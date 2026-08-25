Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
simon kornél

Gyászol Simon Kornél: elhunyt a színész édesanyja

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A színész Facebook-oldalán osztotta meg a tragikus hírt, miszerint édesanyja Montenegróban, a tengerben hunyt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
simon kornélszínészelhunyt

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Kornél édesanyja. A színész Facebook-oldalán osztotta meg ismerőseivel a tragikus hírt.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Kornél édesanyja.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Kornél édesanyja. Fotó: MW archív

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Kornél édesanyja

Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök!

Édesanyám tegnap, vasárnap, 2026 augusztus 23-án váratlanul, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Montenegróban, nyaralás közben, a tengerben, amiben egész életében szeretett volna megmártózni

- írta a színész.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!