Meglepő bejelentést tett az Oscar-díjas színésznő: erre a James Bond szerepre pályázik

Az Oscar-díjas ír színésznő, Saoirse Ronan, nemrég elárulta, szívesen csatlakozna a készülő James Bond film szereplőgárdájához - na nem a 007-es ügynök, sokkal inkább egy gonosztevő szerepében. Mindezt azután jelentette be, hogy kiderült, a férje, Jack Lowden komolyan fontolóra került, mint a következő James Bond, Daniel Craig után, mialatt a film a meghallgatás utolsó szakaszába lépett.

Saoirse Ronan és Jack Lowden / Fotó: BEN STANSALL / AFP

Erre a James Bond szerepre vágyik Saoirse Ronan

Ronan az Empire magazinnak nyilatkozva elmondta, a következő szerepében egy sötét figurát szeretne megformálni, a James Bond film antagonistája pedig tökéletesen alkalmas lenne erre.

Egy Bond film gonosza szeretnék lenni, és ezt halálosan komolyan gondolom. Szerintem nagyon érdekes lenne egy fiatal női gonosztevő. Különösen a lányok és a nők számára volna érdekes látni egy olyan karaktert, aki képes a benne felgyülemlett dühöt valami másra irányítani

- magyarázta el a színésznő.

Amennyiben Ronant megkapja a hőn áhított gonosz szerepét a következő Bond filmben, míg Lowden a 007-es ügynökét, ők lennének az első házaspár, akik egymás oldalán alakítanak egy James Bond alkotásban. A két színész egyébként - akik 2024-ben házasodtak össze, tavaly pedig megszületett a közös gyermekük -, dolgozott már együtt: ez volt a 2018-as Két királynő című történelmi dráma. Ebben Saoirse Ronan a híres uralkodót, Stuart Máriát, míg Lowden Mária második férjét, Lord Darnley-t játszotta - írja az Independent.