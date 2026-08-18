Megszólalt az esküvőről Radics Gigi: „Köszönöm a férjemnek, aki fényt hozott az életembe”

Radics Gigi és Mackó Miki esküvőjének híre már körbejárta a magyar médiát, hiszen több hozzátartozójuk, sőt a zenészük, Berki Atika is bejelentkezett a ceremóniáról, vagy épp a lagziról. Az énekesnő és szerelme egy impozáns templomban, szinte Disney mesébe illő körülmények között mondta ki a boldogító igent, amivel kapcsolatban most végre ő maga is megszólalt.

Radics Gigi esküvői ruhája szinte mesebeli volt, a férje le sem tudta venni róla a szemét (Fotó: Instagram)

Radics Gigi férje, Mackó Miki oldalán szinte ragyog a boldogságtól, de így van ez már kapcsolatuk két évvel ezelőtti kezdete óta, most pedig végre megérkeztek a „boldog befejezéshez”. Bár a közös életükben mindez még csak a kezdet, de Radics Gigi esküvői fotóit látva a legtöbbeknek az jut eszébe, hogy igen, pont így érnek véget a hercegnős történetek. És valóban, az ország egyik legszebb hangú énekesnője olyan éterien festett csupa csipke menyasszonyi ruhájában, hogy arra valószínűleg a násznép sem talált szavakat. Hosszú fátyla pedig úgy siklott mögötte a padsorok között, akár egy valódi királynőnek. Ráadásul Radics Gigi kislánya, Bella Szófia csak még szebbé tette az eseményt, hiszen koszorúslányként édesanyja és újdonsült pótapukája előtt szórta a rózsaszirmokat. És bár a sztáranyuka féltve óvja 5 éves gyermekét a nyilvánosság elől, azt így is ki lehet venni, mennyire édes volt a várva várt esküvőn.

Radics Gigi édesapja, Radics Tamás büszkén kísérte oltárhoz az énekesnőt (Fotó: Instagram)

Radics Gigi családjának és a segítőiknek is köszönetet mondott

Az énekesnő valószínűleg még fel sem ocsúdott az esküvő izgalmaiból, de most egy nappal később végre megtörte a csendet és egy hosszú posztban hálálkodott mindazoknak, akik ilyen tökéletessé tették a nagy napját.

„Hatalmas hála van a szívünkben, hiszen tegnap életünk egyik legszebb napját élhettük át a családunkkal és barátainkkal együtt. Köszönjük szeretteinknek, akik jelenlétükkel bearanyozták a napunkat, hiszen mit érne az élet ha nem ölelne körbe minket a család szeretete? Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, hogy még tökéletesebb legyen ez a nap számunkra” – írta a mesés fotókhoz.

Köszönöm a férjemnek, aki fényt hozott az életembe. Köszönjük Istenem, hogy erőben, egészségben, szeretetben és önfeledt boldogságban élhettük meg ezt a napot. Hálásak vagyunk minden pillanatáért, minden ölelésért, minden mosolyért és minden szeretettel teli percért

– üzente Radics Gigi Mackó Mikinek is, akivel immár házasok.