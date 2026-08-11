Robin Williams 12 éve hunyt el – Íme néhány titok, amiket csak kevesen tudnak róla

Ma, 2026. augusztus 11-én van Robin Williams halálának 12. évfordulója. A legendás színész és komikus 2014-ben, mindössze 63 évesen halt meg, távozása pedig az egész világot megrázta. Robin Williams nemcsak elképesztő humorával, hanem drámai szerepeivel is generációk kedvence lett: a Jó reggelt, Vietnam!, a Holt költők társasága, a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van és a Good Will Hunting felejthetetlen alakításokat adott a nézők számára. Utóbbiért 1998-ban megkapta az Oscar-díjat is.
Robin Williams halála az egész világot megrázta
A színpadon és a filmvásznon mindig energikus, megállíthatatlan embernek tűnt, magánéletében azonban számos nehézséggel küzdött. Halála után derült ki, hogy Lewy-testes demenciában szenvedett, amelynek tünetei és következményei súlyosan megviselték.
A Robin Williams-filmek a mai napig népszerűek
A legendás színészről összegyűjtöttünk olyan érdekességeket, amelyeket eddig csak kevesen tudtak róla.
Meglepően komoly sportember volt
Imádott biciklizni, és a kerékpározás az egyik legnagyobb szenvedélyévé vált. Több mint száz biciklije volt, és rendszeresen követte a profi országúti versenyeket, köztük a Tour de France-t.
A futásban is tehetséges volt
Még New Yorkban csatlakozott egy futóklubhoz, és 1975-ben 34 perc 21 másodperces időt futott egy 10 kilométeres versenyen a Central Parkban.
A videójátékokat is imádta
Nemcsak a klasszikus játékokat kedvelte, hanem komoly gamer volt. Különösen a The Legend of Zelda sorozatért rajongott – olyannyira, hogy lányát, Zeldát is a játék hercegnője után nevezte el.
Gyűjtögető szenvedélye volt
Robin Williams lánya szerint valóságos figuragyűjtő volt, és rengeteg különleges játékfigurát őrzött otthon. Az anime iránt is rajongott, többek között a Ghost in the Shell 2: Innocence című filmet is kedvelte.
A szerepjátékokért is odavolt
Szívesen játszott tollal és papírral játszható szerepjátékokat, valamint olyan játékokkal is, mint a Dungeons & Dragons és a Warhammer.
Gyerekként meglehetősen magányos volt
Williams később arról beszélt, hogy visszahúzódó, csendes gyerek volt. A humor és a színjátszás segített neki kitörni ebből a burokból. Édesanyját is gyakran próbálta megnevettetni, hogy felkeltse a figyelmét.
Nemcsak nevettette az embereket, segíteni is akart
Whoopi Goldberggel és Billy Crystallal együtt alapította a Comic Relief USA-t, amely hajléktalan emberek támogatására gyűjtött pénzt. Emellett katonáknak is rendszeresen fellépett: 13 országban járt az USO programjával, és mintegy 90 ezer katonának adott műsort.