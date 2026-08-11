„Legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!” - Rubint Réka halálát kívánta egy kommentelő

Rubint Réka több mint négy éve küzd egy ritka, agresszív daganatos betegséggel, amire megoldandó feladatként tekint. Diagnózisát csak 2026 tavaszán osztotta meg a nyilvánossággal, addig titokban járt a kezelésekre. Több kemoterápián, célzott gyógyszeres és infúziós terápián esett át, amelyek miatt átmenetileg a haját is elveszítette. Legutóbb májműtéten esett át.

Rubint Réka halálát kívánta egy kommentelő. (Képünk illusztráció) Fotó: Rubint Réka/Facebook

Rubint Réka halálát kívánta egy kommentelő

Rubint Réka a betegsége ellenére is megőrizte pozitív hozzáállását az élethez. Ez azonban sokaknak szemet szúrt, sőt egyesek azt is megkérdőjelezik, egyáltalán beteg-e. Mindezek ellenére a fitneszlady rengetegszer hangsúlyozza, hogy mindenki másként éli meg ezt a küzdelmet, és neki is vannak mélypontjai.

Nap mint nap rengeteg negatív kommentet kap, de ezúttal valaki egyenesen a halálát kívánta, amelyről Instagram-történetében posztolt.

Mindenkinek van daganatos betegségekben szenvedő, illetve meghalt hozzátartozója!!! Te itt jössz a videóiddal, nyaralásaiddal és jóléteddel!!! A felét, a fele segítséget nem kapja meg a daganatos kistarcsai Juli néni!!! Tudod??? Ha találkoznánk, tudod, szembeköpnélek!!! Jahh, legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!!!

- írta neki egy felhasználó, amire Rubint Réka csak annyit reagált, hogy „Csak remélni tudom, hogy ha van gyermeke, unokája, akkor nem az Ön példáját fogják követni”.

Májműtéten esett át a fitneszlady - így halad most gyógyulása

Mint arról korábban beszámoltunk, június elején újabb komoly beavatkozáson esett át Rubint Réka, miután a daganatos betegsége áttétet adott.

Jelenleg ott tartok a gyógyulásban, hogy június 1-én egy műtéti beavatkozáson estem át a májamat illetően, mert az alapdaganat, ami a mediastinumban volt, amit négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatként, ez áttétet csinált a tüdőbe, illetve később a májba

- mondta állapotáról korábban.

A következő kontrollvizsgálatok eredményeire még várnia kell, de elmondása szerint az elmúlt négy év megtanította arra, hogy a gyógyulás nem sprint, hanem hosszú folyamat.