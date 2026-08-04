"Ma először éreztem azt, hogy meg fogok gyógyulni!" - Ilyen kezelést kap hetente Rubint Réka

Négy évvel ezelőtt tudta meg Rubint Réka, hogy rosszindulatú daganatos betegségben szenved. A fitneszedző ezután jó darabig csendben vívta a harcát, míg végül idén tavasszal kamerák előtt vallott arról, min ment keresztül az elmúlt időszakban. Réka azóta is kezelés alatt áll, mialatt rendületlenül hisz a gyógyulásban.

Jó híreket osztott meg Rubint Réka / Fotó: Tumbász Hédi

A fitneszedző a közösségi oldalán rendszeresen tájékoztatja a rajongóit az állapotával és a kezeléseivel kapcsolatos mérföldkövekről: a minap például egy valódi örömhírrel szolgált egy Instagram-posztban, amelyben arról számolt be, most minden eddiginél komolyabban hisz abban, egy nap végleg maga mögött tudhatja a betegségét.

Ma először éreztem azt, hogy meg fogok gyógyulni! Az edzés alatt egyáltalán nem köhögtem, még a 20 perces emelkedő séta alatt sem és egyre több az energiám. Az elmúlt 4 év rengeteg mindenre megtanított. Egyik a türelem. Türelmesen várni az épp folyamatban lévő kezelések hatására és az ebből adódó eredményre. Viszont közben mindig éreztem, hogy jobban vagyok-e, vagy sem?! Június elsején volt a legutolsó műtéti beavatkozás az onkológián, azóta hetente kapok kezelést / mTOR gátlót/, túl vagyok a németországi dendritikus sejtterápián és sok-sok “segítség” és segítő van még mellettem, amiről később részletesen be fogok majd számolni. A családom és a barátaim szeretete, a napi meditációk és edzések rengeteget segítenek mentálisan

- írta meg a bejegyzésében Réka.

Szeptember közepén lesz az újabb képalkotó vizsgálat, addig türelem, türelem és türelem … Ez az egyik legnehezebb számomra. Várni. Egy biztos! Sokkal jobban vagyok, mint 4 évvel ezelőtt és sokkal jobban vagyok, mint 1, 2, 3 hónappal ezelőtt. A jász vérem és az akadályokat nem ismerő mentalitásom most is hatalmas segítségemre van! Nem fogom feladni, bármi is lesz szeptemberben az eredmény! Mert amíg van egy utolsó esély, addig van esély a győzelemre is!

- emelte ki a fitneszedző, aki ezután a rajongóknak is üzent.

Szeretlek Titeket és köszönök minden kedves, támogató üzenetet! Sokat jelent.

Rubint Réka posztját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Mérföldkőhöz ért Rubint Réka gyógyulása

A kezelések hatására a fitneszedző korábban a haját, a szempilláját és a szemöldökét is elvesztette. Néhány hónapja azonban Réka már boldogan számolt be arról, hogy elkezdett visszanőni a haja, és ami mostanra annyira megnőtt, hogy egy rövid, szőke frizurát tudott vágatni magának. A közelmúltban pedig a fitneszlady újabb pozitív változást osztott meg az Instagram-oldalán.

Újra kinőtt a szemöldököm és a szempillám is

- jelentette be akkor Réka.