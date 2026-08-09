A nagy bulinak ára van: mindent szemét borít Sebestyén Balázs koncertje után, a büfékkel is problémák akadtak

Sebestyén Balázs DJ Oti koncertje szombat este a Hajógyári-szigeten kapott helyet, ahol nagyjából 65 ezer ember bulizott a ’90-es, 2000-es évek slágereire. Csakhogy a teltházas bulin már a beléptetéskor akadtak problémák, ugyanis rengetegen jelezték, hogy nem működik az online beléptető rendszer. Emellett, ahogy Vitézy Dávid már előre felhívta rá a figyelmet, a tömegközlekedést is leterhelte ez a látogató szám, amire bár készültek, feltehetően sokan nem vették komolyan a felhívást, hogy jóval korábbi indulással számoljanak, mint általában. Ezért eshetett meg az, hogy az esemény 7 órai kezdetekor sokan még nem jutottak be a helyszínre. És ez még nem minden, a koncert közben és után is akadtak problémák.

Sebestyén Balázs szigetes koncertje nagy hullámokat csapott, a rajongók két táborra szakadtak az este után (Fotó: MW Bulvár)

Mivel Sebestyén Balázs fellépése döbbenetes mennyiségű látogatót vonzott, így számítani lehetett rá, hogy lesznek fennakadások. Ez a balsejtelem pedig már a belépéskor beigazolódott. Majd az online rendszer hibája után, sokan azt is nehezményezték, hogy a büféknél elképesztő sorok kígyóztak, így a várakozási idő egy-egy italra, az augusztusi melegben nagyjából 1-1,5 órára rúgott.

A szervezésnek javasolnám, hogy hússzor ennyi italvásárlási lehetőséget kéne legközelebb biztosítani. Nevetséges hogy mindenhol MINIMUM egy órát kell sorban állni. Ennyi emberre nagyon gyér a vendéglátás

– háborodott fel a DJ Oti Facebook-oldalon egy rajongó.

„Az italkiszolgálás kritikán aluli… 1,5-2 óra sorban állás mindenhol…” – folytatta egy másik kommentelő.

Ha csak üdítőt akartál inni, akkor azt a kajás sátraknál tudtad nagyon hamar megvenni. Minden más esetben, ha netán sört is akartál inni, 1 óra minimum a sorban állás

– tette hozzá még valaki, de úgy tűnik, hogy az ételes standoknál is merültek fel problémák:

„A hot dogosnál 22 órakor elfogyott a virsli… Gratulálok a felkészültséghez… Tipikus balatoni vendéglátás, vicc.”