Meglepő bejelentést tett az Oscar-díjas színésznő: erre a James Bond szerepre pályázik

Az Oscar-díjas ír színésznő, Saoirse Ronan, nemrég elárulta, szívesen csatlakozna a készülő James Bond film szereplőgárdájához - na nem a 007-es ügynök, sokkal inkább egy gonosztevő szerepében. Mindezt azután jelentette be, hogy kiderült, a férje, Jack Lowden komolyan fontolóra került, mint a következő James Bond, Daniel Craig után, mialatt a film a meghallgatás utolsó szakaszába lépett.
Erre a James Bond szerepre vágyik Saoirse Ronan
Ronan az Empire magazinnak nyilatkozva elmondta, a következő szerepében egy sötét figurát szeretne megformálni, a James Bond film antagonistája pedig tökéletesen alkalmas lenne erre.
Egy Bond film gonosza szeretnék lenni, és ezt halálosan komolyan gondolom. Szerintem nagyon érdekes lenne egy fiatal női gonosztevő. Különösen a lányok és a nők számára volna érdekes látni egy olyan karaktert, aki képes a benne felgyülemlett dühöt valami másra irányítani
- magyarázta el a színésznő.
Amennyiben Ronant megkapja a hőn áhított gonosz szerepét a következő Bond filmben, míg Lowden a 007-es ügynökét, ők lennének az első házaspár, akik egymás oldalán alakítanak egy James Bond alkotásban. A két színész egyébként - akik 2024-ben házasodtak össze, tavaly pedig megszületett a közös gyermekük -, dolgozott már együtt: ez volt a 2018-as Két királynő című történelmi dráma. Ebben Saoirse Ronan a híres uralkodót, Stuart Máriát, míg Lowden Mária második férjét, Lord Darnley-t játszotta - írja az Independent.
A rajongók már 2021 óta tűkön ülve várják, hogy kiderüljön, ki fog Daniel Craig helyébe lépni, miután a színész a Nincs idő meghalni után távozott a szerepből. A lehetséges jelöltek közt van, James Lowden mellett, Jacob Elordi, Callum Turner és Harris Dickinson is.