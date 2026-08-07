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Presser Gábor

"Picikém, ha hazajöttem a szanatóriumból, hívlak. De már nem" - Szívszorító sorokat osztott meg Presser Gábor

6 órája
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Augusztus 6-án volt tíz éve, hogy elhunyt az Omega és az LGT egykori dobosa, Laux József. A szomorú évforduló alkalmából Presser Gábor megható sorokkal emlékezett meg egykori zenésztársáról.
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Presser GáborLaux JózsefSomló TamásLGT

A minap volt kereken tíz éve, hogy örökre elment Laux József. A néhai dobos 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, majd 1971-ben Presser Gáborral együtt kiváltak és megalakították a Locomotiv GT-t, aminek 1976-ig volt a tagja. A szomorú évforduló alkalmából Presser Gábor néhány szívszorító sorral emlékezett meg egykori zenésztársáról, aki ráadásul alig pár héttel azután hunyt el, hogy az LGT másik tagja, Somló Tamás elvesztette a rákkal vívott küzdelmet.

Az LGT 1976-ban: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor
Az LGT 1976-ban: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor / Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Elhunyt zenésztársa emléke előtt tisztelgett Presser Gábor

Ma tíz éve, alig több, mint két héttel Somló Tomi halála után elment Laux Józsi is. Társak és barátok voltunk az Omegában és az LGT-ben is, mind a hárman, akár együtt voltunk tagok, akár épp aszinkronban. ‘76-ban Amerikába ment, itt hagyott minket. Aztán, amikor visszajött, még egyszer-egyszer játszottunk együtt, utoljára ‘92-ben a “Báj báj Loksi” Nyugati pályaudvari LGT-búcsúkoncerteken

- írta a Facebook-oldalán Presser Gábor, aki ezután egy különösen fájdalmas emléket idézett fel.

Somló Tomi temetésén azt mondta: Picikém, ha hazajöttem a szanatóriumból, hívlak. De már nem. Dusán gyönyörű szövegére írtam "A búcsú" című dalunkat róla, neki...

Presser Gábor a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakja: mind az Omega, mind az LGT tagjaként, mind szólóelőadóként és zeneszerzőként olyat tett le az asztalra, amiről csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni. A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművésznek azonban nem csak az énekhangja, de a megjelenése is jellegzetes. Kíváncsi vagy, hogy festett egészen fiatalon? A különleges felvételt ITT lehet megtekinteni!

 

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