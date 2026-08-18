"Picit más, picit még extrább" - merész lépésre szánta rá magát Rubint Réka

Nehéz éveken van túl Rubint Réka. A fitneszedző négy évvel ezelőtt tudta meg, hogy rosszindulatú daganatos betegségben szenved, amiről idén tavasszal beszélt először nyilvánosan, a kezelése pedig továbbra is tart. Réka azonban rendületlenül küzd és hisz a gyógyulásban, mialatt a pozitív hozzáállását is igyekszik megőrizni.

Új hajszínre váltott Rubint Réka / Fotó: Rubint Réka/Facebook

Új hajszínre váltott Rubint Réka

A kezelések hatására Réka korábban a haját, a szempilláját és a szemöldökét is elvesztette, néhány hónapja viszont boldogan számolt be arról, hogy elkezdett visszanőni a haja, majd a szemöldökét és a szempilláját is visszakapta. A fitneszlady idővel egy rövid, szőke frizurára váltott, nemrég pedig úgy döntött, lép egy még merészebbet és egy új árnyalat mellett tette le a voksát.

Imádom szín: picit más, picit még extrább

- írta a közösségi oldalán Réka, néhány fotó kíséretében, amelyeken megmutatta az immár rózsaszínes árnyalatú haját, ami a követői tetszését is csakhamar elnyerte.

Szuper jól áll ez a hajszín!

- jelentette ki az egyik kommentelő.

Ez az szín még jobb, mint a szőke!

- helyeselt egy újabb követő.

Megkockáztatom, jobban áll, mint a hosszú barna! Vagány, belevaló!

- bókoltak egy másik hozzászólásban.

Rubint Réka fotóit az új frizurájáról IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!