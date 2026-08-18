Ezért volt ott Várkonyi Andrea Radics Gigi titkos esküvőjén

Radics Gigi Mackó Miki oldalán végre révbe ért, és megtalálta az az embert, akivel leélheti az életét, hiszen nem csak a munkában és a magánéletben nyújt neki biztos támaszt, de kislányát, Bella Szófiát is sajátjaként szereti. Így hát nem vártak sokat a tündérmesékbe illő történet következő fejezetével, két év után egybekeltek. A nagy napra teljes titokban, augusztus 17-én került sor, és az első felvételek alapján minden tökéletesen sikerült.

Amióta kiderült, hogy Radics Gigi férjhez ment, mindenki az esküvő részleteire kíváncsi (Fotó: Facebook)

Radics Gigi és Mackó Miki esküvőjét az Alsópetényben található Prónay-kastélyban tartották, Budapesttől nem messze, festői környezetben. A templomi ceremónián az ifjú pár szinte ragyogott a boldogságtól, Radics Gigi menyasszonyi ruhájában pedig egy igazi hercegnőnek tűnt, ahogy a násznép egyig tagjának videójában látható. Ráadásul kislánya, Bella is komoly szerepet kapott, hiszen ő volt az egyik koszorúslány, aki virágszirmokkal hintette be az utat az újdonsült házasok előtt. Emellett, néhány szemfüles rajongó pedig azt is kiszúrta, hogy Mackó Miki és Radics Gigi családja és barátai között ünnepelt Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc is.

Várkonyi Andrea is részt vett Radics Gigi nagy napján, hiszen már régóta ismerik egymást (Fotó: Facebook)

Radics Gigi esküvőjén Berki Atika szolgáltatta a jó hangulatot

A titkos esküvőről többek között Berki Atika is bejelentkezett, aki a lagziban felelt a zenéért, és a kiszivárgott felvételek alapján hatalmas bulit csinált, ahol a násznép hajnalig ropta az ifjú párral.

A mai este Radics Gigi esküvőjén csinálom a jókedvet! Köszönöm a felkérést, és sok boldogságot kívánok nekik!

– írta a közös fotóhoz a zenész, amin még az elegáns fehér rózsákkal díszített esküvői torta, és a helyszín dekorációjának néhány részlete is felfedezhető.

De, hogy került ide Várkonyi Andrea?

Mészáros Lőrinc felesége már régóta közeli viszonyt ápol Radics Tamás családjával, ugyanis miután Várkonyi Andrea férjhez ment, nekik adta ki impozáns, tóval és medencével ellátott érdi otthonát. Sőt, a barátságuk még ennél is régebbre nyúlik vissza, ugyanis amikor az egykori tévés még egyedül volt lányával, Bochkor Nórával, Radicsék voltak azok, akik segítettek neki a felújításban és a bebútorozásban, majd természetesen az esküvőjére is meghívta őket, így nem volt kérdés, hogy Radics Gigi lagziján neki és férjének szintén ott a helye.