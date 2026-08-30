Megrázó vallomást tett Simon Kornél édesanyja haláláról

Megrendítő részleteket osztott meg édesanyja haláláról Simon Kornél. Ahogy az Origo is beszámolt róla, a színész édesanyja augusztus 23-án vesztette életét montenegrói nyaralásán, miután a tengerből húzták ki. A tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak.

Simon Kornél

Fotó: Hot archív

Simon Kornél először beszélt édesanyja tragikus haláláról

Kornél a Klubdélelőtt című műsorban arról beszélt, hogy édesanyja kiváló úszó volt, ezért ő maga sem tudja, pontosan mi történhetett. Az utazás különösen fontos volt számára, hiszen korábban ritkán járt külföldön, és egész életében szerette volna egyszer látni a tengert.

A színész elmondása szerint édesanyja kívánsága végül teljesült, ám a várva várt utazás felfoghatatlan tragédiával zárult.

Simon Kornél arról is beszélt, hogy egyelőre nehezen tudja feldolgozni a történteket. Bár folytatja a munkáját és az előadásait sem mondta le, még mindig inkább eltolja magától a gyász valódi megélését. Elmondása szerint különösen nehéz számára, amikor egyedül marad, ilyenkor törnek rá igazán az érzések.

Édesanyja hazaszállítását már intézik, a család pedig Szegeden, a Belvárosi temetőben szeretne végső búcsút venni tőle - írja a Story.