A nagy bulinak ára van: mindent szemét borít Sebestyén Balázs koncertje után, a büfékkel is problémák akadtak

Sebestyén Balázs DJ Oti koncertje szombat este a Hajógyári-szigeten kapott helyet, ahol nagyjából 65 ezer ember bulizott a ’90-es, 2000-es évek slágereire. Csakhogy a teltházas bulin már a beléptetéskor akadtak problémák, ugyanis rengetegen jelezték, hogy nem működik az online beléptető rendszer. Emellett, ahogy Vitézy Dávid már előre felhívta rá a figyelmet, a tömegközlekedést is leterhelte ez a látogató szám, amire bár készültek, feltehetően sokan nem vették komolyan a felhívást, hogy jóval korábbi indulással számoljanak, mint általában. Ezért eshetett meg az, hogy az esemény 7 órai kezdetekor sokan még nem jutottak be a helyszínre. És ez még nem minden, a koncert közben és után is akadtak problémák.
Mivel Sebestyén Balázs fellépése döbbenetes mennyiségű látogatót vonzott, így számítani lehetett rá, hogy lesznek fennakadások. Ez a balsejtelem pedig már a belépéskor beigazolódott. Majd az online rendszer hibája után, sokan azt is nehezményezték, hogy a büféknél elképesztő sorok kígyóztak, így a várakozási idő egy-egy italra, az augusztusi melegben nagyjából 1-1,5 órára rúgott.
A szervezésnek javasolnám, hogy hússzor ennyi italvásárlási lehetőséget kéne legközelebb biztosítani. Nevetséges hogy mindenhol MINIMUM egy órát kell sorban állni. Ennyi emberre nagyon gyér a vendéglátás
– háborodott fel a DJ Oti Facebook-oldalon egy rajongó.
„Az italkiszolgálás kritikán aluli… 1,5-2 óra sorban állás mindenhol…” – folytatta egy másik kommentelő.
Ha csak üdítőt akartál inni, akkor azt a kajás sátraknál tudtad nagyon hamar megvenni. Minden más esetben, ha netán sört is akartál inni, 1 óra minimum a sorban állás
– tette hozzá még valaki, de úgy tűnik, hogy az ételes standoknál is merültek fel problémák:
„A hot dogosnál 22 órakor elfogyott a virsli… Gratulálok a felkészültséghez… Tipikus balatoni vendéglátás, vicc.”
Persze, ha 65 ezer embert nézünk, akkor a pár száz háborgó véleménye eltörpül amellett, hogy tízezrek felhőtlenül jól szórakoztak. De attól még tény, hogy akadtak szervezési gondok.
Elképesztő szemétdomb maradt Sebestyén Balázs koncertje után
És ha mindez nem lenne elég, az esemény végére a helyszínt jóformán üres palackok, műanyag poharak és elképesztő mennyiségű szemét borította. Ráadásul a Sziget -1. napjával már holnap elkezdenek érkezni az első fesztiválozók a helyszínre, így a szervezőknek egy nap alatt, rohamtempóban kell eltüntetnie a sok hulladékot. Ezt a problémát egyébként sokan azzal magyarázzák, hogy például a Sziget Fesztiválon, és sok egyéb eseményen fizetős repoharakat alkalmaznak környezetvédelmi okokból. A szemét mennyisége így jelentősen csökkenthető, hiszen ezeket a műanyag korsókat a pultokban visszaváltják, így a vendégek visszakapják az értük kifizetett összeget, amivel a legtöbben élnek is. Emellett pedig sokan magukkal viszik a kifizetett poharat, hiszen ezek közel sem egyszer használatosak, így emlékként és használati tárgyként is funkcionálhatnak. A DJ Oti szigetes buliján azonban vagy hiányzott vagy valamiért nem működött jól ez a rendszer, aminek a késő esti helyszíni felvételeket látva meglett az eredménye. A takarítást valószínűleg megoldják majd a Sziget szervezői, és feltehetően Balázs bérleti szerződésében volt része a szemét okozta költségeknek is. De akkor is döbbenetes a látvány.