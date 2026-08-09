„A fiatalság forrásából ivott?” – 67 évesen ilyen bombaformában van a Sabrina, a tiniboszorkány sztárja

A Sabrina, a tiniboszorkány című sorozatban Zelda Spellman megformálásával Beth Broderick a kilencvenes évek végének és a kétezres évek elejének egyik legkedveltebb televíziós sztárjává vált a millenniumi generáció körében.

A Sabrina, a tiniboszorkány sztárja 67 évesen is bombaformában – rajongói szerint a fiatalság forrásából ivott Fotó: Warner Bros. Television / NORTHFOTO

Beth Broderick, a Sabrina, a tiniboszorkány Zelda nénije 67 évesen is lenyűgözte rajongóit fiatalos külsejével.

A színésznő korábban elárulta, hogy botoxot, feltöltéseket és más esztétikai kezeléseket is igénybe vesz.

Broderick szerint ugyanakkor fontos elfogadni az öregedést, mert szerinte megöregedni kiváltság.

A rajongók dicsérték a külsejét, bár voltak, akik azt találgatták, túl sok botoxot használ-e.

A Sabrina, a tiniboszorkány sztárja 67 évesen is bombaformában – rajongói szerint a fiatalság forrásából ivott

A ma 67 éves színésznő nemrég Joseph Shepherd Hyperfixated című podcastjának volt a vendége, hosszabb interjút adott, megjelenésével pedig rengeteg rajongót döbbentett meg, akik szerint szinte alig öregedett.

„Azt hittem, Martha Stewart ivott a fiatalság forrásából. Beth pont úgy néz ki, mint ő!” – írta az egyik rajongó.

„Fiatalabb koromban is odavoltam érte, és ez ma sincs másként” – tette hozzá egy másik hozzászóló.

Egy harmadik rajongó így fogalmazott:

„Mindig is gyönyörű volt, és még most is az. Egyszerűen lenyűgöző.”

Akadtak azonban olyanok is, akik azt találgatták, hogy a színésznő botoxkezelést vehetett igénybe feszes arcbőrének megőrzése érdekében. Egy kommentelő például ezt írta:

„Az egész arca teljesen mozdulatlan!”

Beth Broderick ugyanakkor korábban nyíltan beszélt arról, hogy esztétikai kezeléseket vesz igénybe a fiatalos megjelenés megőrzése érdekében. Erről a Beth Broderick: Wit and Wisdom for the Ages from the Aged című Substack-blogjában is írt.

A 67 éves Beth Broderick szépségétől valósággal ámulatba esetek a rajongói Fotó: YouTube

Beth Broderick sosem titkolta, hogy előszeretettel vesz igénybe esztétikai kezeléseket

A színésznő nemcsak botoxot és feltöltéseket használ, hanem rendszeresen jár kozmetikai kezelésekre is.

Évekkel ezelőtt teljes kémiai hámlasztáson estem át, és egy hónapig borzalmasan néztem ki. Amikor végre felépültem, a bőröm csodás volt – egyetlen szeplő sem látszott rajta. Aztán kinyitottam az ajtót, hogy kiengedjem a kutyát, felnéztem az égre, és a fránya szeplők mind visszatértek

– írta egy 2024-es bejegyzésében.