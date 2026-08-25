Gyászol Simon Kornél: elhunyt a színész édesanyja

A színész Facebook-oldalán osztotta meg a tragikus hírt, miszerint édesanyja Montenegróban, a tengerben hunyt el.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Kornél édesanyja. A színész Facebook-oldalán osztotta meg ismerőseivel a tragikus hírt.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Kornél édesanyja
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Édesanyám tegnap, vasárnap, 2026 augusztus 23-án váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Montenegróban, nyaralás közben, a tengerben, amiben egész életében szeretett volna megmártózni
- írta a színész.
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