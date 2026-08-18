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haj

"Picit más, picit még extrább" - merész lépésre szánta rá magát Rubint Réka

19 perce
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Merész árnyalatra váltott az ország fitneszladyje. Rubint Réka korábban a kezelései miatt a haját is elvesztette, ám idővel visszanőtt annyira, hogy egy rövid frizurát vágathatott, amit nemrég egy vagány hajszínnel dobott fel.
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hajfrizurahajszínRubint Réka

Nehéz éveken van túl Rubint Réka. A fitneszedző négy évvel ezelőtt tudta meg, hogy rosszindulatú daganatos betegségben szenved, amiről idén tavasszal beszélt először nyilvánosan, a kezelése pedig továbbra is tart. Réka azonban rendületlenül küzd és hisz a gyógyulásban, mialatt a pozitív hozzáállását is igyekszik megőrizni. 

Rubint Réka
Új hajszínre váltott Rubint Réka / Fotó: Rubint Réka/Facebook

Új hajszínre váltott Rubint Réka

A kezelések hatására Réka korábban a haját, a szempilláját és a szemöldökét is elvesztette, néhány hónapja viszont boldogan számolt be arról, hogy elkezdett visszanőni a haja, majd a szemöldökét és a szempilláját is visszakapta. A fitneszlady idővel egy rövid, szőke frizurára váltott, nemrég pedig úgy döntött, lép egy még merészebbet és egy új árnyalat mellett tette le a voksát.

Imádom szín: picit más, picit még extrább

- írta a közösségi oldalán Réka, néhány fotó kíséretében, amelyeken megmutatta az immár rózsaszínes árnyalatú haját, ami a követői tetszését is csakhamar elnyerte.

Szuper jól áll ez a hajszín! 

- jelentette ki az egyik kommentelő.

Ez az szín még jobb, mint a szőke!

- helyeselt egy újabb követő.

Megkockáztatom, jobban áll, mint a hosszú barna! Vagány, belevaló!

- bókoltak egy másik hozzászólásban.

Rubint Réka fotóit az új frizurájáról IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Rubint Réka egyébként évek óta tartja azt a hagyományt, hogy minden nyáron külön elutazik a lányával, majd a fiaival is. Nem volt ez másként idén sem: Rubint Réka előbb a lányával, Larával nyaralt, majd a fiaival, Norbival és Zalánnal repült Rómába. A római napok alatt a fitneszedző feltöltődött és rengeteg élménnyel gazdagodott, majd amikor hazaérkezett, újra a gyógyulására kellett koncentrálnia. A reptérről egyenesen az onkológiai intézetbe vezetett az útja, ahol megkapta a soron következő kezelését. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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