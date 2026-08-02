Nem akármilyen fotó akadt a kezünkbe: így nézett ki Presser Gábor fiatalon

Presser Gábor a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakja: mind az Omega, mind az LGT tagjaként, mind szólóelőadóként és zeneszerzőként olyat tett le az asztalra, amiről csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni. A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművésznek ugyanakkor nem csak az énekhangja jellegzetes, de a fizimiskája is. Kétségtelen, hogy azonnal felismeri őt idős és fiatal egyaránt.

Presser Gábor a magyar könnyűzene ikonikus alakja. Pici bácsinak nem csak a hangja, de a megjelenése is beleégett több generációba

Fotó: YouTube

Épp ezért lehet érdekes az a pár fotó, amire a Fortepan archívumában bukkantunk rá: ezek a hatvanas évek legvégén, illetve a hetvenes években készültek a zenészről. Bizony ki kell jelentenünk: a húszas évei elején járó Pressert nem feltétlenül ismernénk fel azonnal!

Így nézett ki Presser Gábor fiatalon

Kóbor János és Presser Gábor (jobbra) a gyömrői művelődési házban, 1969-ben

Fotó: Fortepan

Presser Gábor 1970-ben, egy Vecsésen tartott koncerten

Fotó: Fortepan