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simon kornél

Megrázó vallomást tett Simon Kornél édesanyja haláláról

54 perce
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Simon Kornél először beszélt részletesen édesanyja tragikus haláláról, aki montenegrói nyaralásán vesztette életét.
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simon kornélédesanyahalál

Megrendítő részleteket osztott meg édesanyja haláláról Simon Kornél. Ahogy az Origo is beszámolt róla, a színész édesanyja augusztus 23-án vesztette életét montenegrói nyaralásán, miután a tengerből húzták ki. A tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak.

Simon Kornél
Simon Kornél 
Fotó: Hot archív

Simon Kornél először beszélt édesanyja tragikus haláláról

Kornél a Klubdélelőtt című műsorban arról beszélt, hogy édesanyja kiváló úszó volt, ezért ő maga sem tudja, pontosan mi történhetett. Az utazás különösen fontos volt számára, hiszen korábban ritkán járt külföldön, és egész életében szerette volna egyszer látni a tengert.

A színész elmondása szerint édesanyja kívánsága végül teljesült, ám a várva várt utazás felfoghatatlan tragédiával zárult.

Simon Kornél arról is beszélt, hogy egyelőre nehezen tudja feldolgozni a történteket. Bár folytatja a munkáját és az előadásait sem mondta le, még mindig inkább eltolja magától a gyász valódi megélését. Elmondása szerint különösen nehéz számára, amikor egyedül marad, ilyenkor törnek rá igazán az érzések.

Édesanyja hazaszállítását már intézik, a család pedig Szegeden, a Belvárosi temetőben szeretne végső búcsút venni tőle - írja a Story.

 

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