Hatalmas falfestmény őrzi Scherer Péter emlékét: ez volt a legkedvesebb hely számára

Scherer Péter halálából még most sem ocsúdott fel az ország, pedig már több mint két hónapja annak, hogy váratlanul elhunyt. A család és barátok élete azóta teljesen megváltozott, Mucsi Zoltán, az ikonikus Kapa és Pepe duó másik fele, annyira megrendült, hogy több fellépését lemondta a tragédia után. Scherer Péter betegsége ellenére azonban mindig derűs volt, és mindenkihez volt egy jó poénja, éppen ezért bizonyára azt szeretné, ha így emlékeznének rá. Az Ördögkatlan fesztivál is ehhez méltón rótta le tiszteletét.

Scherer Péter halálának oka ugyan a betegsége volt, de a kór nyomai sosem látszottak rajta, ezért így is szeretnénk emlékezni rá (Fotó: Mediaworks archív)

Bár Scherer Péter temetésére teljes titokban került sor, így sok rajongó úgy érezi, nem tudta elbúcsúztatni méltóképpen a legendás komikust. Most azonban az Ördögkatlan fesztivál jóvoltából Scherer Péter kedvenc helyére felkerült egy hatalmas festmény róla, ami Novák Erik keze munkája, és ahova nem csak a szerettei tudnak kijárni, hogy emlékezzenek az ikonikus karakterekre, nagy alakításokra, és legendás poénokra. A hatalmas mű pedig nem máshol, mint a nagyharsányi Narancsligetben található.

Scherer Péter sírját ugyan nem látogathatják rajongók, de a nagyharsányi Narancsligetben megemlékezhetnek róla (Fotó: bama.hu / Facebook)

Nemcsak Scherer Péter emlékére készült festmény

A fesztivál keretein belül a magyar művészvilág egy másik legendás alakjáról is megemlékeztek, ugyanis Nádasdy Ádám, költő, nyelvész, műfordító szintén idén tavasszal hunyt el. A poéta ráadásul személyesen kötődött az Ördögkatlan fesztiválhoz, így a szervezők méltónak érezték, hogy róla is a esemény keretében emlékezzenek meg, egy portréval, Kisharsányban.

Nádasdy Ádám többször volt az Ördögkatlan, a Vylyan terasz vendége. Azért festette meg Novák Erik a portréját, hogy ezentúl is velünk legyen és mosolyogjon ránk

– áll a fesztivál Facebook oldalán.

Scherer Péterről egy színháztermet is elneveztek

A fesztivál szervezői úgy érezték, többféleképpen is meg kell emlékezniük a színészről, aki egykor az esemény kiemelt alkotója volt. Éppen ezért a nagyharsányi tornaterem, ami a fesztivál ideje alatt színházként funkcionál, mostantól a Scherer Péter Színházterem nevet viseli. Bár persze feltehetően ez csak az esemény alatt van így, és azon kívül nem kerül átnevezésre.