte rá sem lehet ismerni a húszas évei elején járó Presser Gáborra.
Presser Gábor a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakja: mind az Omega, mind az LGT tagjaként, mind szólóelőadóként és zeneszerzőként olyat tett le az asztalra, amiről csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni. A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművésznek ugyanakkor nem csak az énekhangja jellegzetes, de a fizimiskája is. Kétségtelen, hogy azonnal felismeri őt idős és fiatal egyaránt.
Épp ezért lehet érdekes az a pár fotó, amire a Fortepan archívumában bukkantunk rá: ezek a hatvanas évek legvégén, illetve a hetvenes években készültek a zenészről. Bizony ki kell jelentenünk: a húszas évei elején járó Pressert nem feltétlenül ismernénk fel azonnal!
Így nézett ki Presser Gábor fiatalon
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