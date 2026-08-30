Három évvel párja tragikus halála után visszatért Sandra Bullock

Sandra Bullock három évvel párja, Bryan Randall tragikus elvesztése után kezdi újraépíteni az életét. A Beépített szépség és a Nász-ajánlat sztárjának élete 2020-ban fordult fel fenekestül, amikor szerelménél amiotrófiás laterális szklerózist (ALS) diagnosztizáltak. Randall mindössze három évvel később belehalt a gyógyíthatatlan, idegrendszeri betegségbe. A színésznő ezt követően teljesen visszavonult a nyilvánosság elől, hogy csendben gyászolhasson.
Már halála előtt gyászolta szerelmét Sandra Bullock
Sandra párja, Bryan halála óta teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, most azonban megtörte a csendet, és őszintén mesélt az elmúlt évek szívszorító időszakáról. Az Oscar-díjas színésznő rajongói hatalmas örömmel fogadták a hírt, hogy a sztár megtette az első nagy lépést a visszatérés felé: elfogadta közeli barátja, Jason Bateman meghívását, és vendégként szerepelt a Smartless podcastban.
A 62 éves színésznő az elmúlt időszakban szinte teljesen eltűnt a radarról, és eddig csak azért lépett elő, hogy népszerűsítse az 1998-as kultikus klasszikus új folytatását, az Átkozott boszorkák 2-t. Négy év hallgatás után ez a mostani szereplése arról tanúskodik, hogy Sandra végre megnyugodott, és készen áll arra, hogy továbblépjen.
Egy a színésznőhöz közel álló forrás elárulta, hogy Sandra teljesen bezárkózott magába, amikor Bryan megbetegedett, és csak párjával és a gyerekeivel foglalkozott. A személyisége is megváltozott, a nevetés abbamaradt. Sokkal komolyabb ember let
Sandra végre jobban van, ezért készítette el a Átkozott boszorkák 2-t. Úgy érezte, itt az ideje, hogy beszéljen Bryanről, mintha most már rendben lenne. Nem bánja, ha megnyílhat róla, mivel a lehető legjobb módon szeretné megemlékezni róla édes emlékekkel
- mondta egy bennfentes.
A színésznő és Bryan közösen nevelték fel fiát, Louist, és lányát, Lailát, valamint Bryan korábbi kapcsolatából származó lányát, Skylar Staten Randallt.
Nem beszélhettem róla. Ez volt a kérés, és megpróbáltam, tiszteletben tartottam
- idézte fel a podcastban Jason, Will Arnett és Sean Hayes műsorvezetőknek.
Sandra elárulta, hogy a diagnózist traumatikusnak élte meg, és elmondta, hogy hatalmas súlyt kellett cipelnie, ami miatt a Covid-19 világjárvány miatt elszigeteltségbe került. Elmondása szerint már halála előtt gyászolta szerelmét.
A személye sokkal hamarabb eltávozott, mint ahogy a teste feladta volna - nem hiszem, hogy ezt egyáltalán feldolgoztam volna a halála előtt, mert az ember ilyenkor csak fut a mókuskerékben. Csendben kell tervezned. Én pedig nagyon jó tervező vagyok, ha betegségről van szó. Nem rémiszt meg - maga a betegség egyáltalán nem ijeszt meg. Bármit képes vagyok végignézni, és bármi mellett ott tudok lenni. De volt két kisgyerekem, akiknek meg kellett küzdeniük ezzel a helyzettel, különösen egy kislány, aki apaképként tekintett Bryanre
- idézte a színésznő szavait a Mirror.