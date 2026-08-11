Robin Williams 12 éve hunyt el – Íme néhány titok, amiket csak kevesen tudnak róla

Robin Williams szó szerint bármit el tudott játszani, ezt a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című filmben is bebizonyította (Fotó: AFP)

A Robin Williams-filmek a mai napig népszerűek

A legendás színészről összegyűjtöttünk olyan érdekességeket, amelyeket eddig csak kevesen tudtak róla.

Meglepően komoly sportember volt

Imádott biciklizni, és a kerékpározás az egyik legnagyobb szenvedélyévé vált. Több mint száz biciklije volt, és rendszeresen követte a profi országúti versenyeket, köztük a Tour de France-t.

A futásban is tehetséges volt

Még New Yorkban csatlakozott egy futóklubhoz, és 1975-ben 34 perc 21 másodperces időt futott egy 10 kilométeres versenyen a Central Parkban.

A videójátékokat is imádta

Nemcsak a klasszikus játékokat kedvelte, hanem komoly gamer volt. Különösen a The Legend of Zelda sorozatért rajongott – olyannyira, hogy lányát, Zeldát is a játék hercegnője után nevezte el.

Gyűjtögető szenvedélye volt

Robin Williams lánya szerint valóságos figuragyűjtő volt, és rengeteg különleges játékfigurát őrzött otthon. Az anime iránt is rajongott, többek között a Ghost in the Shell 2: Innocence című filmet is kedvelte.

Robin Williams színészi tehetségét Oscar-díjjal is elismerték (Fotó: HAL GARB/AFP)

A szerepjátékokért is odavolt

Szívesen játszott tollal és papírral játszható szerepjátékokat, valamint olyan játékokkal is, mint a Dungeons & Dragons és a Warhammer.

Gyerekként meglehetősen magányos volt

Williams később arról beszélt, hogy visszahúzódó, csendes gyerek volt. A humor és a színjátszás segített neki kitörni ebből a burokból. Édesanyját is gyakran próbálta megnevettetni, hogy felkeltse a figyelmét.