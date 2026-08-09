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Sebestyén Balázs

A nagy bulinak ára van: mindent szemét borít Sebestyén Balázs koncertje után, a büfékkel is problémák akadtak

13 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Tegnap este lezajlott a DJ Oti koncert az Óbudai-szigeten, ám ami a gigantikus show után maradt, az nem éppen szívderítő látvány. Sebestyén Balázs bulija után elképesztő mennyiségű szemét borítja a helyszínt, és a rajongók sem elégedettek.
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Sebestyén BalázsDJ OTISziget fesztivál

Sebestyén Balázs DJ Oti koncertje szombat este a Hajógyári-szigeten kapott helyet, ahol nagyjából 65 ezer ember bulizott a ’90-es, 2000-es évek slágereire. Csakhogy a teltházas bulin már a beléptetéskor akadtak problémák, ugyanis rengetegen jelezték, hogy nem működik az online beléptető rendszer. Emellett, ahogy Vitézy Dávid már előre felhívta rá a figyelmet, a tömegközlekedést is leterhelte ez a látogató szám, amire bár készültek, feltehetően sokan nem vették komolyan a felhívást, hogy jóval korábbi indulással számoljanak, mint általában. Ezért eshetett meg az, hogy az esemény 7 órai kezdetekor sokan még nem jutottak be a helyszínre. És ez még nem minden, a koncert közben és után is akadtak problémák.

Sebestyén Balázs nem mindenkit győzött meg DJ Oti bulijával.
Sebestyén Balázs szigetes koncertje nagy hullámokat csapott, a rajongók két táborra szakadtak az este után (Fotó: MW Bulvár)

Mivel Sebestyén Balázs fellépése döbbenetes mennyiségű látogatót vonzott, így számítani lehetett rá, hogy lesznek fennakadások. Ez a balsejtelem pedig már a belépéskor beigazolódott. Majd az online rendszer hibája után, sokan azt is nehezményezték, hogy a büféknél elképesztő sorok kígyóztak, így a várakozási idő egy-egy italra, az augusztusi melegben nagyjából 1-1,5 órára rúgott.

A szervezésnek javasolnám, hogy hússzor ennyi italvásárlási lehetőséget kéne legközelebb biztosítani. Nevetséges hogy mindenhol MINIMUM egy órát kell sorban állni. Ennyi emberre nagyon gyér a vendéglátás 

– háborodott fel a DJ Oti Facebook-oldalon egy rajongó.

„Az italkiszolgálás kritikán aluli… 1,5-2 óra sorban állás mindenhol…” – folytatta egy másik kommentelő.

Ha csak üdítőt akartál inni, akkor azt a kajás sátraknál tudtad nagyon hamar megvenni. Minden más esetben, ha netán sört is akartál inni, 1 óra minimum a sorban állás

 – tette hozzá még valaki, de úgy tűnik, hogy az ételes standoknál is merültek fel problémák:

„A hot dogosnál 22 órakor elfogyott a virsli… Gratulálok a felkészültséghez… Tipikus balatoni vendéglátás, vicc.”

Persze, ha 65 ezer embert nézünk, akkor a pár száz háborgó véleménye eltörpül amellett, hogy tízezrek felhőtlenül jól szórakoztak. De attól még tény, hogy akadtak szervezési gondok.

Elképesztő embertömeg lepte el az Óbudai-szigetet.
Közel 65 ezer ember tömörült a Sziget Fesztivál nagyszínpada elé, hogy Sebestyén Balázzsal, azaz DJ Otival bulizzon (Fotó: DJ Oti Facebook)

Elképesztő szemétdomb maradt Sebestyén Balázs koncertje után

És ha mindez nem lenne elég, az esemény végére a helyszínt jóformán üres palackok, műanyag poharak és elképesztő mennyiségű szemét borította. Ráadásul a Sziget -1. napjával már holnap elkezdenek érkezni az első fesztiválozók a helyszínre, így a szervezőknek egy nap alatt, rohamtempóban kell eltüntetnie a sok hulladékot. Ezt a problémát egyébként sokan azzal magyarázzák, hogy például a Sziget Fesztiválon, és sok egyéb eseményen fizetős repoharakat alkalmaznak környezetvédelmi okokból. A szemét mennyisége így jelentősen csökkenthető, hiszen ezeket a műanyag korsókat a pultokban visszaváltják, így a vendégek visszakapják az értük kifizetett összeget, amivel a legtöbben élnek is. Emellett pedig sokan magukkal viszik a kifizetett poharat, hiszen ezek közel sem egyszer használatosak, így emlékként és használati tárgyként is funkcionálhatnak. A DJ Oti szigetes buliján azonban vagy hiányzott vagy valamiért nem működött jól ez a rendszer, aminek a késő esti helyszíni felvételeket látva meglett az eredménye. A takarítást valószínűleg megoldják majd a Sziget szervezői, és feltehetően Balázs bérleti szerződésében volt része a szemét okozta költségeknek is. De akkor is döbbenetes a látvány.

@erzsebet.farkas7 #djot#2026#repohar #recycling #cleanenvironment ♬ L'amour Toujours - Gigi D'Agostino

 

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