Rubint Réka újabb részleteket árult el a gyógyulásáról: Szeptemberben érkeznek az eredményei

Rubint Réka hónapok óta példát mutat kitartásból és pozitív hozzáállásból. Miután tavasszal nyilvánosan beszélt arról, hogy rosszindulatú daganattal küzd, egy ország kezdte el figyelemmel követni a gyógyulásáért vívott harcát. A Fókusznak adott interjújában most arról mesélt, hogyan érzi magát, hol tart a kezelésekben, és mi ad neki erőt a legnehezebb pillanatokban is.

Rubint Réka egy ideig parókát hordott, miután kihullott a haja (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Rubint Réka betegségét több mint 4 éve diagnosztizálták

Rubint Réka szerint a hozzáállás rengeteget számít, ezért is kapaszkodik egy olyan gondolatba, amelyet Rafael Nadaltól hallott.

„Rafael Nadal mondta azt, hogy ha van egy utolsó esélyed, akkor van esélyed a győzelemre is” – kezdte Réka.

A fitneszedző elárulta, hogy június elején újabb komoly beavatkozáson esett át, miután a korábban diagnosztizált daganatos betegsége áttétet adott.

„Jelenleg ott tartok a gyógyulásban, hogy június 1-én egy műtéti beavatkozáson estem át a májamat illetően, mert az alapdaganat, ami a mediastinumban volt, amit négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatként, ez áttétet csinált a tüdőbe, illetve később a májba.”

A következő kontrollvizsgálatok eredményeire még várnia kell, de azt mondja, az elmúlt négy év megtanította arra, hogy a gyógyulás nem sprint, hanem hosszú folyamat.

Most abban az állapotban vagyok, amire megtanított az elmúlt négy év, türelmesen várni. Sem a várakozás, sem a türelem nem volt jelen a szótáramban. Na, most ez a feladat vagy betegség, ez megtanított arra, hogy türelmesnek kell lenni, várni kell. Meg kell várni az adott terápiának, az adott kezeléseknek a hatását, úgyhogy majd részletesebben szeptember második felében fogok tudni beszámolni. Egy biztos, hogy határozottan érzem, hogy jó úton vagyok. Mert mind fizikálisan, mind energetikailag érzem, hogy egyre erősebb vagyok. Azt szoktam mondani mindig Norbinak, hogy: Kicsim, jön belém vissza a Réka energia.

Rubint Réka áprilisban vállalta fel a betegségét (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka rákos daganata áttéteket képzett

Áprilisban azért döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé áll a betegségével, mert a kezelések miatt kihullott a haja, így már nem szerette volna tovább titkolni, min megy keresztül. Azóta rengetegen írnak neki biztató üzeneteket.