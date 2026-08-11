Baj van: Rod Stewart súlyos döntést hozott, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rod Stewart újabb koncertjének lemondásával ismét aggodalmat keltett az egészségi állapota miatt. A 81 éves legendás énekes röviddel a fellépés előtt mondta le újabb koncertjét egy „előre nem látott egészségügyi probléma” miatt.

Rod Stewart állapota úgy látszik, nem javul

Fotó: JACK TAYLOR / AFP

Rod Stewart már másodszor mondott le koncertet rövid időn belül

Ez már a második alkalom két hónapon belül, hogy egészségi állapota miatt nem tudott színpadra lépni. Ezúttal a tegnap esti, Cincinnati Riverbend Music Centerében megrendezett koncertjét mondta le. A szervezők megerősítették, hogy a sztár egy „előre nem látott, de kisebb orvosi beavatkozáson” esett át.

A helyszín közleménye szerint:

Egy előre nem látott, de kisebb orvosi beavatkozás miatt, amely azonnali ellátást igényelt, Rod Stewart ma esti fellépését el kellett halasztani. Az új időpont egyeztetése jelenleg folyamatban van, további információkat kedden közlünk. A korábban megvásárolt jegyek az új időpontra is érvényesek lesznek. Rod várhatóan gyorsan felépül, és már nagyon várja, hogy visszatérhessen Cincinnatibe.

A nyár elején egy másik fellépését is lemondta egészségügyi okokból. Az orvosok akut felső légúti fertőzést állapítottak meg nála, ami később gégegyulladáshoz vezetett, így nem tudott énekelni.

Ennek ellenére Rodot egy nappal később a bostoni stadion lelátóján látták, amint a 2026-os világbajnokságon Skócia Haiti elleni győzelmét nézte. Az esetről nem sokkal később így nyilatkozott:

Nem, borzalmasan... tényleg nem kellett volna elmennem a Haiti-meccsre. Tudod, az előző este le kellett mondanom egy koncertet, mert egyszerűen nem volt már hangom. De az igazság az, Jim, hogy nem akartam cserben hagyni a két fiamat.

A nyár elején egy másik koncertjén is meg kellett állítania a fellépést, miután majdnem elájult a színpadon, és oxigénpalackot kellett használnia. Rod a múlt héten szintén az utolsó pillanatban mondott le egy koncertet, ám akkor nem egészségügyi ok állt a háttérben. Mindössze néhány órával a Niagara Falls-i koncert kezdete előtt kellett csalódást okoznia a rajongóknak - írja a Mirror.