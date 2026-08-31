Richard Gere 77 éves lett: Férfiprostiból lett a Micsoda nő! jól fizető ügyfele

1. A híres zongorajelenet nem is volt benne a forgatókönyvben

A Micsoda nő! egyik legemlékezetesebb jelenete, amikor Edward egy hotelszobában zongorázik, eredetileg nem szerepelt a filmben. Garry Marshall rendező és Richard Gere beszélgetéséből született az ötlet: a rendező arról kérdezte a színészt, mit csinál, amikor egy hotelszobában éjszaka nem tud aludni. Gere elmondta, hogy ilyenkor gyakran keres egy zongorát, és játszik rajta. A jelenetben végül helyben improvizált, később pedig zeneszerzőként is feltüntették a film stáblistáján.

Richard Gere személyesen is találkozhatott a Dalai lámával (Fotó: Instagram)

2. Richard Gere 24 évesen elkezdett komolyan meditálni

Richard Gere buddhizmus iránti elkötelezettsége nem egy hollywoodi szerep kedvéért felvett póz. A színész már a húszas éveiben foglalkozott a zen buddhizmussal, amibe egy hosszabb elvonulás alkalmával szeretett bele. Azóta rendszeresen meditál. Elmondása szerint naponta minimum negyvenöt percet szentel a lelki megtisztulásnak. A Tibet iránti érdeklődése később ebből a buddhista útkeresésből nőtt ki. Azóta a tibeti ügy egyik legismertebb hollywoodi támogatója.

Richard Gere 2014-bven forgatta a Time Out of Mind című filemt, melyben egy hajléktalan férfit alakított (Fotó YouTube)

3. Hajléktalannak álcázva 21 napig járta New Yorkot

Richard Gere egyik legérdekesebb filmes kísérlete során gyakorlatilag eltűnt a saját közönsége elől. A Time Out of Mind című filmben hajléktalan férfit alakított, és a forgatás egy részén úgy járta New York utcáit, hogy a járókelők nem tudták róla, hogy egy világsztár áll előttük. 21 napig forgattak, többek között a Grand Central pályaudvaron is. Gere szerint ez idő alatt mindössze két ember ismerte fel. A színész egy interjúban arról is beszélt, hogy egy alkalommal 45 percig ült az utcán, pénzt kéregetve.