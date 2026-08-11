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Robin Williams 12 éve hunyt el – Íme néhány titok, amiket csak kevesen tudnak róla

11 perce
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Az egyik legsokoldalúbb és legtehetségesebb színész volt Hollywoodban. Robin Williams már 12 éve nincs köztünk, de az emléke máig él. Összegyűjöttünk róla néhány olyan titkot, amiket csak kevesen tudnak róla.
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robin williamshalálévforduló

Ma, 2026. augusztus 11-én van Robin Williams halálának 12. évfordulója. A legendás színész és komikus 2014-ben, mindössze 63 évesen halt meg, távozása pedig az egész világot megrázta. Robin Williams nemcsak elképesztő humorával, hanem drámai szerepeivel is generációk kedvence lett: a Jó reggelt, Vietnam!, a Holt költők társasága, a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van és a Good Will Hunting felejthetetlen alakításokat adott a nézők számára. Utóbbiért 1998-ban megkapta az Oscar-díjat is.

Robin Williams számos filmben nyújtott felejthetetlen alakítást.
Robin Williams számos filmben nyújtott felejthetetlen alakítást (Fotó: AFP)

Robin Williams halála az egész világot megrázta

A színpadon és a filmvásznon mindig energikus, megállíthatatlan embernek tűnt, magánéletében azonban számos nehézséggel küzdött. Halála után derült ki, hogy Lewy-testes demenciában szenvedett, amelynek tünetei és következményei súlyosan megviselték.

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Robin Williams szó szerint bármit el tudott játszani, ezt a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című filmben is bebizonyította (Fotó: AFP)

A Robin Williams-filmek a mai napig népszerűek

A legendás színészről összegyűjtöttünk olyan érdekességeket, amelyeket eddig csak kevesen tudtak róla.

Meglepően komoly sportember volt

Imádott biciklizni, és a kerékpározás az egyik legnagyobb szenvedélyévé vált. Több mint száz biciklije volt, és rendszeresen követte a profi országúti versenyeket, köztük a Tour de France-t.

A futásban is tehetséges volt

Még New Yorkban csatlakozott egy futóklubhoz, és 1975-ben 34 perc 21 másodperces időt futott egy 10 kilométeres versenyen a Central Parkban.

A videójátékokat is imádta

Nemcsak a klasszikus játékokat kedvelte, hanem komoly gamer volt. Különösen a The Legend of Zelda sorozatért rajongott – olyannyira, hogy lányát, Zeldát is a játék hercegnője után nevezte el.

Gyűjtögető szenvedélye volt

Robin Williams lánya szerint valóságos figuragyűjtő volt, és rengeteg különleges játékfigurát őrzött otthon. Az anime iránt is rajongott, többek között a Ghost in the Shell 2: Innocence című filmet is kedvelte.

Robin Williams színészi tehetségét Oscar-díjjal is elismerték.
Robin Williams színészi tehetségét Oscar-díjjal is elismerték (Fotó: HAL GARB/AFP)

A szerepjátékokért is odavolt

Szívesen játszott tollal és papírral játszható szerepjátékokat, valamint olyan játékokkal is, mint a Dungeons & Dragons és a Warhammer.

Gyerekként meglehetősen magányos volt

Williams később arról beszélt, hogy visszahúzódó, csendes gyerek volt. A humor és a színjátszás segített neki kitörni ebből a burokból. Édesanyját is gyakran próbálta megnevettetni, hogy felkeltse a figyelmét. 

Nemcsak nevettette az embereket, segíteni is akart

Whoopi Goldberggel és Billy Crystallal együtt alapította a Comic Relief USA-t, amely hajléktalan emberek támogatására gyűjtött pénzt. Emellett katonáknak is rendszeresen fellépett: 13 országban járt az USO programjával, és mintegy 90 ezer katonának adott műsort.

 

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