"Picit más, picit még extrább" - merész lépésre szánta rá magát Rubint Réka

Nehéz éveken van túl Rubint Réka. A fitneszedző négy évvel ezelőtt tudta meg, hogy rosszindulatú daganatos betegségben szenved, amiről idén tavasszal beszélt először nyilvánosan, a kezelése pedig továbbra is tart. Réka azonban rendületlenül küzd és hisz a gyógyulásban, mialatt a pozitív hozzáállását is igyekszik megőrizni.
Új hajszínre váltott Rubint Réka
A kezelések hatására Réka korábban a haját, a szempilláját és a szemöldökét is elvesztette, néhány hónapja viszont boldogan számolt be arról, hogy elkezdett visszanőni a haja, majd a szemöldökét és a szempilláját is visszakapta. A fitneszlady idővel egy rövid, szőke frizurára váltott, nemrég pedig úgy döntött, lép egy még merészebbet és egy új árnyalat mellett tette le a voksát.
Imádom szín: picit más, picit még extrább
- írta a közösségi oldalán Réka, néhány fotó kíséretében, amelyeken megmutatta az immár rózsaszínes árnyalatú haját, ami a követői tetszését is csakhamar elnyerte.
Szuper jól áll ez a hajszín!
- jelentette ki az egyik kommentelő.
Ez az szín még jobb, mint a szőke!
- helyeselt egy újabb követő.
Megkockáztatom, jobban áll, mint a hosszú barna! Vagány, belevaló!
- bókoltak egy másik hozzászólásban.
Rubint Réka fotóit az új frizurájáról IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Rubint Réka egyébként évek óta tartja azt a hagyományt, hogy minden nyáron külön elutazik a lányával, majd a fiaival is. Nem volt ez másként idén sem: Rubint Réka előbb a lányával, Larával nyaralt, majd a fiaival, Norbival és Zalánnal repült Rómába. A római napok alatt a fitneszedző feltöltődött és rengeteg élménnyel gazdagodott, majd amikor hazaérkezett, újra a gyógyulására kellett koncentrálnia. A reptérről egyenesen az onkológiai intézetbe vezetett az útja, ahol megkapta a soron következő kezelését. A további részleteket ITT lehet elolvasni!