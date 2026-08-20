2 sztáresküvő egy héten! Mutatjuk, kik várnak még a nagy napra

Pár nap leforgása alatt két ismert magyar sztár is összeházasodott. Szépréthy Roland a hétvége folyamán, míg Radics Gigi hétfőn tartotta a nagy napot. Az idei év azonban még tartogat egy-két meglepetést, mivel sokan vannak, akik még várnak arra, hogy fehér ruhában vonuljanak az oltár elé. Lapunk összeszedte azokat a magyar női sztárokat, akik még várnak a nagy napra.

Radics Gigi esküvője nem szerénykedett a sztárok felhozatalával (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi után Gelencsér Timi lehet a következő

Az Aktív műsorvezetőjének 2025 februárjában kérte meg kezét Simon Mátyás. A pár azóta nem nagyon unatkozott, mivel Timinek közben volt egy röpke két hónapja Dominikán, ahol Palik Lászlóval közösen vezették az Exatlon Hungary 2026-os évadját. Gelencsér Timinek már akkor is fontos kikötése volt, hogy hazaérjen saját esküvőjére.

Azóta pedig már a leánybúcsút is megtartotta, ahol barátnőivel búcsúzott szingli életétől a műsorvezető. „Annyira tökéletes volt a lánybúcsúm! Semmi másra nem vágytam, csak egy szuper napra a barátaimmal” – jegyezte meg korábban lapunknak Gelencsér Tímea.

Bár a pontos dátumot még nem tudjuk, de hamarosan a TV2 csinos műsorvezetője férjhez megy.

Gelencsér Tímea párja még Dominikán is meglátogatta őt (Fotó: MW Bulvár)

A TV2 Szerencselánya, Balogh Eleni is hamarosan házasodik

Tavaly nyáron jött el a pillanat, amikor is Soós Dávid, a modell párja megkérte Eleni kezét. A rajongókat azóta is érdekli, hogy mikorra tervezik a nagy napot. Balogh Eleni eddig nem tudott pontos időponttal szolgálni, ám annyi biztos, hogy az idei évben már nem történik meg az esküvő.

Korábban a hot! magazinnak árulta el a Szerencsekerék Szerencselánya, hogy 2027-re tűzték ki a dátumot. A páros addig sem fog unatkozni, mivel idén tavasszal ők is részt vettek az Ázsia Expresszben, amiről már hazaértek és majd otthonról követik végig az adásokat.

Balogh Eleni Ázsia Expresszben való szereplése után már csak az esküvőre tud koncentrálni (Fotó: Szabolcs László)

Viczián Viki és Somhegyi Krisztián elhalasztották az esküvőt

Az eredeti tervek szerint idén nyáron tartották volna a nagy napot, ám az év eleji szakítás és a házzal való problémák miatt jövő évre csúszott. Még decemberben érkezett a hír, hogy a fiatal páros a szakítás mellett döntött, ám pár hónappal később a hot! magazinnál jelentették be, hogy kibékültek és ismét terítékre került az esküvő kérdése.