Radics Gigi kimondta a boldogító igent: itt van minden, amit tudni lehet

Radics Gigi kislánya apjával való kapcsolata sajnos zátonyra futott, ami után még óvatosabbá vált a szerelemben. Az énekesnő sokáig egyedülálló anyaként nevelte Bellát, ám két éve minden megváltozott. Mackó Miki és Radics Gigi régóta dolgoztak együtt, sőt barátok is voltak, de idővel ráébredtek, sokkal több van közöttük. Így a két zenész randizgatni kezdett, amiből hatalmas szerelem, majd lánykérés lett, augusztus 17-én pedig hivatalosan is összekötötték az életüket.

Radics Gigi Mackó Miki oldalán találta meg a boldogságot, a sztárpár egybe is kelt (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi férjét, Mackó Mikit a legtöbben zenei producerként ismerhetik, aki többek között a ValMarral is sokat dolgozott együtt. Az énekesnővel szintén a közös munka és a zene iránti szeretet hozta össze őket, bár kezdetben ez szigorúan munkakapcsolat volt, ami barátsággá mélyült. És bár az énekesnő elmondása szerint nehezen vallották be maguknak, de kénytelenek voltak elismerni, hogy ennél sokkal többet éreznek egymás iránt. A szerelmüket végül 2024 novemberében leplezték le, amikor Radics Gigi lányával hármasban utaztak Párizsba, ahonnan a producer egy romantikus közös fotót posztolt. Azóta pedig az életük akár egy tündérmese.

Radics Gigi eljegyzésére egy éve került sor

A szerelmesek a bejelentés óta mintha egy rózsaszín felhőn lebegnének, hiszen minden tökéletes körülöttük. Miki, amikor csak teheti, a háttérből támogatja kedvesét, legyen szó új dalról, nagy koncertről vagy épp egy showműsorról, mint A Nagy Duett, ahol hétről hétre szurkolt párjának. Emellett a fotók és Gigi elmondása alapján kiderült, hogy kedvese a kislányával is nagyon jól kijön, így nem csoda, hogy amikor tavaly novemberben feltette azt a bizonyos kérdést, Gigi hatalmas örömmel mondott igent. Azóta pedig alig várták, hogy végre oltár elé álljanak.

Radics Gigi szülei is imádják újdonsült vejüket, a zenészt már a kezdetektől családtagként kezelik (Fotó: Instagram)

Radics Gigi esküvője követte a hagyományokat

9 hónappal az eljegyzés után végre megesküdtek, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett - értesült a Blikk. Bár a szervezésre nem hagytak túl sok időt, ugyanis Gigi áprilisban még arról mesélt lapunknak, hogy sehogy sem állnak az előkészületekkel, mostanra mégis minden összejött. Az esküvő hagyományos keretek között zajlott, és természetesen Bella is koszorúslány volt, amit az énekesnő már korábban leleplezett. A vendégek között pedig természetesen ott volt Mackó Miki és Radics Gigi családja, illetve jó néhány ismert ember, akik igazán közel állnak a párhoz.