83 éves lett a Nagymenő: Robert De Niróval ma sem érdemes ujjat húzni - Galéria

Robert De Niro 1943. augusztus 17-én született New Yorkban, és színészi pályája már a hatvanas években elkezdődött. Az igazi áttörést azonban a hetvenes évek hozták meg, amikor Martin Scorsese felfedezte benne azt az arcot, amelyre Hollywoodnak láthatóan szüksége volt: egyszerre tudott veszélyes, kiszámíthatatlan és fájdalmasan emberi lenni.

Robert De Niro a Taxisofőr főszerepében 1976-ban (Fotó: Collection ChristopheL/AFP)

A Keresztapa II. fiatal Vito Corleonéjaként rögtön Oscar-díjat nyert, ráadásul úgy, hogy a szerep kedvéért nagyrészt szicíliai dialektusokat használt. Aztán jött a Taxisofőr. Travis Bickle figurája egy egész filmes korszak egyik ikonja lett, a „You talkin' to me?” monológ pedig olyan legendás filmes pillanattá vált, amelyet még azok is felismernek, akik talán soha nem ültek taxiba New Yorkban. De Niro a szerepre komolyan felkészült: taxisofőri engedélyt szerzett, és New York utcáin taxizott, hogy testközelből tanulmányozza a szakmát. Ha pedig valaki azt gondolta, ennél tovább már nem lehet menni, érkezett a Dühöngő bika. Jake LaMotta megformálásáért újabb Oscar járt, a szerep kedvéért pedig De Niro közel 30 kilót szedett fel. Hollywoodban a „módszeres színészi játék” nála időnként meglehetősen szó szerinti módszerré vált.

Robert De Niro: maffiózó, bokszoló, após, legenda

A Scorsese–De Niro páros később is ontotta a filmtörténeti pillanatokat. A Nagymenőkben Jimmy Conway-ként, a Casino Sam „Ace” Rothsteinje-ként, a A rettegés fokában pedig Max Cadyként mutatta meg, hogy ugyanaz az arc mennyiféle veszélyt képes rejteni. De Niro azonban nem ragadt bele a gengszterszerepekbe. A Csúcshatás, az Éjszakai rohanás és mindenekelőtt az Apádra ütök megmutatta, hogy a színésznek a humora is legalább olyan éles, mint a tekintete. Jack Byrnes-ként egyszerre volt félelmetes após és komikusan túlpörgött családfő. A pályája ráadásul hat évtizeden át együtt fejlődött Hollywooddal. Legutóbb olyan filmekben is láthattuk, mint Martin Scorsese Megfojtott virágok című alkotása, amelyért újabb Oscar-jelölést kapott. Két Oscar, legendás filmek sora és több mint hat évtized a kamera előtt. Robert De Niro ma 83 éves, de ha Hollywoodban valaki még mindig képes egyetlen pillantással megtölteni a vásznat, akkor ő az. A kor esetében nem ellenfél. Csak egy újabb szerep, amit De Niro láthatóan különösebb megerőltetés nélkül eljátszik.