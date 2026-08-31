Richard Gere 77 éves lett: Férfiprostiból lett a Micsoda nő! jól fizető ügyfele

Nők milliói kaptak ma reggel a szívükhöz, amikor valahol szembejött velük a hír, hogy a világhírű sármör ma ünnepli születésnapját. Érdekesség, hogy miközben a színészről szóló cikkünk címe szín igaz, némileg „igaztalanítja” az első állításunkat. Hiszen Richard Gere feltehetően nem vált férfi prostituálttá, mielőtt 1980-ban leforgatta az Amerikai dzsigoló című mozit, ami meghozta számára a világsztár státuszt. Ugyanakkor izgalmas fun fact, hogy a születésnapos Gere tíz évvel a Micsoda nő! átütő világsikere előtt éppen az ellenkező irányból mutatta be a „fizetős szerelem” világát. No, de ezen faramuci tényen túl is bőven akad még érdekes história, melyekről érdemes, megemlékezni ezen a jeles napon.
1. A híres zongorajelenet nem is volt benne a forgatókönyvben
A Micsoda nő! egyik legemlékezetesebb jelenete, amikor Edward egy hotelszobában zongorázik, eredetileg nem szerepelt a filmben. Garry Marshall rendező és Richard Gere beszélgetéséből született az ötlet: a rendező arról kérdezte a színészt, mit csinál, amikor egy hotelszobában éjszaka nem tud aludni. Gere elmondta, hogy ilyenkor gyakran keres egy zongorát, és játszik rajta. A jelenetben végül helyben improvizált, később pedig zeneszerzőként is feltüntették a film stáblistáján.
2. Richard Gere 24 évesen elkezdett komolyan meditálni
Richard Gere buddhizmus iránti elkötelezettsége nem egy hollywoodi szerep kedvéért felvett póz. A színész már a húszas éveiben foglalkozott a zen buddhizmussal, amibe egy hosszabb elvonulás alkalmával szeretett bele. Azóta rendszeresen meditál. Elmondása szerint naponta minimum negyvenöt percet szentel a lelki megtisztulásnak. A Tibet iránti érdeklődése később ebből a buddhista útkeresésből nőtt ki. Azóta a tibeti ügy egyik legismertebb hollywoodi támogatója.
3. Hajléktalannak álcázva 21 napig járta New Yorkot
Richard Gere egyik legérdekesebb filmes kísérlete során gyakorlatilag eltűnt a saját közönsége elől. A Time Out of Mind című filmben hajléktalan férfit alakított, és a forgatás egy részén úgy járta New York utcáit, hogy a járókelők nem tudták róla, hogy egy világsztár áll előttük. 21 napig forgattak, többek között a Grand Central pályaudvaron is. Gere szerint ez idő alatt mindössze két ember ismerte fel. A színész egy interjúban arról is beszélt, hogy egy alkalommal 45 percig ült az utcán, pénzt kéregetve.
4. Már 50 éves volt, amikor megszületett a fia
Gere első gyermeke, Homer 2000-ben született, amikor a színész már 50 éves volt. A CBS Newsnak adott interjúban meglepően őszintén beszélt arról, hogy korábban nem különösebben tervezett családot.
Őszintén szólva, korábban nem gondoltam erre olyan sokat. Nyilvánvalóan a megfelelő nőre vártam, aztán egyszer csak megtörtént, és mérhetetlenül boldog voltam.
A színész később azt is elmondta, hogy apaként megváltoztak a prioritásai. Nem akart többé pusztán azért filmet vállalni, hogy dolgozzon: csak olyan munkára mondott igent amely számára valóban fontos, és lehetőleg a családjához közel volt a forgatási helyszín. További két gyermeke született harmadik feleségétől, Alejandra Silvától. Alexander 2019-ben, James 2020-ban jött a világra.
5. Gere szerint ennyi az élet értelme
A 77 éves színész ma már egészen másképp beszél a sikerről, mint fiatal éveiben. Egy 2025-ben készült interjúban arról kérdezték, miért foglalkozik évtizedek óta a tibeti jogokkal, a hajléktalanokkal, a menekültekkel és más társadalmi ügyekkel. Richard Gere válasza szokatlanul tömör volt:
Nem hiszem, hogy lenne más okunk élni, mint hogy segítsünk másokon.
Majd hozzátette: „Hosszú távon az egyetlen dolog, ami igazán táplálja a lelket, az az, ha segítünk valakinek.”