„A fiatalság forrásából ivott?” – 67 évesen ilyen bombaformában van a Sabrina, a tiniboszorkány sztárja

A Sabrina, a tiniboszorkány című sorozatban Zelda Spellman megformálásával Beth Broderick a kilencvenes évek végének és a kétezres évek elejének egyik legkedveltebb televíziós sztárjává vált a millenniumi generáció körében.
- Beth Broderick, a Sabrina, a tiniboszorkány Zelda nénije 67 évesen is lenyűgözte rajongóit fiatalos külsejével.
- A színésznő korábban elárulta, hogy botoxot, feltöltéseket és más esztétikai kezeléseket is igénybe vesz.
- Broderick szerint ugyanakkor fontos elfogadni az öregedést, mert szerinte megöregedni kiváltság.
- A rajongók dicsérték a külsejét, bár voltak, akik azt találgatták, túl sok botoxot használ-e.
A Sabrina, a tiniboszorkány sztárja 67 évesen is bombaformában – rajongói szerint a fiatalság forrásából ivott
A ma 67 éves színésznő nemrég Joseph Shepherd Hyperfixated című podcastjának volt a vendége, hosszabb interjút adott, megjelenésével pedig rengeteg rajongót döbbentett meg, akik szerint szinte alig öregedett.
„Azt hittem, Martha Stewart ivott a fiatalság forrásából. Beth pont úgy néz ki, mint ő!” – írta az egyik rajongó.
„Fiatalabb koromban is odavoltam érte, és ez ma sincs másként” – tette hozzá egy másik hozzászóló.
Egy harmadik rajongó így fogalmazott:
„Mindig is gyönyörű volt, és még most is az. Egyszerűen lenyűgöző.”
Akadtak azonban olyanok is, akik azt találgatták, hogy a színésznő botoxkezelést vehetett igénybe feszes arcbőrének megőrzése érdekében. Egy kommentelő például ezt írta:
„Az egész arca teljesen mozdulatlan!”
Beth Broderick ugyanakkor korábban nyíltan beszélt arról, hogy esztétikai kezeléseket vesz igénybe a fiatalos megjelenés megőrzése érdekében. Erről a Beth Broderick: Wit and Wisdom for the Ages from the Aged című Substack-blogjában is írt.
Beth Broderick sosem titkolta, hogy előszeretettel vesz igénybe esztétikai kezeléseket
A színésznő nemcsak botoxot és feltöltéseket használ, hanem rendszeresen jár kozmetikai kezelésekre is.
Évekkel ezelőtt teljes kémiai hámlasztáson estem át, és egy hónapig borzalmasan néztem ki. Amikor végre felépültem, a bőröm csodás volt – egyetlen szeplő sem látszott rajta. Aztán kinyitottam az ajtót, hogy kiengedjem a kutyát, felnéztem az égre, és a fránya szeplők mind visszatértek
– írta egy 2024-es bejegyzésében.
Bár rendszeresen vesz igénybe különféle szépségápolási kezeléseket, Beth hangsúlyozta, hogy fontos elfogadni az öregedés természetes folyamatát.
Mindannyian megteszünk, amit csak tudunk, abban a reményben, hogy túljárunk az idő eszén, és megőrizzük fiatalos kisugárzásunkat. Ugyanakkor az is fontos, hogy örömmel éljük meg az öregedést. Megöregedni kiváltság, amely nem adatik meg mindenkinek. Egy kis hála igazán helyénvaló
– fogalmazott.
A színésznő tavaly is nagy feltűnést keltett, amikor egy medenceparti fotózáson bikiniben mutatta meg alakját, és ezzel ismét lenyűgözte rajongóit.
Itt az igazság: Beth Broderick ezért távozott a Sabrina, a tiniboszorkányból
Beth Broderick 1997 és 2001 között alakította Sabrina szigorú nagynénjét, Zeldát a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozatban. A hatodik évad után kreatív nézeteltérések miatt távozott a produkcióból, hogy más projektekre koncentrálhasson.
A népszerű sorozatot követően többek között a CSI: Miami helyszínelők és az Odaát epizódjaiban is vendégszerepelt, majd öt epizódban feltűnt az ABC Lost – Eltűntek című sikersorozatában. 2020-ban ismét eljátszotta Zelda szerepét a Netflix Sabrina hátborzongató kalandjai című sorozatában, Caroline Rhea oldalán, aki Sabrina másik nagynénjét, Hildát alakította.
A színészi pályája mellett Broderick régóta aktív támogatója a HIV-fertőzötteket és az AIDS-ben érintetteket segítő kezdeményezéseknek – írja a Daily Mail.