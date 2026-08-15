Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betegség

Rubint Réka a nyaralásról egyenesen az onkológiára érkezett: megrendítő fotókkal mutatta meg, mi történt

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A betegség sem veheti el az édesanyától a nyaralás örömét. Idén is elutazott néhány napra Rubint Réka a lányával és a fiaival közösen. A fiúkkal Rómában járt, ám az utazás után azonnal kezelésre kellett mennie.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségrubint rékakezelés

Rubint Réka számára mindig is fontos volt, hogy a gyerekeivel külön-külön is legyenek közös élményeik. Az édesanya évek óta tartja azt a hagyományt, hogy minden nyáron külön elutazik a lányával, majd a fiaival is. Idén sem volt ez másképp: Rubint Réka lányával, Larával korábban már elutazott, most pedig fiaival, Norbival és Zalánnal Rómába repült.

Rubint Réka nemrég Olaszországban nyaralt fiaival.
Rubint Réka igyekszik a családjával minél több minőségi időt tölteni és élményeket szerezni (Fotó: Rubint Réka/Facebook)

Rubint Réka betegsége évekkel ezelőtt derült ki

A közös kiruccanás azonban nem csupán egy újabb családi vakáció volt számára. A római napok alatt feltöltődött, rengeteg élménnyel gazdagodott, majd amikor hazaérkezett, újra a gyógyulására kellett koncentrálnia. A reptérről egyenesen az onkológiai intézetbe vezetett az útja, ahol megkapta a soron következő kezelését.

Réka a közösségi oldalán egymás mellé helyezte a két, látszólag teljesen különböző világot. Az egyik fotón még Róma szépségei és a fiaival töltött önfeledt pillanatok láthatóak, a másikon már az onkológiai osztályon fekszik. A kontraszt számára is sokatmondó.

24 óra sem telt az albumban található 2. fotó és a többi között. Az egyik most készült az onkológiai osztályon, ahol kezelnek, és jelenleg minden héten mTOR gátlót kapok, a többi fotó tegnap este Rómában. Az ott összegyűjtött élmények és energia ad most erőt és újabb lendületet! Ezért is mondom nektek mindig azt, hogy maxoljátok ki a pillanatokat, töltsétek a szíveteket szeretettel, az időtöket a szeretteitekkel, mert amit nem lehet megvásárolni: az idő! A képek közötti kontraszt óriási, épp olyan, mint az élet: Egyszer fent, egyszer lent… Viszont amikor a poklot járod, akkor tanulod a legtöbbet, legyen a pokol az élet bármely területén…

– írta Rubint Réka Instagram-oldalára.

Rubint Réka újabb részleteket árult el a gyógyulásáról: Szeptemberben érkeznek az eredményei
„Legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!” - Rubint Réka halálát kívánta egy kommentelő
"Ma először éreztem azt, hogy meg fogok gyógyulni!" - Ilyen kezelést kap hetente Rubint Réka
Rubint Réka példaértékű mindenki számára, ahogy a gyógyulásáért küzd.
Rubint Réka mindent megtesz azért, hogy meggyógyuljon (Fotó: MW Bulvár)

Rubint Réka fiai vitték el az onkológiára

A fitneszedző számára ez a betegség sem jelenti azt, hogy lemondana azokról a dolgokról, amelyek boldoggá teszik. Éppen ellenkezőleg: a gyerekeivel töltött időt most talán még nagyobb becsben tartja, hiszen pontosan tudja, milyen sokat jelentenek azok a pillanatok, amelyeket együtt élhetnek át.

A Rómában töltött idő után nem volt hosszú átmenet az önfeledt családi program és a kezelés között. Réka azt is elárulta, hogy a fiúk egészen az intézetig elkísérték.

„A reptérről egyenesen idehoztak a fiúk” – írta a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!