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hollywood

83 éves lett a Nagymenő: Robert De Niróval ma sem érdemes ujjat húzni - Galéria

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Ma 83 éves lett az egyik legnagyobb hollywoodi legenda, akinek a neve nélkül aligha lehetne elmesélni az amerikai filmtörténet elmúlt fél évszázadát. Robert De Niro pályája során volt maffiózó, taxisofőr, bokszoló, pszichopata és még szigorú após is, miközben két Oscar-díjjal is gazdagította a polcát.
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hollywoodRobert de NiroKeresztapa

Robert De Niro 1943. augusztus 17-én született New Yorkban, és színészi pályája már a hatvanas években elkezdődött. Az igazi áttörést azonban a hetvenes évek hozták meg, amikor Martin Scorsese felfedezte benne azt az arcot, amelyre Hollywoodnak láthatóan szüksége volt: egyszerre tudott veszélyes, kiszámíthatatlan és fájdalmasan emberi lenni.

TAXI DRIVER1976de Martin ScorseseRobert De Niro (as Robert DeNiro).film culte; cult movie; classiquescenario de Paul Schraderscreenplay by Paul SchraderCOLLECTION CHRISTOPHEL © Columbia Pictures - Bill-Phillips - Italo-Judeo Productions (Photo by Columbia Pictures - Bill-Phillip / Collection ChristopheL via AFP)
Robert De Niro a Taxisofőr főszerepében 1976-ban  (Fotó: Collection ChristopheL/AFP)

A Keresztapa II. fiatal Vito Corleonéjaként rögtön Oscar-díjat nyert, ráadásul úgy, hogy a szerep kedvéért nagyrészt szicíliai dialektusokat használt. Aztán jött a Taxisofőr. Travis Bickle figurája egy egész filmes korszak egyik ikonja lett, a „You talkin' to me?” monológ pedig olyan legendás filmes pillanattá vált, amelyet még azok is felismernek, akik talán soha nem ültek taxiba New Yorkban. De Niro a szerepre komolyan felkészült: taxisofőri engedélyt szerzett, és New York utcáin taxizott, hogy testközelből tanulmányozza a szakmát. Ha pedig valaki azt gondolta, ennél tovább már nem lehet menni, érkezett a Dühöngő bika. Jake LaMotta megformálásáért újabb Oscar járt, a szerep kedvéért pedig De Niro közel 30 kilót szedett fel. Hollywoodban a „módszeres színészi játék” nála időnként meglehetősen szó szerinti módszerré vált.

Robert De Niro: maffiózó, bokszoló, após, legenda

A Scorsese–De Niro páros később is ontotta a filmtörténeti pillanatokat. A Nagymenőkben Jimmy Conway-ként, a Casino Sam „Ace” Rothsteinje-ként, a A rettegés fokában pedig Max Cadyként mutatta meg, hogy ugyanaz az arc mennyiféle veszélyt képes rejteni. De Niro azonban nem ragadt bele a gengszterszerepekbe. A Csúcshatás, az Éjszakai rohanás és mindenekelőtt az Apádra ütök megmutatta, hogy a színésznek a humora is legalább olyan éles, mint a tekintete. Jack Byrnes-ként egyszerre volt félelmetes após és komikusan túlpörgött családfő. A pályája ráadásul hat évtizeden át együtt fejlődött Hollywooddal.  Legutóbb olyan filmekben is láthattuk, mint Martin Scorsese Megfojtott virágok című alkotása, amelyért újabb Oscar-jelölést kapott. Két Oscar, legendás filmek sora és több mint hat évtized a kamera előtt. Robert De Niro ma 83 éves, de ha Hollywoodban valaki még mindig képes egyetlen pillantással megtölteni a vásznat, akkor ő az. A kor esetében nem ellenfél. Csak egy újabb szerep, amit De Niro láthatóan különösebb megerőltetés nélkül eljátszik. 

Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Robert De Niro, RobertDeNiro
Galéria: 83 éves lett a színészlegenda – Isten éltesse Robert De Nirót!
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De Niro nemcsak Hollywoodot hódította meg fiatalon, hanem a női szíveket is

 

 

 

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