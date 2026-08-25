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james lowden

Meglepő bejelentést tett az Oscar-díjas színésznő: erre a James Bond szerepre pályázik

1 órája
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A férje mellett Saoirse Ronan is szerepet vállalna a 007-es ügynökről szóló filmben. Nemrég bizonyossá vált, hogy James Lowden az egyik legnagyobb esélyes James Bond szerepére, nem sokkal később pedig az Oscar-díjas Saoirse Ronan egy interjú során elárulta, ő kit formálna meg szívesen a készülő filmben.
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james lowdenJames BondSaoirse Ronanfilmszínésznő

Az Oscar-díjas ír színésznő, Saoirse Ronan, nemrég elárulta, szívesen csatlakozna a készülő James Bond film szereplőgárdájához - na nem a 007-es ügynök, sokkal inkább egy gonosztevő szerepében. Mindezt azután jelentette be, hogy kiderült, a férje, Jack Lowden komolyan fontolóra került, mint a következő James Bond, Daniel Craig után, mialatt a film a meghallgatás utolsó szakaszába lépett.

US-Irish actor Saoirse Ronan and Scottish actor Jack Lowden (R) pose on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, on February 16, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Saoirse Ronan és Jack Lowden / Fotó: BEN STANSALL / AFP

Erre a James Bond szerepre vágyik Saoirse Ronan

Ronan az Empire magazinnak nyilatkozva elmondta, a következő szerepében egy sötét figurát szeretne megformálni, a James Bond film antagonistája pedig tökéletesen alkalmas lenne erre.

Egy Bond film gonosza szeretnék lenni, és ezt halálosan komolyan gondolom. Szerintem nagyon érdekes lenne egy fiatal női gonosztevő. Különösen a lányok és a nők számára volna érdekes látni egy olyan karaktert, aki képes a benne felgyülemlett dühöt valami másra irányítani

- magyarázta el a színésznő. 

Amennyiben Ronant megkapja a hőn áhított gonosz szerepét a következő Bond filmben, míg Lowden a 007-es ügynökét, ők lennének az első házaspár, akik egymás oldalán alakítanak egy James Bond alkotásban. A két színész egyébként - akik 2024-ben házasodtak össze, tavaly pedig megszületett a közös gyermekük -, dolgozott már együtt: ez volt a 2018-as Két királynő című történelmi dráma. Ebben Saoirse Ronan a híres uralkodót, Stuart Máriát, míg Lowden Mária második férjét, Lord Darnley-t játszotta - írja az Independent.

A rajongók már 2021 óta tűkön ülve várják, hogy kiderüljön, ki fog Daniel Craig helyébe lépni, miután a színész a Nincs idő meghalni után távozott a szerepből. A lehetséges jelöltek közt van, James Lowden mellett, Jacob Elordi, Callum Turner és Harris Dickinson is.

 

 

 

 

 

 

 

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