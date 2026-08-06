Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest - még Vitézy Dávid is megszólalt

Óriási az érdeklődés Sebestyén Balázs, az az DJ Oti szombati retro bulija iránt, amelyre közel 65 ezer látogatót várnak. A folyamatos tájékoztatás ellenére azonban rengeteg a kérdés és a szervezési aggodalom, ami miatt többen már a jegyük eladása mellett döntöttek.

Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest. Fotó: MW Bulvár

A rajongók leginkább a kötelező regisztráció nehézségeire, a helyszíni büfék drágaságára és a kaotikus közlekedésre panaszkodnak.

Emellett a hőségriadó ugyan péntek éjfélkor véget ér, a tömeg továbbra is tart a meleg időjárástól, a vízellátástól, és keveselli a bevihető 2,5 literes palackot.

Sebestyén Balázs bulija miatt megbénul Budapest

A rendezvénynek a Sziget fesztiválhoz hasonlóan, ugyanúgy az Óbudai-sziget Nagyrétje ad otthont. Bár Sebestyén Balázs a rádióműsorában viccelődött a hidak lezárásával, valójában nagyon komolyan veszi a 65 ezer látogató biztonságát és odajutását. A zökkenőmentes beléptetést háromszáz fős személyzet segíti a kapuknál, a legégetőbb kérdésnek számító közlekedési aggodalmak miatt pedig Balázs személyesen Vitézy Dávidot is felhívta.

Magyarország közlekedési és beruházási minisztere a Balázsékban elmondta, tíz éve nem fordult elő, hogy ekkora érdeklődés övezzen egy eseményt. Sőt, a 2016-os Rihanna-koncerttel vont párhuzamot.

Nem akarom, hogy túlzottan elbízd magad, Balázs, de a fő referenciapont, az Rihanna egyébként. Ő váltott ki utoljára akkora érdeklődést a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem. Ez most valójában olyan, mintha egy telt házas Puskás-meccs lenne kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének és magának a Szigetnek is

- magyarázta.

A miniszter elárulta, hogy a K hídon, ami jelen állapotában nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, egy órában 10-12 ezer ember tud áthaladni, ami azt jelenti, hogy 63 ezer ember érkezéséhez 5-6 órára van szükség. Sebestyén Balázs épp ezért a Szentlélek térhez közeli H híd használatát is javasolta, ami ugyan több gyaloglással jár, de kényelmesebb alternatívát nyújthat - írta a story.