Rubint Réka a nyaralásról egyenesen az onkológiára érkezett: megrendítő fotókkal mutatta meg, mi történt

Rubint Réka számára mindig is fontos volt, hogy a gyerekeivel külön-külön is legyenek közös élményeik. Az édesanya évek óta tartja azt a hagyományt, hogy minden nyáron külön elutazik a lányával, majd a fiaival is. Idén sem volt ez másképp: Rubint Réka lányával, Larával korábban már elutazott, most pedig fiaival, Norbival és Zalánnal Rómába repült.

Rubint Réka igyekszik a családjával minél több minőségi időt tölteni és élményeket szerezni (Fotó: Rubint Réka/Facebook)

Rubint Réka betegsége évekkel ezelőtt derült ki

A közös kiruccanás azonban nem csupán egy újabb családi vakáció volt számára. A római napok alatt feltöltődött, rengeteg élménnyel gazdagodott, majd amikor hazaérkezett, újra a gyógyulására kellett koncentrálnia. A reptérről egyenesen az onkológiai intézetbe vezetett az útja, ahol megkapta a soron következő kezelését.

Réka a közösségi oldalán egymás mellé helyezte a két, látszólag teljesen különböző világot. Az egyik fotón még Róma szépségei és a fiaival töltött önfeledt pillanatok láthatóak, a másikon már az onkológiai osztályon fekszik. A kontraszt számára is sokatmondó.

24 óra sem telt az albumban található 2. fotó és a többi között. Az egyik most készült az onkológiai osztályon, ahol kezelnek, és jelenleg minden héten mTOR gátlót kapok, a többi fotó tegnap este Rómában. Az ott összegyűjtött élmények és energia ad most erőt és újabb lendületet! Ezért is mondom nektek mindig azt, hogy maxoljátok ki a pillanatokat, töltsétek a szíveteket szeretettel, az időtöket a szeretteitekkel, mert amit nem lehet megvásárolni: az idő! A képek közötti kontraszt óriási, épp olyan, mint az élet: Egyszer fent, egyszer lent… Viszont amikor a poklot járod, akkor tanulod a legtöbbet, legyen a pokol az élet bármely területén…

– írta Rubint Réka Instagram-oldalára.