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sandra bullock

Három évvel párja tragikus halála után visszatért Sandra Bullock

10 perce
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Három évvel ezelőtt a színésznő párja amiotrófiás laterális szklerózisban elhunyt. Sandra Bullock ezt követően teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, hogy a gyermekeire fókuszálva dolgozza fel a gyászt. A Beépített szépség sztárja most egy új filmmel tért vissza, és őszintén beszélt az elmúlt évek küzdelmeiről.
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sandra bullockbryan randallszínésznő

Sandra Bullock három évvel párja, Bryan Randall tragikus elvesztése után kezdi újraépíteni az életét. A Beépített szépség és a Nász-ajánlat sztárjának élete 2020-ban fordult fel fenekestül, amikor szerelménél amiotrófiás laterális szklerózist (ALS) diagnosztizáltak. Randall mindössze három évvel később belehalt a gyógyíthatatlan, idegrendszeri betegségbe. A színésznő ezt követően teljesen visszavonult a nyilvánosság elől, hogy csendben gyászolhasson.

Sandra Bullock és Bryan Randall
Sandra Bullock és Bryan Randall. Fotó: EHKK, SANC / NORTHFOTO

Már halála előtt gyászolta szerelmét Sandra Bullock

Sandra párja, Bryan halála óta teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, most azonban megtörte a csendet, és őszintén mesélt az elmúlt évek szívszorító időszakáról. Az Oscar-díjas színésznő rajongói hatalmas örömmel fogadták a hírt, hogy a sztár megtette az első nagy lépést a visszatérés felé: elfogadta közeli barátja, Jason Bateman meghívását, és vendégként szerepelt a Smartless podcastban.

A 62 éves színésznő az elmúlt időszakban szinte teljesen eltűnt a radarról, és eddig csak azért lépett elő, hogy népszerűsítse az 1998-as kultikus klasszikus új folytatását, az Átkozott boszorkák 2-t. Négy év hallgatás után ez a mostani szereplése arról tanúskodik, hogy Sandra végre megnyugodott, és készen áll arra, hogy továbblépjen.

Egy a színésznőhöz közel álló forrás elárulta, hogy Sandra teljesen bezárkózott magába, amikor Bryan megbetegedett, és csak párjával és a gyerekeivel foglalkozott. A személyisége is megváltozott, a nevetés abbamaradt. Sokkal komolyabb ember let

Sandra végre jobban van, ezért készítette el a Átkozott boszorkák 2-t. Úgy érezte, itt az ideje, hogy beszéljen Bryanről, mintha most már rendben lenne. Nem bánja, ha megnyílhat róla, mivel a lehető legjobb módon szeretné megemlékezni róla édes emlékekkel

- mondta egy bennfentes.

A színésznő és Bryan közösen nevelték fel fiát, Louist, és lányát, Lailát, valamint Bryan korábbi kapcsolatából származó lányát, Skylar Staten Randallt.

Nem beszélhettem róla. Ez volt a kérés, és megpróbáltam, tiszteletben tartottam

- idézte fel a podcastban Jason, Will Arnett és Sean Hayes műsorvezetőknek.

Sandra elárulta, hogy a diagnózist traumatikusnak élte meg, és elmondta, hogy hatalmas súlyt kellett cipelnie, ami miatt a Covid-19 világjárvány miatt elszigeteltségbe került. Elmondása szerint már halála előtt gyászolta szerelmét.

A személye sokkal hamarabb eltávozott, mint ahogy a teste feladta volna - nem hiszem, hogy ezt egyáltalán feldolgoztam volna a halála előtt, mert az ember ilyenkor csak fut a mókuskerékben. Csendben kell tervezned. Én pedig nagyon jó tervező vagyok, ha betegségről van szó. Nem rémiszt meg - maga a betegség egyáltalán nem ijeszt meg. Bármit képes vagyok végignézni, és bármi mellett ott tudok lenni. De volt két kisgyerekem, akiknek meg kellett küzdeniük ezzel a helyzettel, különösen egy kislány, aki apaképként tekintett Bryanre

- idézte a színésznő szavait a Mirror.

 

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