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sebestyén balázs

Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest - még Vitézy Dávid is megszólalt

Tegnap, 12:40
Olvasási idő: 5 perc
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Sebestyén Balázs, az az DJ Oti szombati retro bulijára 65 ezer embert várnak, de a szervezés komoly aggodalmakat szül. A rajongók a regisztráció, a hőség és a közlekedés miatt panaszkodnak, a várható tömegre pedig Vitézy Dávid is külön figyelmeztetést adott ki.
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sebestyén balázsvitézy dáviddj oti

Óriási az érdeklődés Sebestyén Balázs, az az DJ Oti szombati retro bulija iránt, amelyre közel 65 ezer látogatót várnak. A folyamatos tájékoztatás ellenére azonban rengeteg a kérdés és a szervezési aggodalom, ami miatt többen már a jegyük eladása mellett döntöttek.

Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest.
Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest. Fotó: MW Bulvár

A rajongók leginkább a kötelező regisztráció nehézségeire, a helyszíni büfék drágaságára és a kaotikus közlekedésre panaszkodnak. 

Emellett a hőségriadó ugyan péntek éjfélkor véget ér, a tömeg továbbra is tart a meleg időjárástól, a vízellátástól, és keveselli a bevihető 2,5 literes palackot.

Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest

A rendezvénynek a Sziget fesztiválhoz hasonlóan, ugyanúgy az Óbudai-sziget Nagyrétje ad otthont. Bár Sebestyén Balázs a rádióműsorában viccelődött a hidak lezárásával, valójában nagyon komolyan veszi a 65 ezer látogató biztonságát és odajutását. A zökkenőmentes beléptetést háromszáz fős személyzet segíti a kapuknál, a legégetőbb kérdésnek számító közlekedési aggodalmak miatt pedig Balázs személyesen Vitézy Dávidot is felhívta.

Magyarország közlekedési és beruházási minisztere a Balázsékban elmondta, tíz éve nem fordult elő, hogy ekkora érdeklődés övezzen egy eseményt. Sőt, a 2016-os Rihanna-koncerttel vont párhuzamot.

Nem akarom, hogy túlzottan elbízd magad, Balázs, de a fő referenciapont, az Rihanna egyébként. Ő váltott ki utoljára akkora érdeklődést a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem. Ez most valójában olyan, mintha egy telt házas Puskás-meccs lenne kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének és magának a Szigetnek is

- magyarázta.

A miniszter elárulta, hogy a K hídon, ami jelen állapotában nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, egy órában 10-12 ezer ember tud áthaladni, ami azt jelenti, hogy 63 ezer ember érkezéséhez 5-6 órára van szükség. Sebestyén Balázs épp ezért a Szentlélek térhez közeli H híd használatát is javasolta, ami ugyan több gyaloglással jár, de kényelmesebb alternatívát nyújthat - írta a story.

Miért titok a buli kezdete?

A rajongók körében nagy felháborodást kelt, hogy a 13 órás kapunyitás mellett hétpecsétes titokként őrzik a show pontos kezdetét. 

Sebestyén Balázs még június végén tisztázta, hogy a buli délután 4-5 óra körül indul és este 11-ig tart, de a pontos kezdési időpontot szándékosan nem árulja el. 

Célja ezzel az, hogy a látogatók időben, már a délutáni órákban megérkezzenek, és a későn jövők ne maradjanak le a fő produkcióról.

 

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