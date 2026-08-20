2 sztáresküvő egy héten! Mutatjuk, kik várnak még a nagy napra

Pár nap leforgása alatt két ismert magyar sztár is összeházasodott. Szépréthy Roland a hétvége folyamán, míg Radics Gigi hétfőn tartotta a nagy napot. Az idei év azonban még tartogat egy-két meglepetést, mivel sokan vannak, akik még várnak arra, hogy fehér ruhában vonuljanak az oltár elé. Lapunk összeszedte azokat a magyar női sztárokat, akik még várnak a nagy napra.
Radics Gigi után Gelencsér Timi lehet a következő
Az Aktív műsorvezetőjének 2025 februárjában kérte meg kezét Simon Mátyás. A pár azóta nem nagyon unatkozott, mivel Timinek közben volt egy röpke két hónapja Dominikán, ahol Palik Lászlóval közösen vezették az Exatlon Hungary 2026-os évadját. Gelencsér Timinek már akkor is fontos kikötése volt, hogy hazaérjen saját esküvőjére.
Azóta pedig már a leánybúcsút is megtartotta, ahol barátnőivel búcsúzott szingli életétől a műsorvezető. „Annyira tökéletes volt a lánybúcsúm! Semmi másra nem vágytam, csak egy szuper napra a barátaimmal” – jegyezte meg korábban lapunknak Gelencsér Tímea.
Bár a pontos dátumot még nem tudjuk, de hamarosan a TV2 csinos műsorvezetője férjhez megy.
A TV2 Szerencselánya, Balogh Eleni is hamarosan házasodik
Tavaly nyáron jött el a pillanat, amikor is Soós Dávid, a modell párja megkérte Eleni kezét. A rajongókat azóta is érdekli, hogy mikorra tervezik a nagy napot. Balogh Eleni eddig nem tudott pontos időponttal szolgálni, ám annyi biztos, hogy az idei évben már nem történik meg az esküvő.
Korábban a hot! magazinnak árulta el a Szerencsekerék Szerencselánya, hogy 2027-re tűzték ki a dátumot. A páros addig sem fog unatkozni, mivel idén tavasszal ők is részt vettek az Ázsia Expresszben, amiről már hazaértek és majd otthonról követik végig az adásokat.
Viczián Viki és Somhegyi Krisztián elhalasztották az esküvőt
Az eredeti tervek szerint idén nyáron tartották volna a nagy napot, ám az év eleji szakítás és a házzal való problémák miatt jövő évre csúszott. Még decemberben érkezett a hír, hogy a fiatal páros a szakítás mellett döntött, ám pár hónappal később a hot! magazinnál jelentették be, hogy kibékültek és ismét terítékre került az esküvő kérdése.
Ezután jöttek a kisebb-nagyobb problémák, amik miatt a jövő évre csúszott az esküvő.
Jól működünk együtt ebben a nehéz időszakban és nem kérdés, hogy valamikor meg fogjuk tartani az esküvőt. Csak nem a mostani nyáron
– mesélte korábban az Origónak Viki.
Király Linda nem régóta tagja az eljegyzett magyar sztároknak
Idén márciusban történt meg az eljegyzés, ami után Linda exkluzív interjút adott a Borsnak.
Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető egy párkapcsolatban. Nem kell mindig tökéletesnek lennem vagy valami extrát nyújtanom a figyelemért. Nincs mellébeszélés vagy játszmázás. Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rá gondolok
– mesélte akkor párjáról az énekesnő.
Az azonban még titok, hogy mikorra is tervezik az esküvőt Király Lindáék.