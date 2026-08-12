Megható helyre vitte gyermekeit Rihanna, videót is mutatott róluk

Rihanna ritkán mutatja meg gyermekeit a nyilvánosságnak, most azonban videókat és fotókat is közzétett közös barbadosi látogatásukról. Az énekesnő számára különösen fontos helyszínre tértek vissza: egykori utcája ma már az ő nevét viseli.

Rihanna három gyermekével tért vissza arra a barbadosi utcára, ahol felnőtt. A hely ma már az énekesnő nevét viseli. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Rihanna három gyermekével tért vissza gyerekkora helyszínére

Rihanna augusztus 11-én látogatott vissza a barbadosi Westbury New Roadra, ahol gyerekként élt. Az utcát azóta az énekesnő tiszteletére Rihanna Drive-ra nevezték át.

A 38 éves sztár három gyermekét is magával vitte, a különleges pillanatokról pedig ritka felvételeket osztott meg követőivel. Az énekesnő arról írt, különös érzés számára, hogy egykor még ő volt a Westburyben felnövő gyerek, most pedig már saját gyermekeit viszi vissza ugyanoda. Rihanna A$AP Rocky rapperrel közösen neveli három gyermekét, akiket csak ritkán mutatnak meg a nyilvánosságnak – számolt be a The Independent.

Lövöldözés volt Rihanna otthonánál

2026 márciusában számoltunk be róla, hogy egy harmincas éveiben járó nő autóval állt meg Rihanna háza előtt, majd hét lövést adott le a villára. A rendőrök a helyszínen támadó fegyverből származó töltényhüvelyeket találtak.

A gyanúsított a lövések után elhajtott, azonban a rendőrség nem sokkal később megtalálta a járművet körülbelül 12 kilométerre a helyszíntől. A nőt őrizetbe vették, kilétét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.