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Rubint Réka

"A lelketek élve pusztult el!" – Élő adásban fakadt ki Rubint Réka, elárulta, kik kívánják a halálát

36 perce
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Elképesztő indulatok szabadultak el. Miután Rubint Réka hónapokkal ezelőtt a nyilvánosság előtt is beismerte, hogy daganatos betegséggel küzdd, többen akadtak, akik a mai napig a vesztét kívánják.
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Rubint Rékamegrendítőüzenetek

Az haza média egyik legmegrázóbb és legméltatlanabb folyamata zajlik a szemünk előtt. Rubint Réka betegsége még 2022-ben kezdődött, amikor megkapta a sokkoló diagnózist, miszerint rosszindulatú daganatot találtak a mellkasában. Az edzőnő éveken át titokban, emberfeletti erővel csinálta végig a sugárkezeléseket és a kemoterápiát, miközben a kamerák előtt folyamatosan mosolygott és energiától duzzadt. Az igazság pillanata idén tavasszal jött el, amikor paróka nélkül állt ki a nagyközönség elé, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. A bejelentés óta eltelt hónapokban azonban a támogatás mellett a gyűlölet is soha nem látott méreteket öltött.

Rubint Réka fejkendőben mosolyog.
Rubint Réka betegsége: Legfrissebb információk szerint javuló állapotban van, de nem lehet semmit kijelenteni egyelőre (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka élő adásban üzent

Amióta Réka betegségére fény derült, a netes trollok és kételkedők folyamatosan támadják a családot, azt állítva, hogy a betegség csupán egy jól felépített PR-fogás. Réka eddig igyekezett méltósággal tűrni a támadásokat, de a napokban betelt nála a pohár, Facebook élőzést indított, és így üzent a kételkedőknek.

Rubint Réka hösszú barna ruhában rövid szőke hajjal áll a tengerparton.
Réka elárulta, kik írák neki a szörnyű és felháborító kommenteket (Fotó: Facebook)

Őszintén kérdezem, normális vagy? Ha tudnád, min mentem keresztül én és a családom, akkor nem írnál ilyen hülyeséget. Ha felhúznád a cipőmet, nem lenne az a pénz, amit elfogadnál, hogy végig csináld. A mai napig nem tudom, és az orvosok se tudják, hogy meg fogok-e gyógyulni. De én mindent meg fogok tenni ennek érdekében

 – kezdte Schobert Norbi felesége, aki ezután elárulta, nem arctalan profilok mögött rejtőző emberek küldik neki a legszörnyűbb üzeneteket.

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És tudjátok, mi a legelgondolkodtatóbb? Nagymamák, nagypapák, édesanyák, ölelkező családi profilképekkel – és tisztelet a kivételnek – odakommentelik nekem, hogy dögöljek meg. Én, a háromgyermekes édesanya, aki daganatos beteg. Tudod mit? Nem fogok! De, ha meg fogok, akkor is büszkén. És ti ezekkel a kommentekkel már meghaltatok, a lelketek élve pusztult el. Én csak reménykedem, hogy nagyon sokáig fogok élni, és nagyon sok embernek fogok még segíteni

 – üzente Rubint Réka a rosszakaróinak.

@rubint.reka

Nem szégyellitek magatokat?!

♬ eredeti hang - Rubint Réka

 

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