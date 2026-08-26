„Nagyon megrendített a váratlan veszteség” – Régi sebek nyíltak fel Simon Kornél édesanyjának halálával

Montenegróban, a tengerben érte a halál Simon Kornél édesanyját – egy olyan pillanatban, amikor egy életen át dédelgetett vágy teljesült. A megrázó eset nem csupán egy színész személyes drámája, hanem egy olyan családi történet újabb fejezete, ahol a környezeti kényszerek és a váratlan veszteségek mindig is meghatározták a döntéseket. A művész korábbi megnyilvánulásai alapján a szülői ház nemcsak biztonsági hálót, hanem a krízisekre való fokozott érzékenység alapjait is jelentette.

Simon Kornél édesanyja Montenegróban hunyt el (Fotó: hot! archív)

Simon Kornél szülei három műszakban dolgoztak

A család gyökerei a borsodi iparvidékre nyúlnak vissza. A szülők fizikai megfeszüléssel, három műszakban dolgozva próbáltak kiszámítható jövőt teremteni a gyermekeiknek, míg végül az ipari környezet kockázatai és a közeli hozzátartozók elvesztése elköltözésre kényszerítette őket. Simon Kornél korábban így idézte fel ezt a korszakot a hot! magazinnak adott interjújában:

1987-ben költöztünk Szegedre Kazincbarcikáról. A szüleim vegyésztechnikusok voltak, addig a BorsodChemnél dolgoztak három műszakban, egymást váltva. Kétszobás panellakásban laktunk, a földszinten; emlékszem, sokszor kellett csendben lenni, ha édesanyám vagy édesapám éjszakás volt, és épp aludt. Amikor meghaltak az anyai nagyszülők, édesanyámnak nem volt maradása Barcikán. Ráadásul új vegyi üzem települt a városba, nagyon mérgező anyagokat gyártott – megijedtek tőle

– árulta el.

Simon Kornél családja a lehető legnagyobb szeretetben nevelte fel a színészt és testvérét (Fotó: hot! achív)

„Nagyon rosszul viselem a stresszt”

A szülői védőháló és a környezetváltozás ellenére a váratlan helyzetekre adott heves lelki válaszreakció a személyiség szerves részévé vált. Az első gyermekkori gyász mély nyomot hagyott a színészben, előrevetítve azt a belső terhet, amelyet a hirtelen krízisek a mai napig kiváltanak belőle:

Nagyon rosszul viselem a stresszt, gyakran tűnik számomra megoldhatatlannak egy akadály, ami persze nem az. Nyilván ez hangulat és pillanatnyi diszpozíció kérdése is. Az viselt meg legjobban, amikor meghalt a nagyapám. Tizenkét éves voltam, nagyon megrendített a váratlan veszteség. Azelőtt soha senki nem hunyt még el körülöttem, és nagyon jó viszonyban voltam vele. Emlékszem, haragudtam az egész világra. Az akkor taccsra tett engem

– vallotta be Gryllus Dorka férje.