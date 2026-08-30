"A lelketek élve pusztult el!" – Élő adásban fakadt ki Rubint Réka, elárulta, kik kívánják a halálát

Az haza média egyik legmegrázóbb és legméltatlanabb folyamata zajlik a szemünk előtt. Rubint Réka betegsége még 2022-ben kezdődött, amikor megkapta a sokkoló diagnózist, miszerint rosszindulatú daganatot találtak a mellkasában. Az edzőnő éveken át titokban, emberfeletti erővel csinálta végig a sugárkezeléseket és a kemoterápiát, miközben a kamerák előtt folyamatosan mosolygott és energiától duzzadt. Az igazság pillanata idén tavasszal jött el, amikor paróka nélkül állt ki a nagyközönség elé, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. A bejelentés óta eltelt hónapokban azonban a támogatás mellett a gyűlölet is soha nem látott méreteket öltött.

Rubint Réka betegsége: Legfrissebb információk szerint javuló állapotban van, de nem lehet semmit kijelenteni egyelőre (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka élő adásban üzent

Amióta Réka betegségére fény derült, a netes trollok és kételkedők folyamatosan támadják a családot, azt állítva, hogy a betegség csupán egy jól felépített PR-fogás. Réka eddig igyekezett méltósággal tűrni a támadásokat, de a napokban betelt nála a pohár, Facebook élőzést indított, és így üzent a kételkedőknek.

Réka elárulta, kik írák neki a szörnyű és felháborító kommenteket (Fotó: Facebook)

Őszintén kérdezem, normális vagy? Ha tudnád, min mentem keresztül én és a családom, akkor nem írnál ilyen hülyeséget. Ha felhúznád a cipőmet, nem lenne az a pénz, amit elfogadnál, hogy végig csináld. A mai napig nem tudom, és az orvosok se tudják, hogy meg fogok-e gyógyulni. De én mindent meg fogok tenni ennek érdekében

– kezdte Schobert Norbi felesége, aki ezután elárulta, nem arctalan profilok mögött rejtőző emberek küldik neki a legszörnyűbb üzeneteket.