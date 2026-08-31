Öt napig csak pizzát evett Selena Gomez férje: elárulta, hány kilót sikerült ledobnia

Selena Gomez férje, Benny Blanco öt napig egyfolytában csak pizzát evett, hogy bebizonyítsa, szó szerint bármivel is le lehet fogyni - és valóban leadott néhány kilót.

Több mint 2 kilót fogyott pizza evéssel Selena Gomez férje. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Több mint 2 kilót fogyott pizza evéssel Selena Gomez férje

A 38 éves zenei producer nemrég közzétett egy TikTok-videót, amelyben dokumentálja, hogy naponta csak egy nagy, vékony tésztájú Domino's-os pizzát eszik. A videó elején rááll egy mérlegre, és megmutatja, hogy 152,2 fontot, azaz 69,04 kilogrammot nyom.

A hét során egyértelműen elkötelezett maradt a kísérlet mellett, mivel csak olyan felvételeket mutatott, amelyeken a választott ételét eszi. Sőt, az egyik nap még a Gomezzel eltöltött randevúra is magával vitte a pizzát egy luxushotelbe.

A dolgok a harmadik nap fordultak nehezebbre, amikor bevallotta, hogy már unja a pizzát.

Emberként már nem is emlékszem magamra. Milyen volt az élet a pizza előtt?

Mindezek ellenére saját elmondása szerint rendkívül jól érezte magát a bizarr diéta alatt. A kísérlet végén Blanco visszaállt a mérlegre, és 147,5 fontot, azaz 66,90 kilogrammot nyomott.

Épp most fogytam 2,13 kilót pizza evéssel. Semmi sem számít, csinálj, amit akarsz

- mondta, mielőtt bemutatta hamarosan megjelenő könyvét, a F-k Failure-t.

A kiadó, a Simon & Schuster szerint Blanco könyve, amely szeptember 15-én jelenik meg, megtanítja az olvasóknak, hogyan valósítsák meg álmaikat a kudarcokból való legtöbbet kihozva - írta a Page Six.